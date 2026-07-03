Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda

Un alt contract de achiziții cu bani din programul SAFE a fost „devoalat”, după ce un nou anunț de atribuire a fost publicat, ieri, în SEAP. De această dată, autoritatea contractantă este Direcția Generală de Protecție Internă, serviciul secret al MAI, care, în 30 mai, a încheiat cu o companie din Olanda o afacere de aproximativ 130 de milioane de euro cu TVA, pentru furnizarea unei soluții avansate de comunicații aferente funcționării sistemelor IT în situații excepționale. Și de această dată, afacerea a fost parafată fără licitație, prin negociere directă, invocându-se extrema urgență.

Direcția Generală de Protecție Internă, serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne, a făcut public, ieri, anunțul prin care a fost atribuit, la finalul lunii mai, încă un contract din PNRR. Este vorba despre achiziția unei soluții avansate de comunicații tip data center, pentru asigurarea rezilienței sistemelor IT în situații excepționale.

Conform anunțului de atribuire din SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), soluția achiziționată constă în software și component de infrastructură destinată „modernizării și consolidării capabilităților de comunicații și de procesare de sate ale Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI)”. „Soluția include echipamente de rețea și de comunicații servere, sisteme de stocare, echipamente de securitate cibernetică, platforme de virtualizare și management, precum și alte componente necesare realizării unei infrastructuri de tip data center moderne, redundante și scalabile, capabilă să asigure funcționarea continuă și securizată a sistemelor IT și a serviciilor digitale”, mai arată sursa citată.

În același anunț, se precizează că „implementarea soluției va permite reducerea vulnerabilităților existente, optimizarea fluxurilor de comunicații și date și îmbunătățirea capacității de răspuns și coordonare în condiții de risc sau de funcționare în regim critic”.

Valoarea contractului, egală cu bugetul estimat pus la bătaie

Contractul în discuție are o durată de 48 de luni, iar achiziția s-a făcut în baza Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare”. Iar, pentru această achiziție, Direcția Generală de Protecție Internă a pus la bătaie un buget estimat inițial de 107.020.000 de euro fără TVA, respectiv de 129.494.200 de euro cu TVA inclusă.

Pentru această afacere, a fost primită o singură ofertă, iar atribuirea contractului s-a făcut prin negociere fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel, la data de 30 mai 2026, DGPI a atribuit contractul nr. NS2074691/2026, cu SC BULL România SRL, la același preț ca și cel estimat, adică la 129.494.200 de euro cu TVA.

DGPI a invocat, pentru metoda de atribuire utilizată, extrema urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă. Mai exact, se precizează că „procedura s-a derulat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE)”, unde, la articolul 19, prevede că se consideră că achizițiile publice care implică cel puțin un stat membru care beneficiază de asistență financiară în cadrul Instrumentului SAFE îndeplinesc condiția privind urgența care rezultă în urma unei situații de criză, în sensul articolului 28 alineatul 4, litera «c» din Directiva 2009/8/CE. Dat fiind patul că achiziția este prevăzută în Planul României – MAI, în secțiunea «Comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă», cu termen-limită pentru încheierea contractului în data de 30 mai 2026, DGPI a derulat procedura de atribuire în conformitate cu cadrul legal incident prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, la care a fost invitat să participle operatorul economic selectat de Hotărârea CSAT. în conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2025”.

Furnizorul, zero lei cifră de afaceri în 2025

Compania care și-a adjudecat acest contract, SC BULL România SRL, cu sediul în Sectorul 1 al Capitalei, a fost înființată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, la data de 17 septembrie 2025.

Potrivit sursei citate, firma în cauză se ocupă cu „activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”. Entitatea, cu un capital social subscris și vărsat de 8.000 de lei, are drept unic asociat compania Atos International BV, din Regatul Țărilor de Jos. Administratorul societății este un anume Ferenc Kiss, din Brașov.

Nici firma BULL România SRL, nici acționarul Atos International BV nu figurează cu alte contracte cu statul român.

În anul fiscal 2025, SC BULL România SRL a avut zero lei cifră de afaceri, zero lei venituri, zero lei cheltuieli, zero lei pierderi și zero lei profit, dar precizează că a funcționat cu un număr mediu de 146 de salariați.

Atribuiri de un miliard de euro din SAFE a făcut MAI. Banii au mers inclusiv la firma SRI

La data de 1 iulie 2026, Ministerul Afacerilor Interne confirma faptul că, în cadrul Planului Național de Investiții ar României, aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin programul SAFE, au fost încheiate, până la 20 mai 2026, contracte și acordul-cadru în valoare totală de 973.113.125 de lei.

Astfel, contractele vizând mobilizarea militară totalizează 122.265.464 de euro, contractele referitoare la management victimelor multiple și protecție civilă totalizează 431.861.000 de euro, contractele aferente managementului mișcării necontrolate a populației/ evacuare în masă totalizează 292.886.125 de euro, iar contractele de comunicații critice, comandă-control și sisteme de apărare civilă totalizează 121.500.000 de euro.

Rasirom RA, firma oficială a SRL, a încasat 500.000 de euro pentru înființarea unui centru mobil de comandă, precum și 5.200.000 de euro pentru furnizarea de echipamente mobile de monitorizare a rețelelor de comunicații. Șantierul Naval Mangalia SA a încasat 2.400.000 de euro pentru furnizarea de ambarcațiuni pentru transport trupe și patrulare pe apă, 9.910.000 de euro pentru furnizarea de șalupe Search and Rescue și 12.000.000 de euro pentru livrarea de șalupe maritime de intervenție.

Compania Auto Vision-Aurum Security GMBH din Germania a încasat 2.821.000 de euro, Dentalmed a încasat 60.753.000 de euro, Leonardo SPA Italia a încasat 245.000.000 de euro, Simultec SRL a încasat 43.180.000 de euro, Airbus Helicopters Germania a încasat 290.886.125 euro, BULL România a încasat 107.020.000 de euro, Dendrio Soluțions, împreună cu Dendrio Innovations și cu Arctic Stream Tema au încasat 13.000.000 de euro, Blue Space Technology SRL a încasat 1.500.000 de euro, iar Renault Group România a încasat 115.925.000 de euro.