La Constanța, se cheltuiesc bani publici fără număr: Primăria lui Chițac „sparge” 9 milioane de lei de la buget pentru trei PUZ-uri

Noua investiție majoră pe care Primăria Municipiului Constanța găsește de cuviință să o demareze într-un an în care, de la București, se reclamă necesitatea „strângerii curelei” cheltuielilor bugetare este contractarea a trei Planuri Urbanistice Zonale. Bugetul pus la bătaie în acest sens este de aproximativ 9 milioane de lei cu tot cu TVA. PUZ-urile vizează o suprafață cumulată de 2.455 de hectare de teren. Două dintre aceste studii au ca obiectiv dezvoltarea viitoare a unor ansambluri rezidențiale, iar al treilea se referă la regenerarea urbană a zonei agroindustriale. Investiția a fost scoasă la licitație la scurt timp după ce aceeași primărie a scos la mezat un contract de 32,6 milioane de lei pentru întreținerea fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale din oraș.

La data de 5 februarie 2026, Primăria Municipiului Constanța, la conducerea căreia se află celebrul edil liberal Vergil Chițac, a anunțat o nouă afacere pe bani publici care frizează criza bugetară vânturată de către șeful său pe linie de partid, Ilie Bolojan. Mai exact, instituția a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia face cunoscut faptul că dorește să contracteze servicii de proiectare în vederea elaborării unor documentații de urbanism.

Din acest anunț de participare rezultă că Primăria Municipiului Constanța dorește să încheie un acord-cadru, în acest sens, pe care l-a împărțit în trei loturi distincte.

Astfel, primul lot constă în servicii de elaborare a unui PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru Faleza Nord din municipiul Constanța. Pentru acest lot, municipalitatea a pus la bătaie un buget estimat inițial la 1.435.000 de lei fără TVA, respectiv la 1.736.350 de lei cu tot cu TVA.

Mai departe, al doilea lor se referă la elaborarea unui alt PUZ pentru zona Palazu Mare - Tomis Plus din municipiul Constanța. De această dată, autoritatea contractantă pune la bătaie un buget estimat inițial la 1.551.000 de lei fără TVA, respectiv la 1.876.710 lei cu TVA inclusă.

Al treilea și ultimul lot al acordului-cadru scos la mezat constă în elaborarea unui al treilea PUZ pentru un proiect de regenerare urbană în Zona Agroindustrială din municipiu Constanța. Pentru acest lot, instituția condusă de Vergil Chițac pune la bătaie un buget estimat inițial în valoare de 4.384.000 de lei fără TVA, respectiv de 5.305.640 de lei cu TVA inclusă.

Pregătiri pentru noi ansambluri rezidențiale

În vederea atribuirii acestor trei loturi, Primăria Municipiului Constanța organizează o licitație deschisă, iar, conform anunțului de atribuire publicat în SEAP, ofertele urmează să fie deschise luna viitoare, mai exact în data de 12 martie 2026.

Autoritatea contractantă a elaborat, în acest sens, câte un caiet de sarcini pentru fiecare dintre cele trei loturi scoase la mezat. Din caietul de sarcini aferent primului lot, care vizează elaborarea PUZ-ului aferent Falezei Nord, aflăm că Primăria Municipiului Constanța urmărește reglementarea urbanistică ce se va referi la o zonă cu suprafața de aproximativ 250 de hectare, delimitată de limita PUZ Mamaia, limita PUZ pentru consolidarea și regenerarea urbană a taluzurilor, respectiv regenerarea plajei Constanța Nord, la limita PUZ-ului zonei centrale, Tomis I - Tomis II, strada Primăverii, malul Lacului Tăbăcăriei și incinta stației de epurare.

PUZ-ul comandat urmează să studieze „posibilitatea configurării spațial-funcționale specifice mediului urban a unui ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte, echipamente pentru sănătate, învățământ, comerț, birouri, cu infrastructură tehnico-edilitară (rețele, comunicații și spații verzi)”.

De asemenea, potrivit caietului de sarcini care se referă la lotul al doilea, vizând PUZ-ul Palazu Mare - Tomis Plus, reglementarea urbanistică se va referi la o zonă cu suprafața totală de aproximativ 375 de hectare. Această zonă este delimitată de limita UAT Ovidiu, Bulevardul Tomis, Park & Ride Nord, Bulevardul Aurel Vlaicu, calea ferată, limita PUZ regenerare și revitalizare urbană zona DN 3C și va studia, de asemenea, „posibilitatea configurării spațial-funcționale specifice mediului urban a unui ansamblu rezidențial cu funcțiuni mixte, echipamente pentru sănătate, învățământ, comerț, birouri, cu infrastructură tehnico-edilitară (rețele, comunicații și spații verzi)”.

Lotul 3 vizează 1.830 de hectare

Din documentația de atribuire care se referă la cel de-al treilea lot aferent acordului-cadru, constând în elaborarea PUZ-ului pentru Zona Agroindustrială, rezultă că reglementarea urbanistică se va referi la o zonă cu suprafața de aproximativ 1.830 de hectare de teren.

Această zonă este delimitată de limita UAT Constanța, un drum de exploatare, Bulevardul I.C. Brătianu (pe ambele sensuri), incinta serelor, limita intravilanului, Drumul Național DN 39E, „în vederea actualizării și agrementării reglementărilor urbanistice aplicabile, în acord cu tendințele de dezvoltare a zonei și cu așteptările locuitorilor, prin demararea unui proiect de regenerare urbană care poate viza inclusiv încurajarea și atragerea investitorilor, majorarea spațiilor ocupate de infrastructura verde, cu impact direct asupra creșterii veniturilor la bugetul de stat”.

Primăria Municipiului Constanța notează că urmărește, prin implementarea acestui PUZ, „limitarea creșterii orașului natural și a densificării structurii interne”. „Noile reglementări urbanistice vor asigura dezvoltarea controlată, în trepte, cu limite spațiale clare a zonei studiate, în primul rând pentru restricționarea oricărei forme de dezvoltare urbanistică neplanificată”, se mai menționează în acest caiet de sarcini.

Chițac mai are pe „răboj” și afacerea fântânilor arteziene

Această afacere vine la scurt timp după ce aceeași instituție condusă de contraamiralul liberal Vergil Chițac a scos la licitație, tot în anul austerității impuse de Guvernul Bolojan, cel mai costisitor contract ce vizează întreținerea și reparațiile la fântânile arteziene și la bazinele ornamentale din municipiul Constanța, inclusiv din stațiunea Mamaia.

Este vorba despre un contract pe patru ani, în valoare de peste 32,6 milioane de lei, în condițiile în care un contract similar, dar în valoare de zece ori mai mică, a fost semnat în luna octombrie a anului 2025. Ca, de asemenea, să existe un contract identic și din 2024, acestea două fiind adjudecate de o companie pe nume Yellow Power Source, abonată la afacerile pe bani publici ale Primăriei Constanța. Din 2022 până în 2026, fântânile arteziene și bazinele ornamentale din Constanța au costat bugetul primăriei păstorite de Vergil Chițac nu mai puțin de 9,5 milioane de euro.

Ultimul episod al afacerii cu fântâni al instituției conduse de contraamiralul PNL Vergil Chițac a fost scos la „mezat” chiar la finalul lunii trecute, la data de 28 ianuarie 2026.