Un sfert din parlamentarii României au în posesie personală comori de peste 6 milioane de euro

103 din cei 463 de parlamentari aleși în Legislativul României la scrutinul din data de 1 decembrie 2024 au menționat, în declarațiile de avere completate și publicate pe site-urile Senatului și Camerei Deputaților, faptul că dețin în proprietate bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național și universal în valoare totală de 6.029.020 de euro. Este vorba despre 27 de senatori și despre 76 de deputați, restul neprecizând astfel de posesii în declarațiile de venituri. Un parlamentar deține lingouri de aur evaluate la 800.000 de euro. O deputată menționează că are tablouri de 200.000 de euro și bijuterii de 150.000 de euro. Iar mai mulți parlamentari PSD, printre care și un ministru, au în posesie colecții de arme de vânătoare.

„Jurnalul” a luat la mână toate aceste documente și a descoperit că pe primul loc la acest capitol se află senatorii și deputații partidului AUR, cu astfel de obiecte de valoare estimate la 1.993.261 de euro. Astfel, la Camera Deputaților, 15 din cei 63 de parlamentari ai partidului condus de George Simion au declarat că dețin obiecte de valoare în valoare totală de 277.404 lei și 1.031.600 de euro.

Ramona Ioana Bruynseels susține că deține o colecție de bijuterii și una de ceasuri, evaluate la 70.000 de euro, la care se adaugă obiecte de artă, în valoare de 30.000 de euro. Deputatul AUR Cosmin Ioan Corendea declară un ceas Patek Philippe Gondolo, evaluat la 25.000 de euro, un ceas Piaget Altiplano, evaluat la 28.000 de euro, precum și un ceas Rolex Yacht Master, evaluat la 35.000 de euro. Colega celor doi, deputata AUR Dumitrina Mitrea, menționează că are în posesie o colecție de tablouri în acuarelă, evaluată la 34.800 de lei.

Mai departe, deputata Gianina Șerban arată că posedă o colecție de bijuterii și alte metale prețioase, în valoare de 19.000 de euro, în timp ce celebrul George Becali menționează o colecție de ceasuri, evaluată la 50.000 de euro, și o colecție de bijuterii, evaluată la 100.000 de euro. La rândul său, deputatul AUR Florin Eugen Cîrligea susține că are bijuterii evaluate la 30.000 de euro, ceasuri evaluate la 27.000 de euro și lingouri din aur evaluate la 66.604 lei.

Lista deputaților AUR proprietari de astfel de comori continuă cu Ionel Gheorghe, care declară un lingou din aur, cu greutatea de 400 de grame, în valoare de 176.000 de lei. La rândul său, deputata Laura Gherasim arată că are bijuterii din aur în valoare de 100.000 de euro, la care se adaugă o colecție de ceasuri în valoare de 75.000 de euro. Colegul lor Eduard Viorel Koler declară un ceas Rolex în valoare de 13.000 de euro, iar celebrul Mugur Mihăescu scrie că are un ceas Rolex, în valoare de 5.600 de euro, dar și bijuterii și tablouri, în valoare de 200.000 de euro. De asemenea, deputatul Nicolae Mândrescu arată că deține bijuterii din aur de 35.000 de euro, ceasuri de 30.000 de euro și monede din aur de 50.000 de euro.

Omul de afaceri, devenit deputat, Mohammad Murad, are două ceasuri Rolex, în valoare totală de 8.000 de euro. Deputatul Mihail Neamțu precizează o pictură semnată Angela Hanc, de 5.000 de euro, și o pictură semnată Paul Gherasim, tot de 5.000 de euro. Deputatul Petru Gabriel Negreea susține că deține o colecție de tablouri tematice, în valoare de 80.000 de euro, iar deputatul Silviu Titus Păunescu declară ceasuri de 11.000 de euro.

Citește pe Antena3.ro Serghei Lavrov a vorbit despre Călin Georgescu la Riad. Ministrul de Externe al Rusiei a mințit că România cere bucăți din Ucraina

Un senator AUR declară un lingou, evaluat la 800.000 de euro.

La Senat, din cei 28 de parlamentari aleși pe listele AUR, doar 6 precizează astfel de posesii în declarațiile lor de avere, a căror valoare totală se ridică la 83.434 de lei și la 887.000 de euro.

Senatorul Nicolae Vlahu precizează că deține un ceas Rolex, în valoare de 40.000 de lei, în timp ce colegul său Costache Chertif arată că deține un lingou din aur, în valoare de… 800.000 de euro.

