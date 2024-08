Noile reguli impuse de ASF pentru scumpirea polițelor RCA sunt discriminatorii: După criteriul „bombardieri cu BMW” se poate aplica și tariful majorat pentru blonde

Sectorul asigurărilor din cadrul ASF este cel mai controversat, având și cele mai multe probleme legate de falimentele unor firme care au fost lideri de piață pe segmentul RCA și care au creat haos în ultimii ani. Prețurile polițelor de asigurări obligatorii s-a triplat, în ultimii 3 ani și continuă să crească, deși Guvernul a legiferat o plafonare prelungită de mai multe ori, de anul trecut până acum.

Sorin Mititelu conduce, în cadrul ASF, sectorul asigurărilor, în calitate de vicepreședinte al Autorității, fiindu-i cerută demisia sau demiterea de mai multe ori, în ultimele luni, după ce a lansat câteva idei discriminatorii, pentru a-i face pe unii șoferi să plătească polițe mult mai scumpe decât ceilalți, dar nu pentru numărul de accidente, ci pe criterii legate de localitatea de proveniență sau de vârstă, fără a se ține seama de experiența șoferilor sau de faptul că nu au provocat accidente din vina lor.

În plus, dacă inițial s-a introdus criteriul de vârstă, motivându-se prin faptul că șoferii foarte tineri sunt mai puțin experimentați, deci ar putea fi mai periculoși la volan, ulterior s-au introdus majorări ale tarifelor RCA și pentru cei mai experimentați șoferi, dar care au depășit vârsta de 60 de ani, chiar dacă nu au provocat accidente.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a mai câștigat astfel de procese împotriva ASF, iar acum se pregătește să dea în judecată din nou Autoritatea. COTAR cere în continuare și o modificare legislativă prin care ASF să fie în subordinea Ministerului Finanțelor, așa cum a mai fost, pentru a se evita abuzurile conducerii numite politic.

De la Bonus-Malus, la vârstă și localitate

Principiul de departajare la plata poliței RCA era bazat, inițial, pe un criteriu al comportamentului în trafic, astfel încât să plătească mai mult cei care au produs accidente și mai puțin cei care nu au produs. Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) acoperă eventualele daune produse unor terți, de către conducătorul automobilului care a provocat accidentul.

Din dorința de a responsabiliza conducătorii auto, mai ales având în vedere numărul mare de incidente în trafic, autoritățile au adoptat o modalitate de recompensare a șoferilor care nu sunt implicați în accidente transpusă în reducerea prețului la RCA (Bonus), în timp ce persoanele care au provocat accidente rutiere, deci și pagube, au fost obligate să plătească o asigurare cu până la 80% mai scumpă (Malus). Principiul Bonus-Malus însemna că plătesc mai puțin la RCA șoferii responsabili și dau bani în plus cei care au provocat incidente în trafic.

Dar ASF a refăcut regulile, stabilind mai multe criterii pentru care poate crește valoarea poliței RCA, deși acele criterii sunt și discriminatorii, și irelevante pentru pericolul real pe care îl poate reprezenta un conducător auto.

Dublarea tarifelor, explicată de vicepreședintele autorității

La un an după așa-zisa plafonare a tarifelor RCA, începând din 2023, ASF a constatat că prețurile polițelor de asigurare obligatorie au crescut, de fapt, în medie cu 17%. În loc să intervină pentru reglementarea pieței și să impună respectarea legii, conducerea ASF nici măcar nu a trimis controale la firmele de asigurări, nu le-a amendat. Singurii controlați și amendați au fost brokerii de asigurări care oricum sunt eliminați de pe piață tot de ASF, prin plafonarea care li se aplică doar lor la polițele RCA, adică li s-au redus comisioanele.

