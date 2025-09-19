Distracție à la Cluj: Boc a dat pe tobogan 83 milioane de lei către o singură firmă

Zeci de contracte având ca obiect furnizarea, repararea și întreținerea locurilor de joacă din aer liber sau a aparatelor de fitness publice din orașul condus de Emil Boc au fost atribuite, din anul 2010, până în prezent, aceleiași firme. Primăria Municipiului Cluj-Napoca a plătit, astfel, în mod repetitiv, pentru aceste servicii și lucrări, nu mai puțin de 83.125.210 lei cu tot cu TVA. Numai anul acesta compania în cauză a primit de la municipalitate trei contracte având ca obiect furnizarea de piese de schimb pentru aparatele de joacă de pe raza orașului, pentru procurarea, livrarea și montarea a 60 de stații de autobuz și pentru livrarea de bănci pentru spațiile de joacă, pentru spațiile verzi și pentru zonele de agrement din municipiu.

Cel mai recent episod al relației contractuale dintre instituția condusă de Emil Boc și respectiva companie privată a avut loc la data de 1 iulie 2025, când Primăria Municipiului Cluj-Napoca a scos la licitație un acord-cadru având ca obiect servicii de reparații și întreținerea aparatelor de joacă și a dotărilor urbane de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Este vorba despre un acord-cadru cu durata de 24 de luni, pentru care autoritatea contractantă a impus ca și criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut. Pentru această afacere, primăria lui Emil Boc a pus la bătaie un buget, finanțat din fonduri bugetare, estimat la 7.538.120 de lei fără TVA, respectiv de 8.970.362,8 lei cu TVA inclusă.

La această licitație deschisă, a fost depusă o singură ofertă admisibilă, iar, la data de 15 septembrie 2025, a fost încheiat acordul-cadru nr. 741245/2025 cu SC Dupex SRL, pentru un preț final negociat de 7.465.340 de lei fără TVA, respectiv de 9.033.061,4 lei cu TVA inclusă (1.843.481,92 de euro). Practic, pentru fiecare dintre cele cele 24 de luni de contract, municipalitatea este dispusă să achite 76.811,75 euro pentru această afacere.

Sunt vizate 330 de locuri de joacă

În caietul de sarcini care a fost redactat pentru atribuirea acestui contract, Primăria Municipiului Cluj-Napoca arată că are în obiectul de activitate, prin Serviciul Spații Verzi, amenajarea de locuri de joacă, întreținerea acestora, achiziția de aparate și de echipamente de joacă, achiziția de aparate de fitness, „activitate menită să concure la realizarea programului de promovare a mișcării în aer liber, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor de toate vârstele, precum și a persoanelor adulte, amenajarea de locuri de practicare a activităților sportive pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, accesul la toate aceste amenajări fiind gratuit”.

În acest scop, arată documentul, „având în vedere că, la această dată, există un număr de circa 282 de locuri de joacă publice și 54 specializate (creșe, grădinițe, școli, licee – cu totul 336 de spații de joacă), precum și circa 35 de locuri de fitness și zone de agrement, realizate în zona parcurilor și a locurilor de agrement și de joacă pentru copii, pe parcursul mai multor ani, se impune asigurarea permanentă a condițiilor stării de funcționare a acestora, în condiții de siguranță.

Concret, în municipiul Cluj-Napoca sunt amenajate, în prezent, 336 de locuri de joacă publice și specializate, zone de odihnă, relaxare, de practicare a sportului și de agrement, acestea fiind dotate cu aparate de joacă pentru copii, aparate de fitness în aer liber, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, aparate skateboard, bănci, sisteme de protecție cauciucată antitraumă, zone pentru agrementul animalelor de companie împrejmuite cu garduri de protecție și uși de acces, foișoare, locuri de joacă în creșe, grădinițe și școli.

Prin acest contract, Primăria Municipiului Cluj-Napoca solicită realizarea serviciilor de reparații și de întreținere a spațiilor de joacă și dotări care presupun obținerea mai multor rezultate. Este vorba despre repararea mobilierului urban și a echipamentelor de joacă, despre reparații specifice pentru aparatele de fitness în aer liber și despre montarea mobilierului urban.