Mai departe senatorul AUR Constantin Ciprian Iacob menționează o colecție de tablouri, ceasuri, monede și bijuterii, în valoare totală de 8.000 de euro.

Senatoarea Daniela Ștefănescu scrie că are în posesie o colecție de bijuterii de 14.000 de euro și o colecție de obiecte de valoare de 10.000 de euro. Nu în ultimul rând, senatorul Virgiliu George Vlăescu precizează că posedă 114 grame de aur, în valoare de 43.434 lei.

Social-democrații, abia pe locul doi

Al doilea partid parlamentar, ca pondere a valorii acestor obiecte aflate în proprietatea senatorilor și deputaților, este PSD, cu 1.705.262 de euro. La Camera Deputaților, din cei 86 de parlamentari aleși, doar 25 de social-democrați au declarat astfel de posesii, a căror valoare totală se ridică la 262.049 lei, 1.145.500 de euro și 7.500 de dolari SUA. Deputatul Ștefan Ovidiu Popa declară bijuterii de 39.000 de euro. Remus Gabriel Mihalcea arată că are bijuterii de 200.000 de euro și ceasuri de 12.000 de euro. Deputatul PSD Ștefan Țintă precizează bijuterii de 100.000 de euro și tablouri de 35.000 de euro. Social-democratul Bogdan Andrei Toader scrie că posedă o colecție numismatică, monede și bancnote, în valoare de 11.000 de euro. Iar Nicolae Adrian Bora are bijuterii și un ceas evaluate la 20.000 de euro. Celebrul Eugen Bejinariu precizează că deține picturi diverse și gravuri în valoare de 133.000 de euro, obiecte decorative, vase, statui și vaze, în valoare de 42.000 de euro, ceasuri de 24.000 de euro și obiecte de artă și de cult de 3.000 de euro.

În continuare, deputatul George Mădălin Borș arată că deține ceasuri în valoare de 60.000 de euro, în timp ce deputata Simona Bucura Oprescu, actualul ministru al Muncii, precizează că deține două arme de vânătoare cu lunetă, evaluate la 12.000 de euro. Sergiu Mircea Constantinescu are bijuterii de 25.000 de euro și ceasuri de 15.000 de euro, în timp ce deputatul Paul Claudiu Cotîrleț deține abțibilduri și ceasuri de 7.500 de dolari și o colecție de obiecte de artă de 25.000 de euro. Vlad Florentin Drinceanu arată că are bijuterii și ceasuri de 8.000 de euro, în timp ce Gheorghe Daniel Georgescu deține bijuterii de 90.000 de lei. Deputata Crenguța Carmen Holban are în posesie bijuterii de 15.500 de euro și obiecte de artă de 14.500 de euro. Social-democrata Mirela Florența Matichescu are bijuterii de 20.000 de euro, în timp ce colegul său, Mitică Marius Mărgărit, declară bijuterii și ceasuri de 11.000 de euro.

Colecționari de arme de vânătoare

Marian Mina deține patru arme de vânătoare – un Expres Blaser BB97 Luxus de 27.089 lei, o armă lungă cu alice Blaser de 4.500 de lei, o pușcă de vânătoare cu glonț Blaser de 3.500 de lei și o pușcă de vânătoare cu glonț Hambrusch de 3.000 de lei.

Deputata PSD Rodica Nassar deține bijuterii din aur și ceasuri în valoare de 68.000 de euro, la care se adaugă tablouri, argintărie și obiecte de artă în valoare de 60.000 de euro. Eugen Neață declară un ceas de mână Hublot de 67.960 de lei, în timp ce fostul premier Victor Ponta declară o colecție de ceasuri de 20.000 de euro.

În continuare, Maricel Popa susține că are bijuterii din aur de 11.000 de euro și tablouri evaluate la 40.000 de euro. Deputatul Sebastian Răducanu menționează o colecție de bijuterii de 50.000 de lei și ceasuri de 26.000 de lei. Colegul său, Ciprian Constantin Șerban, președintele Camerei Deputaților, declară un ceas Hublot de 5.000 de euro și bijuterii de 8.500 de euro. Voicu Bucșan are ceasuri și bijuterii de 35.000 de euro și obiecte de artă de 50.000 de euro, iar deputatul Mihai Weber susține că deține bijuterii de 11.500 de euro și arme de vânătoare în valoare de 6.500 de euro.

O senatoare PSD, plină de mobilier

La Senat, din cei 36 de parlamentari PSD, doar cinci figurează cu obiecte de valoare în declarațiile de avere, evaluate la 499.000 de euro.

