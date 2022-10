Apar noi mărturii cutremurătoare în cazul medicului Florian Robe: O femeie a purtat în pântec mai multe zile un făt mort, deși știa că este sănătos

După anunțul public făcut de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București că au început ancheta în acest caz, numărul femeilor care au ieșit public să-și povestească dramele provocate de doctorul Robe s-a înmulțit rapid, ajungând la patru. „Numărul cazurilor a ajuns la patru, dar el este în creștere. Am fost contactați și de alte persoane care au avut experiențe nefericite cu medicul Florian Robe. Am primit deja informații de la încă 2-3 persoane, iar din prisma apărării se conturează deja un profil al medicului Florian Robe”, a declarat pentru cotidianul Jurnalul avocatul Adrian Cuculis, cel care o reprezintă în instanță pe femeia a cărei naștere a fost declarată avort.

Cel de-al patrulea caz este al unei femei care trăiește acum, împreună cu familia, în Germania. Soțul ei a acceptat să stea de vorbă cu jurnaliștii de la Jurnalul și să ne povestească trauma pe care susține că a trăit-o familia sa din cauza doctorului Florian Robe. Totul s-a petrecut în anul 2012 și, în ciuda încercărilor familiei de a face lumină în ceea ce privește moartea copilului, nimeni de la Maternitatea Polizu nu a fost interesat să facă acest lucru, ne-a spus Corobana Ionuț, soțul doamnei. El susține că doctorul le-a dat asigurări că fătul este bine, în urma unei ecografii făcute în luna a șaptea, dar la câteva zile le-a spus că este mort de câteva zile. Femeia a trăit astfel mai multe zile cu un făt mort în pântec, știind, de fapt, că el este viu, ne spune Ionuț. Deși familia a cerut cadavrul în mod expres, medicul ar fi refuzat să-l dea, refuzând, totodată, să elibereze și certificatul constatator al decesului.

„Copilul s-a născut la șapte luni și era bine dezvoltat”

„Soția mea a urmat un tratament prescris de medicul Florian Robe pentru a rămâne însărcinată, iar ulterior, pe perioada sarcinii, a rămas sub supravegherea lui. A mers la control de două ori pe săptămână și totul a fost în regulă. La un moment dat i-a făcut o ecografie și a zis că totul este în regulă cu fătul. I-a spus soției să facă câteva injecții cu clexane, iar după câteva zile, când am revenit la control, mi-a spus că fătul este mort. Era mort de câteva zile. A chemat și alți specialiști care au confirmat decesul fătului, dar nu a putut să-mi spună din ce cauză a murit”, ne-a povestit Ionuț. „Mi-a zis doar atât: «Lasă, sunteți tineri și peste un an soția poate rămâne din nou însărcinată». Am cerut să-mi dea copilul acasă și să-mi elibereze un certificat de deces, dar a refuzat. M-a dus totuși într-un laborator unde mai erau câțiva nou-născuți decedați și mi-a zis: «Uite, ăsta e al tău». Era un copil născut la șapte luni, un băiețel bine dezvoltat și este de neînțeles de ce nu a putut supraviețui, se întreabă și astăzi Ionuț. A reclamat cele întâmplate conducerii spitalului, a primit și un număr de înregistrare la sesizarea sa, dar, deși au trecut mai bine de 10 ani, nimeni de la spital nu l-a contactat să-i comunice ce s-a întâmplat atunci. Ulterior acestei tragedii, familia s-a mutat în Germania, iar aici a arătat actele pe care le avea de la spital și altui medic ginecolog, iar concluzia acestuia a fost că acel copil ar fi trebuit să supraviețuiască, spune Ionuț. Acum el este hotărât să sprijine ancheta demarată în România împotriva medicului și este dispus să pună la dispoziția anchetatorilor toate documentele pe care le are dacă aceștia i le vor cere.

O altă femeie a povestit că, în urmă cu 11 ani, medicul Florian Robe i-ar fi cusut uterul de abdomen, iar timp de cinci ani a avut dureri atroce, până când a fost supusă unei alte intervenţii. O alta a povestit că a născut la termen în anul 2018, iar la naştere medicul i-a scăpat în cap fetiţa nou-născută, norocul copilului fiind că nu a căzut direct pe podea.

Acuzat de tentativă de omor calificat

„Se conturează o imagine mai clară asupra medicului și declarațiile acestor persoane vor fi folosite în dosarul de fond în circumstanțiere negativă”, spune avocatul Adrian Cuculis. Medicul a fost acuzat oficial de tentativă la omor calificat prin cruzimi, riscând să petreacă după gratii între 15 și 25 de ani sau chiar să fie condamnat la închisoare pe viață. Fapta ar fi fost comisă în luna aprilie 2019, dar o plângere penală a fost formulată abia acum din partea mamei copilului. În ordonanța de efectuare a urmăririi penale, procurorii au reținut existența unei bănuieli rezonabile cu privire la acest caz. „La data de 24.04.2019, o femeie a născut o fetiță viabilă la Maternitatea Polizu, sub supravegherea suspectului, medic de obstetrică și ginecologie. Cel din urmă a declarat nașterea ca fiind un avort spontan al unui produs de concepție de sex feminin fără semne de viabilitate. Deși semnele de viabilitate erau evidente și i-au fost semnalate de personalul medical care a intrat în contact cu nou-născutul, medicul a refuzat nejustificat, timp de 12 ore, să ia măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale”, preciza un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.