Legături interesante între părți

Ei bine, interesant este că firma care și-a adjudecat acest contract, SC Dupex SRL, este un client aproape nedezlipit al acestor contracte scoase la mezat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, firma este deținută de către două persoane fizice, Jarina Ariana Dura și Ioan Dura.

Mai mult, despre SC Dupex SRL Sebeş, compania care primeşte din partea municipiului Cluj-Napoca aceste contracte de ani buni, se ştie doar că este o societate înfiinţată de doi membri ai aceleiaşi familii, Ioan şi Vasile Dura, în anii ‘90. În martie 2003, asociatul Vasile Dura i-a cesionat partenerului Ioan Dura toate părţile sociale, astfel încât acesta din urmă a devenit asociat unic al companiei, aceeaşi structură a acţionariatului regăsindu-se şi în prezent.

Pe lângă aceste contracte, între primărie şi furnizor mai există, totuşi, o legătură indirectă. Anume că unul dintre salariații Dupex SRL Sebeș este căsătorit cu o angajată a instituţiei conduse de Emil Boc. Conform datelor oficiale, la Primăria Municipiului Cluj-Napoca lucrează, începând cu anul 2012, în calitate de referent, o anume Carmen Ileana Gabor. Aceasta a ajuns la primărie după ce, din 2010, activa tot ca referent în cadrul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca. Carmen Ileana Gabor este căsătorită, potrivit unor declarații de avere, cu Marius Ioan Gabor. Acesta a fost şomer în anul 2010, iar începând cu anul 2012 a devenit salariat al SC Dupex SRL Sebeş. Dintr-un astfel de document, reiese că SC Dupex SRL contribuia, prin salariul acordat soţului, cu aproape jumătate din bugetul anual al familiei, în condiţiile în care, pentru perioada 2016 - 2017, Carmen Ileana Gabor a realizat venituri salariale, de la primărie, în cuantum de 21.855 de lei, iar Marius Ioan Gabor a câştigat, în aceeaşi perioadă, un salariu de la Dupex în valoare de 20.168 de lei.

Cifre de afaceri impresionante pentru un SRL

În ultimii șase ani, SC Dupex SRL a realizat, conform bilanțurilor contabile depuse la Ministerul Finanțelor Publice, o cifră de afaceri totală de 131.959.777 de lei (19.235.445 de lei în 2019, 19.398.522 de lei în 2020, 19.034.788 de lei în 2021, 21.480.601 lei în 2022, 27.287.282 de lei în 2023 și 25.023.139 de lei în 2025).

În aceeași perioadă, firma în cauză a realizat venituri nete în cuantum total de 133.224.276 de lei (19.292.384 lei în 2019, 19.781.057 lei în 2020, 19.070.010 lei în 2021, 21.616.592 lei în 2022, 28.068.403 lei în 2023 și 25.395.830 de lei în 2024).

SC Dupex SRL a efectuat, în aceeași perioadă cuprinsă între 2019 și 2024, cheltuieli totale în sumă de 109.599.169 de lei (15.239.963 de lei în 2019, 15.460.701 lei în 2020, 16.281.991 lei în 2021, 18.740.693 lei în 2022, 24.185.514 lei în 2023 și 19.680.307 lei în 2024).

În aceste condiții, profitul net total realizat se ridică la 20.512.044 de lei (3.539.384 de lei în 2019, 3.784.869 de lei în 2020, 2.441,731 lei în 2021, 2.486.912 lei în 2022, 3.377.994 lei în 2023 și 4.881.154 lei în 2024).

Succesiunea de contracte, pas cu pas

Așa cum arătam mai sus, între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și SC Dupex SRL Sebeș există o relație contractuală care datează cel puțin din anul 2010, neîntrerupt. „Jurnalul” a luat la mână toate aceste contracte, aflate în baza de date a SEAP, iar suma finală la care se ridică acestea este de 83.125.210 lei cu TVA inclusă.

Astfel, la data de 25 august 2025, între cele două părți a fost încheiat un contract de 1.895.586 de lei cu tot cu TVA, constând într-un acord-cadru de furnizare de piese de schimb pentru aparatele de joacă amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca. Este vorba despre panouri, capace de închidere, figurine, scaune, bănci de oțel cu ansamblul de prindere a leagănelor, coliere de prindere, balustrade și tobogane.

