„Băieții cu ochi albaștri” trec pe mașini „verzi”. SRI se luptă cu poluarea și cumpără 100 de full electrice

SRI va deschide, la 4 august 2026, ofertele în vederea cumpărării a 100 de autovehicule full electrice, scopul menționat în documentația de atribuire fiind acela al „reducerii semnificative a poluării” atunci când execută „misiunile specifice”. Condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească furnizorul este aceea ca mașinile să fie produse și asamblate în Uniunea Europeană. Valoarea totală a acestui contract se ridică la 20,65 de milioane de lei cu tot cu TVA, iar prețul individual pe care SRI este dispus să-l plătească pentru fiecare astfel de mașină este de 41.300 de euro. În decembrie 2024, aceeași instituție a mai încheiat un acord-cadru, în valoare de 9,3 milioane de euro, prin intermediul căruia a mai achiziționat un lot de mașini electrice și hybride, inclusiv mașini de teren „ecologice”.

Serviciul Român de Informații, prin intermediul UM 0929 București a scos la licitație, în data de 24 iunie 2026, prin publicarea în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) a unui anunț de participare, un contract care vizează achiziționarea de autoturisme electrice, „în vederea implementării proiectului «Tranziția către o mobilitate cu emisii zero a flotei Serviciului Român de Informații prin modernizarea parcului auto existent - eFLOT», finanțat prin Fondul de Modernizare”.

Pentru atribuirea acestei afaceri, autoritatea contractantă precizează că a pus la bătaie un buget estimat inițial la 17.062.726 de lei fără TVA, respectiv de 20.645.898,6 lei cu TVA inclusă (4.129.179,62 de euro).

În acești bani, intră o cantitate de 100 de mașini electrice, ceea ce înseamnă că pentru fiecare astfel de autovehicul Serviciul Român de Informații este dispus să plătească până la 41.291,8 euro cu tot cu TVA.

Din documentația de atribuire, aflăm că Unitatea Militară 0929 București îndeplinește, în această procedură, rolul de achizitor, în timp ce SRI, prin Unitatea Militară 0991 București (Direcția de Transport Aerian/Auto), are calitatea de beneficiar-plătitor.

Licitația deschisă va fi finalizată în data de 4 august 2026, odată cu deschiderea ofertelor.

Produse și asamblate exclusiv în UE

Potrivit caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, contractul scos la mezat de Serviciul Român de Informații se înscrie într-un proiect finanțat din Fondul de Modernizare, conform Directivei 2008/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului. „Existența în patrimoniul instituției a autoturismelor electrice va contribui la creșterea soluționării și operativității, dar și calității activităților în cadrul misiunilor specifice, în conformitate cu necesitățile Serviciului. Este vorba despre executarea misiunilor de transport, având ca scop reducerea semnificativă a poluării”, arată SRI în documentația de achiziție.

O altă informație interesantă din această documentație este aceea potrivit căreia Serviciul Român de Informații cere ca produsele ce urmează a fi achiziționate să fie noi, nefolosite, de generație nouă și „fabricate în conformitate cu legislația Uniunii Europene, având propulsie realizată exclusiv prin energie electrică stocată în bateriile proprii ale vehiculului, reîncărcabile prin intermediul stațiilor externe de încărcare electrică”.

În acest sens, ofertanții au obligația de a demonstra că „etapa finală de fabricație (procesul de asamblare) a autovehiculelor electrice ofertate este realizată în Uniunea Europeană”, iar „îndeplinirea acestei cerințe obligatorii se va dovedi prin prezentarea documentelor de origine ale vehiculului și a unei declarații oficiale emisă în acest sens de către producător”.

Garanția mașinii - de 12 ani și a bateriei - de 8 ani

Serviciul Român de Informații mai arată, în cuprinsul aceluiași caiet de sarcini, că cele 100 de mașini electrice pe care vrea să le achiziționeze urmează să fie livrate, în București, în termen de cinci luni de la data constituirii garanției de bună execuție, iar durata minimă a garanției ce trebuie să fie oferită de furnizor trebuie să fie de minimum patru ani și în limita a minimum 100.000 de kilometri.

