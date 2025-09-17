Primăria lui Vergil Chițac sparge, de la bugetul local, 19 milioane de euro pe servicii de pază

Asta, deoarece, săptămâna trecută, a scos la licitație un contract prin care dorește să achiziționeze servicii de pază pentru bunurile publice și private ale instituției, punând la bătaie un buget care se ridică la 92,6 milioane de lei. În 2021, un acord-cadru similar a fost parafat cu compania unui fost polițist de la Poliția Capitalei, pentru 68,4 milioane de lei. Contractul scos, acum, la licitație, urmează să fie atribuit în data de 20 octombrie 2025.

Primăria Municipiului Constanța, la conducerea căreia se află celebrul edil PNL Vergil Chițac, contraamiral, a anunțat, la data de 11 septembrie 2025, prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că intenționează să achiziționeze „servicii de asigurare a integrității bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța”. Iar, pentru a încheia un astfel de contract, autoritatea contractantă arată că este dispusă să pună la bătaie un buget estimat la nu mai puțin de 76.545.100,8 lei fără TVA, respectiv de 92.619.572 de lei cu TVA inclusă (18.901.953,5 euro).

Conform anunțului de participare citat, concret, este vorba despre paza bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanța, „în vederea prevenirii sustragerii și vandalizării dotărilor urbane, situate în parcuri, piațete, locuri de joacă, terenuri de sport, alei sau străzi, asigurarea pazei controlului la accesul persoanelor, a ordinii și liniștii publice în interiorul obiectivelor Primăriei Municipiului Constanța (sedii administrative sau depozite), precum și despre asigurarea controlului la accesul autovehiculelor în zonele restricționate ale municipiului Constanța, cum sunt Piața Ovidiu, Zona peninsulară, Faleza Mamaia, Faleza Cazino Constanța, parcuri, zone pietonale și parcări ale sediilor”.

Din același document, mai rezultă faptul că durata acestui contract va fi de patru ani, ceea ce înseamnă că primăria lui Chițac este dispusă să cheltuie câte 393.790,7 euro (1.929.574,42 de lei) în fiecare lună, timp de patru ani, finanțarea fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat. În vederea atribuirii contractului, Primăria Municipiului Constanța urmează să organizeze o licitație deschisă, iar deschiderea ofertelor a fost stabilită pentru data de 20 octombrie 2025.

Ultima afacere identică, parafată în 2021

Ultimul acord-cadru care vizează contractarea de servicii de pază de către Primăria Municipiului Constanța a fost parafat la data de 10 martie 2021, tot pentru patru ani. Atunci, valoarea finală negociată s-a ridicat la 57.460.608 de lei fără TVA, respectiv la 68.378.123,52 de lei cu TVA inclusă (13.954.719,1 euro).

La acel moment, acordul-cadru a fost adjudecat de către asocierea formată din companiile SC Brionoc Security SRL și SC Bronic Guard SRL. În caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, serviciile au constat în prestarea, timp de patru ani, a 3.571.200 de ore de pază. Mai exact, trebuiau să fie asigurate 100 de posturi de pază pe zi, timp de 31 de zile pe lună, timp de 48 de luni.

Documentația de atribuire viza faptul că, în sistemul de pază, trebuiau să fie folosite mijloace de transport auto, mijloace de apărare, mijloace de comunicație și de legătură între posturi, de localizare, de semnalizare și de iluminat pe timp de noapte. Toate posturile de pază s-au aflat, și atunci, și acum, în Municipiul Constanța, iar, printre obligațiile prestatorului se aflau și cele privind acoperirea tuturor posturilor de pază stabilite de către Primăria Municipiului Constanța cu agenți de securitate, controlarea agenților de securitate din toate posturile de pază cel puțin o dată pe tură, menținerea în funcțiune, în permanență, a sistemelor de comunicații (telefoane mobile, stații de emisie-recepție), suportarea integrală a prejudiciului cauzat de distrugerea, degradarea sau sustragerea bunurilor și valorilor care i-au fost date spre folosință sau în pază, din cauza întrebuințării defectuoase sau a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către personalul de pază.

Primăria Municipiului Constanța a stabilit și anumiți indicatori de performanță în legătură cu realizarea activităților de pază pentru care prestatorul este responsabil în cursul unui an de contract. Astfel, un asemenea indicator se referă la numărul furturilor bunurilor publice: indicator „foarte bun” (fără evenimente), indicator „bun” (maximum 5 evenimente), indicator „corespunzător” (între 6 și 10 evenimente) și indicator „necorespunzător” (peste 10 evenimente). Aceleași coordonate sunt prevăzute și în legătură cu numărul distrugerilor și vandalizărilor.

Prestatorul, angajat și de Nuclearelectrica

La acest precedent acord-cadru, au fost încheiate două contracte subsecvente. Primul, la data de 10 martie 2021, cu SC Bronic Security SRL, pentru un preț de 14.365.152 de lei fără TVA, iar al doilea, la 10 martie 2022, cu aceeași companie, pentru 17.033.337,6 lei fără TVA. În total, valoarea celor două contracte subsecvente se ridică la 31.968.489,6 lei fără TVA, respectiv de 38.042.502,6 lei cu TVA inclusă.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Bronic Security SRL este controlată, în calitate de asociat unic, de către omul de afaceri Ștefan Brotac, din București.

Conform publicației „Replica Online.ro”, Ștefan Brotac este fost ofițer al Serviciului Judiciar al Poliției Capitalei, devenit, între timp, detectiv particular.

Compania SC Bronic Security SRL mai are un contract, încheiat la data de 6 ianuarie 2020, cu Societatea Națională Nuclearelectrica SA. Este vorba despre prestarea de servicii de pază civilă pentru obiectivele din afara Platformei CNE Cernavodă, pentru o perioadă de 52 de zile. În baza acestui contract firma lui Brotac trebuia să păzească un complex de cazare, depozit de materiale „Port Columbia”, centrul de Instruire și Agrement pentru Tineret și Copii ai Orapului Cernavodă, Parcul Auto al CNE Cernavodă, Turnul Meteo și Circuitul Hidrotehnic aferent CNE Cernavodă.

Valoarea contractului a fost, atunci, de 323.562,7 lei fără TVA, respectiv de 385.039,6 lei cu TVA inclusă.

Aceeași firmă, contractată anul acesta de CNAB, pentru paza Casieriei Centrale

De altfel, această firmă de pază, SC Bronic Security SRL, a primit recent, un contract și de la o companie centrală a statului. Este vorba despre Compania Națională de Aeroporturi București care, la data de 3 martie 2025, a atribuit societății deținute de Ștefan Brotac, un contract pentru servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori și servicii de pază pentru Casieria Centrală, Dispeceratul și Automatele de Plată ale parcării deținute de această entitate economică.

În contract, sunt vizate două posturi mobile de pază cu doi agenți de pază cu autoturisme, un post fix de pază și un post mobil de pază. Atribuirea contractului s-a făcut în baza unei proceduri simplificate proprii a Companiei Naționale de Aeroporturi București, iar valoarea lui se ridică la 1.978.884 de lei fără TVA, respectiv la 2.354.872 de lei cu tot cu TVA.