Printre aceștia, este vorba despre senatoarea Andra Bică, cu bijuterii și ceasuri din aur și argint de 20.000 de euro sau despre Marius Alexandru Dunca, care arată că are patru ceasuri în valoare de 18.000 de euro.

De asemenea, senatoarea Carmen Orban, cu o colecție de bijuterii de 90.000 de euro, o colecție de tablouri de 70.000 de euro. Mobilier și obiecte de antichitate de 70.000 de euro și ceasuri de 20.000 de euro. Senatorul PSD Ovidiu Puiu arată că posedă ceasuri de 105.000 de euro și bijuterii de 45.000 de euro. Ioan Stan are bijuterii de 7.500 de euro, iar Felix Stroie declară ceasuri de 8.000 de euro și bijuterii de 10.000 de euro. Ultimul deputat social-democrat cu astfel de mențiuni este Sorin Vlașin, cu ceasuri de 20.000 de euro.

Liberalii au rămas în urmă, cu un „palmares” de 1,13 milioane de euro

Poziția a treia în acest top este ocupată de către aleșii Partidului Național Liberal, cu obiecte de valoare declarate în valoare totală de 1.136.286 de euro. La Camera Deputaților, 20 din cei 49 de parlamentari PNL au făcut astfel de mențiuni, obiectivele declarate ridicându-se la 315.000 de lei și la 677.000 de euro. Alina Gorghiu menționează ceasuri și bijuterii de 83.000 de euro și lucrări grafice și tablouri de 8.000 de euro. Florin Claudiu Roman precizează bijuterii de 7.000 de euro, iar Gigel Știrbu menționează obiecte de artă de 44.000 de euro. Deputatul PNL Ioan Bălan arată că are ceasuri, bijuterii și obiecte de artă de 39.000 de lei, iar Lucian Bode posedă tablouri și ceasuri de 8.000 de euro. Ionel Ovidiu Bogdan declară bijuterii și ceasuri de 7.000 de euro, în timp ce Cristian Buican precizează bijuterii de 17.000 de euro.

Deputatul Sebastian Burduja, ministru al Energiei, are ceasuri și bijuterii de 20.000 de euro. Colegul său, Marian Crușoveanu, menționează bijuterii din aur și pietre prețioase de 30.000 de euro, ceasuri de 30.000 de euro și obiecte de artă din bronz de 4.000 de euro. Deputatul Mihai Culeafă are bijuterii de 50.000 de euro, colegul său Ciprian Minodor Dobre are bijuterii și ceasuri de 20.000 de euro, iar celebrul Ion Iordache declară bijuterii de 140.000 de lei și ceasuri de 42.000 de euro.

Deputatul Adrian Mocanu are bijuterii și un ceas de 175.000 de lei, Octavian Oprea declară bijuterii de 21.000 de euro, Ciprian Pandea susține că deține bijuterii de 30.000 de euro și ceasuri de 17.000 de euro, iar Marilen Pirtea precizează ceasuri și bijuterii din AUR de 85.000 de euro. Mai departe, George Scarlat menționează bijuterii de 56.800 de euro, Ștefan Bucur Stoica declară bijuterii și ceasuri de 24.500 de euro, Raluca Turcan arată că deține bijuterii de 27.700 de euro, iar Ioan Marcel Vela precizează un album papal de 6.000 de euro.

La Senat, din cei 21 de aleși, doar 7 parlamentari PNL figurează pe această listă, cu obiecte de valoare de 395.000 de euro. Este vorba despre senatoarea Nicoleta Pauliuc, cu bijuterii și ceasuri de 55.000 de euro, despre Mircea Abrudean, cu ceasuri, bijuterii și tablouri de 30.000 de euro, dar și despre Vasile Blaga, cu diverse bijuterii evaluate la 30.000 de euro.

Pe aceeași listă se mai regăsesc senatori PNL Mihai Coteț, cu bijuterii și ceasuri de 20.000 de euro, Maria Gabriela Horga, cu bijuterii din aur și ceasuri de 135.000 de euro, Ovidiu Jitaru, cu metale prețioase de 80.000 de euro, și actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, cu ceasuri de 20.000 de euro și cu obiecte de artă, tablouri și cărți de 25.000 de euro.

Senatoarea UDMR colecționară de antichități

Cei de la UDMR dețin astfel de obiecte de valoare de 175.309 euro. La Camera Deputaților, doar trei din cei 22 de parlamentari figurează cu astfel de bunuri. Este vorba despre Rozalia Biro, care precizează mobilă antică de sufragerie de 40.000 de lei, tablouri de 61.000 de lei, ceasuri și bijuterii de 78.000 de lei, mobilier antic de 45.000 de lei și cărți antice de 45.000 de lei.