Pentru caroserie, garanția de coroziune solicitată va fi de minimum 12 ani de la data livrării, în timp ce pentru vopseaua caroseriei perioada de garanție solicitată va fi de minimum 3 ani. De asemenea, pentru bacteria de tracțiune, garanția solicitată va fi de minimum 8 ani de la data livrării, în limita a 160.000 de kilometri și pentru o capacitate minimă de încărcare a bateriei de 70%.

O altă cerință notată de autoritatea contractantă în caietul de sarcini este aceea ca furnizorul să prezinte achizitorului o listă a operatorilor economici autorizați de Registrul Auto Român (RAR) și agreați de producătorul autovehiculelor ofertate, care pot asigura service-ul în perioadele de garanție și de post-garanție în mai multe orașe sau la o distanță de maximum 50 de kilometri de acestea (în baza informațiilor Google Maps), cum ar fi București, Baia Mare, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Brașov, Galați și Constanța.

Geamuri fumurii

În documentația de atribuire se subliniază faptul că SRI nu permite colantări pe caroserie în care să fie promovate firme, servicii sau produse. Mai mult, documentul prezintă și specificațiile tehnice obligatorii.

Astfel, SRI cere mașini din categoria M1, cu hayon și patru uși. Autovehiculele trebuie să fie dotate cu motor full electric cu o putere de 150 kW, având o capacitate a bateriei de 75 kWh și cu o autonomie în rulaj mixt (oraș și extra-oraș) de minimum 550 de kilometri.

Mașinile trebuie să aibă 5 locuri și o lungime maximă de 4,8 metri, cu o greutate de maximum 3,5 tone. Portbagajul trebuie să aibă un volum de minimum 440 de litri.

Autovehiculele trebuie să fie dotate cu geamuri electrice, iar hayonul și geamurile din spate să aibă tentă fumurie. De asemenea, tot ca dotări, se solicită instalație de aer condiționat cu control automat, sistem multimedia, volan reglabil pe înălțime și adâncime, scaune reglabile și încălzite în partea din față, iar culoarea va fi stabilită la momentul preluării comenzii.

De asemenea, mașinile trebuie să fie livrate împreună cu roți de vară montate pe jante din aliaj, precum și cu un set complet de anvelope de iarnă. Mai mult, trebuie să fie dotate cu capace pentru roțile de iarnă, trusă medicală, câte două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu.

Au trecut un an și 8 luni de la ultima achiziție similară

Cele 100 de mașini full electrice pe care dorește să le achiziționeze Serviciul Român de Informații reprezintă dotări suplimentare de mobilitate „ecologică”, în condițiile în care, în prezent, SRI are în derulare încă un acord-cadru privind cumpărarea de mașini.

Mai exact, la 11 decembrie 2024, UM 0929 București a încheiat un acord-cadru, pentru 36 de luni, având ca obiect achiziția de autoturisme. La acel moment, fuseseră scoase la licitație șapte loturi, însă trei dintre ele au fost anulate.

Două loturi, având numerele 3 și 4, au vizat achiziția de autoturisme hybride de teren cu cinci locuri și au fost adjudecate de compania SC Monode Car Expert SRL, la un preț final negociat de 20.325.000 de lei fără TVA.

Lotul al cincilea, care se referă la furnizarea de autoturisme plug in hybride cu 5 locuri, a fost câștigat de Automobile Bavaria SA, pentru un preț final negociat de 7.212.590 de lei fără TVA. Iar lotul al șaselea, care a făcut obiectul unei achiziții de autoturisme electrice cu 5 locuri, a ajuns la SC Porsche România SRL, pentru un preț final negociat de 10.687.500 de lei fără TVA.