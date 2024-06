Iohannis, învins cu 2-1 la salarii de paznicul său. Un șef din Servicii l-a bătut și la case

Șeful SPP, celebrul general Lucian Pahonțu, a încasat venituri de la stat mai mult decât duble decât președintele României, Klaus Iohannis. De altfel, șeful statului figurează în cea mai recentă declarație de avere cu venituri, pe anul 2023, sub cele încasate de șefii SRI, STS și DGPI. Mai mult, directorul serviciului secret al MAI, Tiberiu Silviu Dumitrache, l-a depășit pe Klaus Iohannis și la capitolul imobiliare. În timp ce președintele deține șase case la Sibiu, Dumitrache declară că are în proprietate peste 31.500 de metri pătrați de teren intravilan în județul Prahova, o casă de 2.675 de metri pătrați, trei apartamente și cinci spații comerciale.

Situație paradoxală la vârful sistemului bugetar din România. În timp ce pe rolul Parlamentului există un proiect de lege potrivit căruia niciun funcționar, demnitar sau salariat bugetar nu ar trebui să încaseze un salariu mai mare decât al președintelui României, conform declarațiilor de avere actualizate luna aceasta, aferente veniturilor realizate în anul fiscal 2023, există cel puțin patru șefi de structuri din sistemul de securitate națională care se subordonează președintelui României, dar care au încasat salarii mai mari decât șeful statului.

Unul dintre aceștia este generalul Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), structură care îl deservește, în special, pe Klaus Iohannis. În declarația de avere completată la data de 13 iunie 2024, Lucian Pahonțu menționează că în ultimul an fiscal a realizat, ca director al SPP, venituri salariale anuale în cuantum de 353.510 lei, la care se adaugă o indemnizație de delegare, plătită tot de la SPP, în cuantum de 22.312,29 de lei pe an.

Comparativ, în declarația de avere completată la data de 23 mai 2024, președintele României, Klaus Iohannis, menționează faptul că în anul fiscal anterior a realizat venituri salariale, din indemnizația de președinte, în cuantum de 186.749 de lei pe an, cu 189.343 de lei pe an mai puțin decât directorul SPP, ceea ce înseamnă că Lucian Pahonțu a câștigat venituri mai mult decât duble decât președintele României.

În 2023, soția generalului Pahonțu, Elena Mihaela Pahonțu, a realizat venituri de 194.576 de lei pe an, ca prodecan la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și cercetător la UESISCDI București, precum și ca membru în Comisia de Abilitare a Universității Oradea. În total, în 2023, soții Pahonțu au realizat venituri de 570.386 de lei pe an, adică 47.433 de lei pe lună (9.700,6 euro).

Directorii SRI și STS nu se lasă mai prejos

Răzvan Ionescu este prim-adjunctul directorului SRI și exercită interimar funcția de șef al Serviciului Român de Informații. Potrivit declarației de avere depuse tot la data de 13 mai, Ionescu a încasat de la SRI un salariu de 224.273 de lei pe an, la care se adaugă 16.682 de lei pe an, în baza Legii 143/1994. Trăgând linie, rezultă venituri anuale de 240.865 de lei pe an, cu 54.116 lei mai mult decât Klaus Iohannis.

Soția directorului militar al SRI, Elena Cristina Ionescu, a realizat venituri de 250.245 de lei pe an de la ANCOM. În total, familia Ionescu a realizat venituri anuale de 491.110 lei, adică de 40.925,7 lei pe lună (8.352,2 euro).

Directorul Serviciului de Informații Externe, Gabriel Vlase, nu și-a actualizat, încă, declarația de avere pe anul acesta. În schimb, la data de 3 iunie 2024, a făcut acest lucru directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ionel Sorin Bălan. Potrivit acestui document, șeful STS a încasat în anul fiscal 2023 venituri de natură salarială (soldă) în cuantum de 264.988 de lei pe an, cu 78.239 de lei mai mult decât președintele Klaus Iohannis.

Soția directorului STS, Elena Bălan, a realizat venituri de 243.349 de lei în anul fiscal 2023, ca medic și investitor la SC Sanas SRL Sibiu, dar și ca medic la Primăria Municipiului Sibiu. De aici, anul trecut, doamna Bălan a încasat 78.124 de lei pe an. În total, veniturile soților Bălan s-au ridicat la 508.337 de lei pe an, adică la 42.361,4 lei pe lună (8.645,2 euro).

Până și conducătorul „Doi și-un Sfert” declară mai mulți bani

În topul șefilor de servicii care l-au depășit la venituri pe președintele României în anul 2023 se află și directorul structurii de protecție a Ministerului Administrației și Internelor, Direcția Generală de Protecție Internă, cunoscută și sub denumirea de „Doi și-un Sfert”. Potrivit declarației de avere completate și depuse la data de 10 iunie 2024, Tiberiu Silviu Dumitrache a încasat, în anul fiscal anterior, venituri constând în soldă, normă de hrană, normă de echipament și alte drepturi de natură salarială, de la DGPI, în cuantum de 200.125 de lei pe an. Asta înseamnă cu 13.446 de lei mai mult decât Klaus Iohannis.

Soția șefului serviciului secret al MAI, Roxana Dumitrache, a încasat, în aceeași perioadă fiscală, venituri totale de 190.377 de lei pe an, ca salariat al SC Solar Global Vision SRl Ploiești, ca fost salariat al Transgaz, dar și din închirierea a două imobile.

Veniturile totale din 2023 ale soților Dumitrache s-au ridicat, astfel, la 390.499 de lei pe an, respectiv la 32.541,6 lei pe lună (6.641,13 euro).

Nici casele de la Sibiu nu-l mai plasează pe Iohannis pe primul loc

Președintele României nu este întrecut de șefii serviciilor secrete doar la capitolul veniturilor realizate în anul 2023, ci și la capitolul imobiliare. Este drept, Iohannis nu este depășit chiar de toți acești directori, ci de câțiva dintre ei. Spre exemplu, în timp ce declarația de avere a președintelui României face mențiuni cu privire la celebrele șase case de la Sibiu, documentul completat de șeful DGPI, Tiberiu Silviu Dumitrache, conține date despre un teren intravilan în județul Prahova, cu suprafața totală de 31.565 de metri pătrați, dar și la nu mai puțin de nouă imobile aflate în proprietatea acestuia.

Este vorba despre o casă de… 2.675 de metri pătrați în Prahova, despre trei apartamente în Ploiești și Voluntari, și la alte cinci spații comerciale în Voluntari, județul Ilfov.

Directorul SPP, Lucian Pahonțu, precizează în declarația sa de avere că deține terenuri intravilane, forestiere și extravilane în Argeș și București, în suprafață totală de 22.216 metri pătrați. De asemenea, mai are în proprietate două case de locuit în București și în Argeș, dobândite în anii 2000 și 2022, prima cu suprafața de 186 de metri pătrați, iar a doua cu suprafața de 128,5 metri pătrați.

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ionel Sorin Bălan, este mai puțin avut, din acest punct de vedere, deoarece, în ultima sa declarație de avere, acesta declară proprietatea a două terenuri intravilane în Sibiu și Chiajna, cu suprafața totală de 536 de metri pătrați, dar și a două case de locuit în Sibiu și județul Ilfov.

În ceea ce îl privește pe directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu, acesta precizează că are în proprietate terenuri intravilane, forestiere și agricole, pe raza județelor Ilfov și Galați, în suprafață totală de 20.889 de metri pătrați. De asemenea, Ionescu mai deține trei apartamente în București și o casă de vacanță în localitatea Nuci, județul Ilfov.