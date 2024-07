„Petrov” a dat de bani: Cum a câștigat pensionarul Traian Băsescu, în 2023, cu peste 3 milioane de lei mai mult decât în 2022

Evoluții spectaculoase la aproape fiecare rubrică din declarația de avere pe care Traian Băsescu a depus-o anul acesta, la finalizarea mandatului de cinci ani în Parlamentul European. Dacă în 12 iunie 2023, acesta declara că deține bijuterii din aur, dobândite între 1975 și 2020, în valoare de 50.000 de euro, în declarația de avere completată și publicată la data de 6 iunie 2024, aceste bijuterii din aur sunt evaluate la 60.000 de euro, fiind vorba, așa cum rezultă din documentul citat, despre exact aceleași bunuri de valoare.

De asemenea, în ambele declarații de avere, atât în cea din 2023, cât și în cea din anul curent, proaspătul ex-eurodeputat mai precizează că deține o colecție de ceasuri din aur și din oțel, dobândite în perioada 1975 – 2020, evaluată la 70.000 de euro, la care se adaugă o colecție de tablouri diverse, dobândită în perioada 1980 – 2020, evaluată la 25.000 de euro.

Astfel, față de valoarea estimată de Băsescu a acestor obiecte de valoare anul trecut, în 2024 aceasta a crescut cu 10.000 de euro.

Nu este, însă, singura creștere spectaculoasă a averii lui Băsescu, în doar un an. La rubrica depozitelor și conturilor bancare, în documental din 6 iunie 20024, acesta menționează că are economii de 152.536 de leo. 59.536 de euro și 6.085 de dolari SUA.

Anul trecut, Băsescu avea în aceste conturi și depozite bancare economii de 113.711 lei, 39.997 de euro și 6.085 de dolari SUA, ceea ce înseamnă cu 38.835 de lei și cu 19.566 de euro mai puțin decât în 2024.

Titluri de stat de peste 600.000 de euro

Declarația de avere de anul acesta, comparată cu cea depusă anul trecut, pare a fi desprinsă dintr-un scenariu de film, cu o creștere progresivă a intensității. Astfel, cea mai consistentă avere a familiei lui Băsescu, compusă din Traian și Maria, o reprezintă titlurile de stat pe care cei doi le dețin la Ministerul Finanțelor Publice.

În acest sens, este de remarcat că, în declarația de avere completată la data de 12 iunie 2023, fostul președinte al României preciza că deține 28.394 de titluri de stat, în valoare de 390.337 de lei și 411.315 euro, la care se adăugau 2.948 de acțiuni la Romgaz SA, în valoare de 123.521 de lei.

În declarația de avere din 6 iunie 2024, situația crește exponențial. Băsescu precizează că, acum, deține 36.699 de titluri de stat la Ministerul Finanțelor Publice, în valoare de 3.094.900 de lei și 575.000 de euro, la care se adaugă cele 2.948 de acțiuni la Romgaz SA, dar care, acum, valorează 168.625 de lei.

Trăgând linie, în doar un an, numărul participațiilor titlurilor de stat la Ministerul Finanțelor a crescut cu 8.350 de unități, iar în bani înseamnă o îmbogățire față de 2023 cu 704.426 de lei și cu 163.685 de euro. Iar, în ceea ce privește valoarea acțiunilor deținute la Romgaz SA, aceasta este cu 45.104 lei mai mare decât în 2023.

Interesant este că, în urmă cu doi ani, când Băsescu a fost nevoit să părăsească vila de protocol a RA-APPS din strada Gogol, ca urmare a faptului că a fost dovedit, definitiv, de ÎCCJ drept turnător la fosta Securitate, fostul președinte al României și-a achiziționat un penthouse luxos în cartierul Domenii, spunând că va vinde unele titluri de stat pentru a face rost de bani. Din analiza numărului și valorilor titlurilor de stat menționate în declarațiile de avere din perioada 2021 – 2024, rezultă nu doar că acest număr nu a scăzut, dimpotrivă, că el a crescut constant.

Campion la venituri

Cea mai spectaculoasă rubrică a declarației de avere din anul 2024 a lui Traian Băsescu este, însă, cea în care acesta își înșiră veniturile realizate împreună cu familia, în ultimul an fiscal. Comparând aceste venituri cu cele declarate în vara anului trecut, rezultă o creștere mai mult decât spectaculoasă, de 724.339 de lei și 94.477 de euro față de anul fiscal anterior.

Astfel, ca deputat în Parlamentul European, Traian Băsescu declara, anul trecut, că în anul fiscal 2022 a realizat venituri din indemnizație de 88.140 de euro pe an. În 6 iunie 2024, această indemnizație anuală, aferentă anului fiscal 2023, a fost de 93.312 euro pe an.

Mai departe, la subcapitolul „Venituri din investiții”, Băsescu preciza, anul trecut, că, în 2022, a încasat de pe urma titlurilor de stat de la Ministerul Finanțelor, venituri în nume propriu de 87.612 lei pe an și 7.425 de euro pe an, la care se adaugă venituri de 10.642 de lei pe an de pe urma acțiunilor deținute la Romgaz. De asemenea, Maria Băsescu a încasat, în 2023, venituri aferente anului 2022 de pe urma titlurilor de stat deținute la Ministerul Finanțelor suma de 12.725 de lei. În 2024, Băsescu arată că, de pe urma titlurilor de stat de la Ministerul Finanțelor a încasat, în ultimul an fiscal, 87.612 lei și 7247 de euro, iar de pe urma acțiunilor de la Romgaz încă 9.274 de lei. Maria Băsescu a câștigat, anul trecut, de pe urma titlurilor de stat de la Ministerul Finanțelor, tot 12.725 de lei.