Liderul UDMR Kelemen Hunor declară tablouri semnate de artiști contemporani de 6.000 de euro, iar deputatul Magyar Lorand Balint arată că are un Ceas Longines de 1.600 de euro, un ceas Victorinox de 1.500 de euro, un ceas Tag Heuer de 1.800 de euro și un ceas Fenix Garmin de 1.000 de euro.

La Senat, doar trei din cei zece aleși UDMR au făcut astfel de mențiuni cu privire la obiecte de valoare în sumă totală de 95.000 de euro. Este vorba despre Fejer Laszlo Odon, care precizează bijuterii de 20.000 de euro, despre Antal Istvan Lorant, precum și cu o colecție de ceasuri de 50.000 de euro, ci o colecție de emailuri și picturi de 15.000 de euro, dar și despre Novak Levente, cu ceasuri de 10.000 de euro.

Dintre cei 17 membri ai Grupului Minorităților Naționale din Camera Deputaților, doar doi au făcut astfel de precizări în declarațiile lor de avere, cu obiecte evaluate la 32.000 de euro. Astfel, Ionel Stancu a declarat bijuterii din aur și pietre prețioase de 15.000 de euro, iar Silviu Vexler a menționat ceasuri de 15.000 de euro și bijuterii de 2.000 de euro.

Colecție de jumătate de milion de euro, în declarația unui ales SOS România

Parlamentarii SOS România susține că dețin obiecte de valoare în sumă totală de 533.000 de euro. Șase din cei 24 de deputați SOS România declară astfel de proprietăți, în valoare de 134.000 de euro. Este vorba despre Dumitru Coarnă, cu bijuterii din aur de 5.000 de euro, despre Andreea Petronela Cîmpianu, cu ceasuri de 20.000 de euro sau despre Mădălin Laurențiu Făget, cu o colecție filatelică de 45.000 de euro. De asemenea, deputata Monica Plopeanu precizează bijuterii din aur și argint de 9.000 de euro, Andrei Cosmin Gușă susține că posedă ceasuri de 40.000 de euro și tablouri de 10.000 de euro, iar Verginia Vedinaș arată ca are bijuterii și 36 de tablouri în valoare totală de 5.000 de euro.

La Senat, 2 din cei 10 parlamentari SOS România fac astfel de mențiuni, cu obiecte de valoare de 410.000 de euro. Primul este Ninel Peia, care declară bijuterii din aur și argint cu pietre prețioase, smaralde, diamante, perle, un ceas din aur și tablouri, în valoare de 400.000 de euro. Al doilea este Ioan Cristian Rusu, cu bijuterii și ceasuri de 10.000 de euro.

USR participă la acest clasament cu obiecte declarate în valoare de 53.967 euro. Din cei 40 de deputați, doar trei au astfel de obiecte, cu valoarea de 13.000 de euro și 180.000 Nok. Este vorba despre Monica Ioana Berescu, cu bijuterii de 6.000 de euro, despre Iulian Bulai, cu o statuetă și o sculptură, evaluate la 180.000 Nok, și despre George Gima, cu ceasuri și bijuterii de 7.000 de euro. La Senat, doi din cei 19 aleși USR fac astfel de mențiuni. Mai exact, Ruxandra Cibu Deaconu declară monede din aur și argint de 18.000 de euro, iar Elena Simona Spătaru precizează că deține un set de bijuterii cu diamante de 3.000 de euro, un set de perle naturale de 1.000 de euro și bijuterii din aur de 3.000 de euro.

Niciunul dintre parlamentarii POT nu deține obiecte de valoare, conform declarațiilor de avere depuse. În schimb, din cei 7 senatori POT, doi fac astfel de mențiuni, cu obiecte de 1.000 de lei și 15.000 de euro. Este vorba despre senatorul Gheorghe Vela, care și-a declarat verigheta de nuntă, evaluată la 1.000 de lei, și despre Mariana Vali Aldea, cu bijuterii de 15.000 de euro.

În ceea ce privește parlamentarii neafiliați, doar la Camera Deputaților, doi din cei șapte aleși, declară obiecte de valoare de 406.000 de euro. Primul este Ștefan Alexandru Băișanu, care arată că deține bijuterii și metale prețioase de 26.000 de euro, o colecție de tablouri, cărți, timbre, ceasuri și numismatică de 25.000 de euro. Al doilea parlamentar este Ioana Grosaru, cu tablouri de 200.000 de euro, cu bijuterii de 150.000 de euro și cu numismatică de 5.000 de euro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