După toate acestea, vicepreședintele Sorin Mititelu a prezentat un raport anual, la finalul lunii iulie, arătând că toate creșterile de prețuri sunt perfect justificate. Mai mult, a anunțat dublarea tarifelor RCA pentru mașinile înmatriculate în București și Ilfov, motivând prin statistici comparative cu alte capitale europene, fără să țină cont de discriminare și de absurditatea deciziei, în condițiile în care piesele de schimb și manopera au aceleași costuri la service-urile auto din România, iar banii plătiți pe RCA acoperă aceste cheltuieli cu reparațiile, indiferent de numărul de accidente dintr-o zonă a țării.

„Amenda” pentru teribilism, plătită de toți

După introducerea noilor criterii discriminatorii, bazate pe vârstă și localitatea de proveniență, cei mai dezavantajați vor fi șoferii tineri care conduc mașini puternice și locuiesc în București sau Ilfov. Circulă de mult timp glume pe seama tinerilor posesori de BMW din Capitală care ajung în cele mai ciudate ipostaze cu mașinile lor - de exemplu, blochează linia de tramvai sau rămân împotmoliți pe plajă ori chiar ajung cu mașina în apă, din teribilism -, dar acum, ASF îi „amendează” pe toți cei care fac parte din categoria de vârstă a „bombardierilor” și care au buletin de Bucureștii sau de Ilfov.

Astfel, un şofer din Capitală sau din Ilfov, cu vârsta între 18 și 30 de ani, care conduce o maşină cu o putere mai mică sau egală cu 50 KW, va avea un tarif de referinţă, la care se vor raporta asigurătorii, de peste 3.200 de lei, aproape dublu faţă de un şofer din orice altă zonă a ţării. Aceeași regulă se va aplica și în cazul unui șofer foarte experimentat, care toată viața a condus corect, dar are ghinionul de a fi trecut de 60 de ani.

Felul în care vicepreședintele Mititelu a prezentat „normalitatea” acestor criterii i-a șocat pe transportatori, aceștia spunând că se așteaptă la tarife diferențiate și pe criterii de gen, pentru că de la „bombardierii cu BMW” care au fost luați ca exemplu pentru majorarea tarifelor RCA, se poate trece și la bancurile cu blonde la volan, iar femeile ar trebui să plătească mai mult, logica fiind aceeași.

Transportatorii dau în judecată ASF

Noile reguli nu se pot ataca la CCR, pentru neconstituționalitate, ci doar în instanță. COTAR se pregătește de un nou proces cu ASF, pentru aceste reguli discriminatorii, după ce a mai câștigat procese împotriva autorității. „În Legea 132/2017 nu scrie nicăieri că plătim mai mult la RCA dacă suntem din București și mai puțin dacă suntem din Galați. Până acum am luat doar noi atitudine. Eu am mers în instanță și am câștigat de mai multe ori. Doar astfel se pot desființa aceste reguli abuzive. Îi vom da în judecată și vom urma toate formele legale de protest”, a explicat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Transportatorii au cerut demiterea vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu, dar vor și eliminarea acestei funcții din cadrul autorității, pentru a se evita viitoarele abuzuri. „Până ce sectorul asigurărilor din ASF nu va intra din nou în subordinea Ministerului Finanțelor, niciodată nu va supraveghea piața de asigurări cu adevărat, pentru că ei încasează 1% din totalul RCA, deci ei își iau mai mulți bani, la ASF. Parlamentul ar trebui să fie corect cu cei peste 7,5 milioane de români care plătesc asigurarea obligatorie pentru mașini în România și să aducă sectorul asigurărilor înapoi, în subordinea Ministerului Finanțelor, așa cum a mai fost, pentru că până atunci nu va fi niciodată corectitudine pe această piață”, a mai spus Vasile Ștefănescu.

Surse din ASF spun că vicepreședintele Sorin Mititelu ar fi deja la un pas de a-și pierde susținerea politică și ar putea rămâne în curând fără funcție. O metodă foarte eficientă prin care să poată fi scos de la conducerea autorității, fără scandal între partide, după ce a făcut mai multe gafe, în doar 6 luni de la numire, ar fi trecerea sectorului pe care îl conduce în subordinea Ministerului Finanțelor, printr-o modificare legislativă cerută și de COTAR.