O creștere semnificativă a veniturilor familiei Băsescu provine din pensii. În 2023, Traian Băsescu arăta că, în 2022, a încasat de ca Casa Națională de Pensii o pensie anuală în sumă de 82.092 de lei. Anul acesta declară că, în 2023, a încasat o pensie anuală de 100.716 lei. Maria Băsescu a realizat, în 2022, venituri din pensii în cuantum de 15.500 de lei pe an, în timp ce în 2023, aceste venituri au ajuns la 18.000 de lei pe an.

Până și Maria Băsescu a câștigat de la stat 200.000 de lei

Băsescu mai precizează, în ambele declarații de avere citate, că a realizat și „venituri din alte surse”. În 2023, preciza că, în 2022, a încasat o diurnă de la Parlamentul European de 91.288 de euro pe an. Anul acesta declară că, anul trecut, a încasat de la Parlamentul European o diurnă de 81.013 euro pe an. În 2022, Băsescu a mai încasat de la Parlamentul European o sumă forfetară de 57.383 de euro pe an, iar în 2023 această sumă forfetară s-a ridicat la 57.336 de euro pe an.

În 2023, Traian Băsescu încă făcea referire la indemnizația de fost președinte al României, pe care o încasa de la Administrația Prezidențială, în baza legii. Atunci, aceste venituri se ridicaseră la 45.417 lei pe an. Anul trecut, aceste venituri au dispărut, având în vedere pierderea acestui privilegiu, ca urmare a hotărârii judecătorești definitive a ÎCCJ prin care a fost dovedit definitiv turnător la Securitate. În schimb, anul trecut, au apărut numeroase câștiguri din „alte surse” spre exemplu, în declarația de avere completată la data de 6 iunie 2024,m el arată că a încasat 550.000 de lei de la Ministerul Finanțelor Publice, de pe urma unor titluri de stat ajunse la scadență. De asemenea, a mai încasat, cu același titlu, încă 100.000 de euro. Soția sa, Maria Băsescu, a încasat, în 2023, 200.000 de lei de pe urma unor titluri de stat ale Ministerului Finanțelor, ajunse, de asemenea, la scadență.

Mai mult, în același document, se face referire la încasarea sumei de 542.058 de lei, achitată de SC DVD Residential, reprezentând „anulare avans promisiune vânzare-cumpărare prin încheierile notariale nr. 291 din 24 februarie 2023, respectiv nr. 1424 din 16 noiembrie 2023”. La acest aspect, urmează să ne referim puțin mai jos.

Trăgând linie, dacă, în 2023, aferente anului 2022, veniturile anuale declarate ca încasate de familia Băsescu au fost de 253.988 de lei și de 244.431 de euro, în 2024, aferente anului 2023, veniturile anuale declarate ca fiind încasate de familia Băsescu au fost de 978.327 de lei și de 338.908 euro.

Dezvoltatorul imobiliar de la care a cumpărat penthouse-ul i-a returnat avansul de peste o jumătate de milion de lei

Extrem de interesantă este mențiunea făcută de Traian Băsescu, în declarația de avere completată la data de 6 iunie 20024, la subcapitolul „venituri din alte surse”. Așa cum am arătat anterior, fostul președinte al României notează că, la data de 24 februarie 2023 și la data de 16 noiembrie 2023, a încheiat cu SC DVD Residential două acte notariale, prin care a fost anulat avansul privind promisiunea de vânzare-cumpărare.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC DVD Residential Imobiliare SRL, numele întreg al entității menționate de Băsescu în acel document, cu sediul în Șoseaua Fabrica de Glucoză, este compania de la care a cumpărat penthouse-ul. Firma, înființată în anul 2016, este deținută în proporție de 50% de către compania SC Domus Mex SRL, în proporție de 5% de Diana Valentina Șucu (soția omului de afaceri Dan Șucu, patronul Mobexpert), în proporție de 5% de SC Stadial Invest SRL, prin Ion Stan, și în proporție de 40% de către societatea SC Rocon A.C.M.I SRL din Pitești, reprezentată de un anume Nicolae Rebedeu.

Este, așa cum am arătat, entitatea care a construit complexul rezidențial Arcadia Apartments Domenii, din cartierul Domenii din Sectorul 1 al Capitalei, amplasat chiar în spatele Parcului Cireșarii, unde, în 2022, Traian Băsescu și Maria Băsescu au achiziționat, în 2022, penthouse-ul, după ce au fost evacuați din vila RA-APPS din strada Gogol.

Ei bine, din mențiunile făcute această ultimă declarație de avere, rezultă că Traian Băsescu a anulat avansul plătit, ca promisiune de vânzare-cumpărare, iar dezvoltatorul imobiliar i-a restituit suma de 542.058 de lei. Cu toate acestea, apartamentul respectiv, cu suprafața de 184 de metri pătrați, figurează în continuare în proprietatea soților Băsescu, așa cum rezultă din declarația de avere citată. La fel ca și terenul de 34 de metri pătrați, intravilan, aferent acestui penthouse.

Băsescu deține în continuare garajul în suprafață de 30 de metri pătrați în strada Ștefan Mihăileanu, aferent apartamentului pe care și l-a dat singur pe vremea când era primar general al Capitalei, dar pe care, în 2022, i l-a donat fiicei sale mai mici, Elena Băsescu. Mai are, de asemenea, autoturismul Ford B-max din 2012 și nu a achitat datoria de 496.000 de lei pe care o are, din 2022, la fiica sa cea mare, Ioana Băsescu, și la ginerele său, Radu Petru Pricop.

