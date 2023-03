Armata caută asigurări de viață pentru militarii trimiși în Republica Centrafricană sau Ucraina!

Acordul-cadru a fost estimat la 6,36 de milioane de lei (circa 1,3 milioane de euro) pentru o durată de trei ani. Potrivit datelor prezentate în caietul de sarcini, suma asigurată pentru riscul de deces este de cel puțin 80.000 de euro. Pentru riscul de invaliditate de gradul I și II, valoarea va fi de minimum 60.000 de euro, iar pentru formele de invaliditate de gradul III - de cel puțin 40.000 de euro. Cantitatea minimă a acordului-cadru este de 300.000 de zile de asigurare, iar cea maximă - de 600.000 de zile.

„Obiectivul general al acestei achiziții îl constituie încheierea unui acord-cadru pentru achiziția serviciului de asigurări facultative de persoane pentru personalul din unitățile militare din cadrul forțelor terestre care este dislocat în teatrele de operații sau este trimis în misiune în străinătate. Locațiile estimate unde poate fi dislocat/redislocat personalul asigurat sunt următoarele, fără ca enumerarea de mai jos să fie una restrictivă:

- Teatrele de operații din Afganistan, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Irak etc;

- Țări precum: R.D. Congo, Sudan, Coasta de Fildeș, Liban, Nigeria, Nepal, Georgia, Pakistan, Liberia, Djibouti, Ucraina, SUA, Marea Britanie, Ungaria, Mali, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană etc.”, se precizează în caietul de sarcini al licitației.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 28 martie.

Ce va include polița

Potrivit caietului de sarcini, suma asigurată pentru riscul de deces este de cel puțin 80.000 de euro. În cazul riscului de invaliditate de gradele I și II, polița de asigurare va fi de minimum 60.000 de euro, iar pentru invaliditate de gradul III va fi de cel puțin 40.000 de euro. De asemenea, limita de răspundere va fi de 60.000 de euro pentru riscul de îmbolnăvire, pe timpul și din cauza acțiunilor în luptă care au ca rezultat mutilări sau defecte fizice ireversibile ori vătămări corporale/afecțiuni ce pot fi stabilite în mod obiectiv. De asemenea, asigurătorul va trebui să acopere cheltuielile cu repatrierea, în cuantum de până la 14.000 de euro, dacă se face dovada acestor cheltuieli, cele pentru spitalizare și tratament ambulatoriu - 60 de euro/zi (dar nu mai mult de 90 de zile și nici mai puțin de trei zile) și cele pentru medicamente și tratament, în sumă de până la 6.000 de euro. De remarcat că aceste valori ale despăgubirilor propuse de Ministerul Apărării Naționale sunt nemodificate de foarte mulți ani

Pentru perioada 2020-2022, licitația organizată de Ministerul Apărării Naționale pentru furnizarea polițelor de viață destinate militarilor români aflați în misiuni de luptă a fost câștigată de compania Asirom VIG. Contractul de asigurare a avut o valoare de circa 2,8 milioane de lei.

2.000 de militari, în misiuni externe

În acest an circa 2.000 de militari români participă la misiuni externe sub egida NATO, ONU, OSCE și UE. Astfel, 1.254 vor participa la misiuni NATO și 595 la misiuni sub conducerea UE. De asemenea, alți circa 2.150 de militari se află în așteptare pe teritoriul național pentru a fi trimiși în misiuni externe. În total, este vorba despre 4.041 de militari din cadrul MApN care participă sau sunt pregătiți să participe în cursul acestui an la astfel de misiuni. Numărul militarilor a fost aprobat în cursul lunii ianuarie de Camera Deputaților, la solicitarea președintelui României. Principalele misiuni la care România va participa în 2023 sunt cele de pace, de răspuns la criză, de descurajare și de apărare colectivă pentru asigurarea securității statelor membre ale UE, promovarea stabilității și securității regionale și locale, precum și pentru cooperarea în vederea combaterii terorismului internațional și a grupurilor extremiste, se arată în hotărârea adoptată de Camera Deputaților.Potrivit acesteia, MApN va trimite în acest an patru militari și în Ucraina, o țară aflată în conflict armat. Fondurile pentru misiuni sunt asigurate din bugetele MApN. Pentru misiunile sub egida ONU, fondurile vor fi rambursate, ulterior, de această organizație, iar pentru operațiunile comune desfășurate sub egida Agenției FRONTEX și a Biroului European de Sprijin pentru Azil, costurile generate vor fi rambursate integral de agenția Uniunii Europene.

O ofertă, respinsă în septembrie

Ministerul Apărării Naționale a respins în luna septembrie a anului trecut oferta firmei FAST Brokers pentru furnizarea polițelor de viață destinate militarilor români aflați în misiuni de luptă, în intervalul 1.09.2022 - 31.08.2025, aceasta fiind singura ofertă primită. Prima de asigurare a fost estimată atunci la suma de 1,74 de milioane de lei și ea ar fi acoperit un număr maxim de 224 de persoane. Era vorba despre personalul care execută misiuni temporare în teatrele de operații sau misiuni permanente în zone de risc ori de conflict armat și personal aeronavigant în cadrul procesului de instrucție de parașutare și instrucție de zbor pe și/sau în afara teritoriului național.

