SPP și-a cumpărat autoutilitare blindate, prin programul SAFE. Furnizorul este un dealer din România

Anunțul de atribuire al încă unei achiziții făcute prin programul SAFE, încheiat la finalul lunii mai, a fost publicat, după o lună și jumătate, în SEAP. De data aceasta, vorbim despre Serviciul de Protecție și Pază, care se ocupă cu însoțirea și paza demnitarilor, care se înnoiește cu 10 autospeciale blindate ușoare. Contractul-cadru are o durată de doi ani și jumătate și costă peste 1,4 milioane de lei cu tot cu TVA. Achiziția a fost făcută, asemenea celor parafate de MApN și MAI, fără licitație, prin negociere directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fiind invocată, și de această dată, extrema urgență care nu putea fi prevăzută de către cumpărător.

Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este o altă instituție care se dotează din banii împrumutați prin programul SAFE și care a făcut cunoscută această achiziție cu o întârziere de aproape o lună și jumătate. Concret, instituția condusă de generalul Lucian Pahonțu a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), la începutul acestei săptămâni, că SPP a parafat un acord-cadru privind furnizarea de autospeciale cu blindaj ușor, având capacitatea pe scaune pentru 5 până la 7 locuri. Din anunț, rezultă că este vorba despre o cantitate cuprinsă între 6 și 10 astfel de autospeciale, pentru care urmează să fie încheiate contracte subsecvente, fiecare contract subsecvent putând viza comandarea a maximum 7 astfel de vehicule.

Autoritatea contractantă precizează că achiziția se înscrie în domeniul vehiculelor cu utilizare specială, iar durata acordului-cadru este una de 30 de luni (2 ani și jumătate). Potrivit sursei citate, afacerea este finanțată prin proiectul „Mobilitate militară”, prin accesarea instrumentului de finanțare SAFE, conform Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului Uniunii Europene din data de 27 mai 2025.

Cursul de schimb, „umflat”. Locația de livrare, secretă

Din anunțul de atribuire publicat în SEAP, rezultă că autospecialele care urmează să intre în dotarea SPP urmează să fie livrate „în locații stabilite, ulterior, prin contract, de către autoritatea contractantă”. Pentru această achiziție făcută cu bani împrumutați de România prin Programul SAFE, Serviciul de Protecție și Pază a pus la bătaie un buget maxim estimat inițial de 365.000 de euro fără TVA, adică de 441.650 de euro cu TVA inclusă, ceea ce înseamnă câte 44.165 de euro cu TVA pentru fiecare autospecială în parte.

Mai mult, contractul nu a făcut obiectul vreunei licitații deschise sau al vreunei proceduri simplificate de selecție de oferte, ci s-a atribuit direct, fără publicarea prealabilă a unei invitații la vreo procedură de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Negocierea directă a avut loc în condițiile în care, potrivit documentației de atribuire, o singură companie a depus o ofertă în vederea parafării afacerii. În acest sens, la data de 29 mai 2026, Serviciul de Protecție și Pază a atribuit contractul nr. N960/2026 către compania SC Auto Vision SRL, la un preț final negociat de 214.800 de euro fără TVA, respectiv de 259.909 euro cu TVA inclusă.

Interesant este faptul că în anunțul de atribuire publicat, Serviciul de Protecție și Pază notează că prețul fără TVA al achiziției a fost calculat la un curs de schimb de 5,3 lei pentru un euro, motiv pentru care a convertit suma de 214.800 de euro la 1.138.440 de lei. Numai că, oficial, cursul Băncii Naționale a României (BNR) aferent datei de 29 mai 2026, când a fost parafat acest acord-cadru, era de 5,2489 lei pentru un euro, ceea ce înseamnă că dacă SPP ar fi raportat valoarea la cursul oficial, ar fi plătit 1.127.463,72 de lei fără TVA, cu 10.976,28 de lei fără TVA mai puțin (13.281,3 lei cu tot cu TVA).

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Justificarea achiziției directe

În același anunț de atribuire a acordului-cadru în discuție, Serviciul de Protecție și Pază a justificat încheierea afacerii fără licitație sau altă procedură concurențială de ofertare prin invocarea „extremei urgențe, determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă”.

În anunțul de atribuire publicat în SEAP, Serviciul de Protecție și Pază arată că atribuirea s-a făcut „prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare aplicabilă, având în vedere prevederile articolului 19 din Regulamentul (UE) 2025/1106 al Consiliului din data de 27 mai 2025, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a acestui Regulament și ale articolului 28 alineat 1, litera «c» din Directiva nr. 2009/81/CE privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE, precum și în conformitate cu prevederile articolului 54 litera «c» și ale articolului 55 alineat 2, coroborate cu articolul 102 litera «c» din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea unor contracte de achiziții în domeniul apărării și securității, cu modificările și completările ulterioare”.

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Furnizorul a mai livrat autoutilitare și către Apele Române

Din informațiile furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Auto Vision SRL, compania care și-a adjudecat acest contract de achiziții scos la „mezat” de Serviciul de Protecție și Pază, are sediul în București și a fost înființată în anul 2007.

Începând cu data de 26 noiembrie 2025, firma are drept asociați pe Andrei Mircea Dumitrescu (care deține 85% din capitalul social) și pe Andrei Mihai (care controlează 5% din capitalul social). Obiectul principal de activitate al acestei companii este „comerțul cu amănuntul al autovehiculelor și motocicletelor și comerțul cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motociclete”.

SC Auto Vision SRL mai figurează în baza de date a SEAP cu încă un contract primit de la stat. Mai exact, la data de 27 decembrie 2022, SC Auto Vision SRL și-a adjudecat, în urma unei licitații deschise, la care a participat singură, un contract scos la „mezat” de Administrația Națională Apele Române, având ca obiect furnizarea a cinci autoutilitare Pick-Up 4X4 cu benă cu capac, prevăzute cu câte patru uși și motorizare diesel.

Valoarea acestui contract s-a ridicat la 1.208.122,75 de lei fără TVA, respectiv la 1.437.666 de lei cu tot cu TVA (305.886,4 euro), adică 30.586,6 euro cu TVA pentru fiecare autoutilitară în parte.

Serviciul de Protecție și Pază a cumpărat, în 2026, de la această firmă autoutilitare blindate la prețul de 25.990 de euro bucata, prin programul SAFE.

Conform site-ului oficial, SC Auto Vision SRL comercializează autoutilitare, autoturisme de teren și autoturisme din gamele mărcilor BYD, Suzuki, Lexus, Toyota, Jeep, Lucid, Microlino și Ford.