Tot anul acesta, la 7 iulie 2025, a mai fost încheiat cu SC Dupex SRL un contract de 1.406.580 de lei cu TVA, constând într-un acord-cadru pentru proiectarea, livrarea și montarea a 60 de stații bus cu acoperiș și panou lateral pentru transportul în comun din municipiul Cluj-Napoca. Acest contract are o valabilitate de 24 de luni.

De asemenea, la data de 15 aprilie 2025, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a încheiat cu SC Dupex SRL un contract de 989.128 de lei cu TVA, privind achiziția de bănci pentru zonele verzi, spațiile de joacă, zonele de agrement, instituții de învățământ preșcolar și școlar din municipiul Cluj-Napoca. Este vorba despre bănci din fontă în formă de „H”.

Mai departe, la 26 iulie 2023, a fost parafat un contract în valoare de 6.050.424,1 lei cu TVA, privind furnizarea de aparate și echipamente de joacă pentru copii cu dizabilități, aparate de joacă pentru copii și aparate de joacă, confecționate preponderent din lemn. Dupex SRL și-a adjudecat, atunci, 24 de loturi ale acordului-cadru.

De la bănci la aparate de fitness

De asemenea, pe 5 iulie 2023, între primăria lui Boc și firma privată a fost încheiat un contract de 737.205 de lei cu TVA, reprezentând șase loturi dintr-un acord-cadru de furnizare de aparate și echipamente de fitness pentru exterior în municipiul Cluj-Napoca.

Alt contract, de 8.691.998 de lei cu TVA, a fost parafat la data de 23 martie 2023, cu o durată de doi ani, și a vizat reparații și întreținere a aparatelor de joacă și a dotărilor urbane existente pe raza municipiului. Mai departe, la 15 iulie 2022, s-a încheiat un contract de 1.855.210 lei cu TVA, reprezentând un lot al unui acord-cadru de furnizare de dale din granule de cauciuc, benzi de gazon sintetic, covor turnat din granule de cauciuc și tartan cu produse conexe.

Dupex SRL a mai primit de la Primăria Cluj, la data de 8 noiembrie 2021, un contract de 2.404.990 de lei cu TVA, reprezentând trei loturi dintr-un acord-cadru de furnizare de bănci și coșuri stradale pentru oraș. Este vorba despre bănci cu cadru din fontă în formă de „K”, despre bănci cu cadru din fontă în formă de „H” și despre bănci stradale cu spătar, fără spătar și pentru o persoană.

Anterior, la data de 8 octombrie 2021, între părți a fost semnat un contract în valoare de 4.613.713,3 lei cu TVA, aferent unui pachet de nouă loturi dintr-un contract-cadru privind furnizarea de piese de schimb pentru aparatele de joacă amplasate pe raza municipiului Cluj-Napoca (tobogane, figurine pe balansoare, scaune, capace de închidere, coliere de prindere, panouri, turnuri pentru acoperiș, balustrade și ansambluri de figurine pe carusel).

Nici în pandemie nu s-au oprit aceste afaceri

Și în anul pandemiei de Covid-19, această relație contractuală a funcționat fără probleme. La 2 iunie 2020, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a încheiat cu SC Dupex SRL un contract în valoare de 5.936.624,4 lei cu TVA, pentru reparații și întreținere a aparatelor de joacă, a dotărilor urbane existente pe raza orașului, cu o durată de 24 de luni.

Apoi, în 20 iulie 2020, Dupex SRL și-a mai adjudecat 19 loturi dintr-un acord-cadru, în valoare de 2.138.287,2 lei cu TVA, având ca obiect livrarea de aparate de joacă pentru copii. Cu un an înainte, în data de 11 iulie 2019, între părți a fost parafat un contract de 2.126.649 de lei cu TVA, pentru adjudecarea a 28 de loturi dintr-un acord-cadru privind achiziția de echipamente de fitness în aer liber, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Au existat, de asemenea, și contracte parafate anterior anului 2019. Spre exemplu, în 12 iulie 2018 și 18 iulie 2018, primăria lui Boc a achiziționat de la SC Dupex SRL bănci, prin intermediul a două contracte în valoare de 681.870 de lei cu TVA.

În același context, au mai existat contracte similare parafate în 2010, 2014, 2014, 2015 și 2017. Astfel, numai în perioada 2010-2018, valoarea acestor contracte se ridică la 35.587.160,7 lei cu tot cu TVA.

