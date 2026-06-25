Sistemul de tip „Big Brother” de pe șosele poate trimite șoferii la pușcărie

Conducătorii auto trebuie să se obișnuiască să circule cu viteză redusă, mai ales pe porțiunile de drum unde se instalează restricții și limitarea vitezei maxime admise. Compania Națională de Drumuri (CNAIR) a montat 400 de radare fixe în toată România, din care au intrat în exploatare peste 100 și funcționează ca un adevărat „Big Brother”, după modelul descris de George Orwell în romanul fantastic „1984”, fiind capabile să detecteze șoferul și încălcările regulamentului de circulație pe drumurile publice, cu toate dovezile la dosar. Unele zone au o densitate mai mare de astfel de camere radar care pot fotografia inclusiv persoana de la volanul mașinii, până la o distanță de 150 de metri. Cele mai multe radare fixe sunt amplasate pe drumurile naționale, în afara localităților, iar echipamentele de detecție a vitezei s-au montat și în puncte fixe de pe A1, A2 și A3. Camerele detectează șoferii care depășesc limita de viteză, iar cei astfel prinși cu ajutorul tehnologiei vor fi sancționați. O metodă veche prin care șoferii scăpau de suspendarea permisului de conducere, era aceea de a declara că la volan se afla altă persoană - de cele mai multe ori, aceasta era soția -, dar noul sistem îi pune pe aceștia să aleagă între suspendarea permisului și închisoare până la 3 ani, pentru fals în declarații.

Amenzile pentru depășirea vitezei legale au început să curgă pentru foarte mulți șoferi din România, de când s-au introdus noi restricții pe tronsoane de drum unde nu existau, dar și pentru că deja se pot folosi informațiile furnizate de radarele inteligente ale CNAIR, chiar dacă anul acesta nu generează automat amenzi, ci au rol de monitorizare.

Camerele video ale acestor radare vor reuși să obțină toate dovezile incontestabile împotriva conducătorilor auto - inclusiv fotografii cu fața celui de la volan, făcute de la distanțe de până la 150 de metri.

Așa cum anunțase încă de anul trecut, când a-nceput montarea radarelor „Big Brother”, sistemul a devenit funcțional de luna aceasta. Cele mai multe camere video cu radar sunt amplasate în afara localităților, pe drumurile naționale și pe toate autostrăzile din România, inclusiv pe zonele vechi ale A1, A2 și A3, făcând parte din sistemul național e-Sigur. Camerele de radar sunt amplasate pe sectoarele de autostradă construite după 2022, încă din faza de proiectare.

Sistemul „Big Brother” e-Sigur gestionează simultan toate datele care vin de la camerele radar fixe și detecția vehiculelor care depășesc limita de viteză este automatizată, la fel ca în cazul camerelor pentru rovinietă. Astfel, atunci când este identificat un vehicul care a depășit limita legală de viteză, camera „Big Brother” face o succesiune de fotografii, iar un ofițer de poliție va analiza imaginile, urmând ca, în funcție de situație, să dispună măsurile care se impun. Șoferii vor primi amenda acasă, prin poștă, dar trebuie să se gândească foarte bine și la declarația pe care o vor da, pentru că nu mai pot pretinde că se afla altă persoană la volanul mașinii.

Dosar penal și închisoare pentru fals în declarații

De când au intrat în funcțiune, polițiștii au reușit să identifice zeci de cazuri în care soțiile șoferilor și-au luat vinovăția asupra lor, pentru a salva permisul auto al soțului. Astfel de practici erau cunoscute și înainte de montarea camerelor video, dar acum este mult mai ușor de dovedit cine se afla realmente la volanul mașinii care a încălcat regulile de circulație, iar vinovații se trezesc și cu dosar penal, cu posibilitatea de a obține o pedeapsă cu închisoarea până la 3 ani, dacă recurg la fals în declarații.

Pentru a îngreuna și mai mult situația conducătorilor auto, s-au introdus peste tot în țară noi limitări de viteză pe care mai ales șoferii profesioniști și cei obișnuiți cu acele porțiuni de drum au tendința să le încalce, pentru că știu ce limită maximă de viteză era înainte. De exemplu, pe sectoare de drumuri naționale apar limitări de viteză de 70 km/h sau chiar de 40 km/h, în zonele în care se fac lucrări sunt foarte multe limitări la 30 km/h, după zone cu 100-130 km/h, inclusiv pe autostradă, iar în apropierea unor localități s-au introdus noi limite maxime de viteză de 40-55 km/h pe care mulți nici nu le observă.

Amenda se poate plăti mai ușor

După toate aceste noi mecanisme care sporesc încasările statului din amendarea șoferilor, pentru contravenții, cel puțin, s-a simplificat modalitatea de plată a amenzii pentru radar, de anul trecut: online, prin platforma ghiseul.ro, pentru care se va folosi procesul-verbal și cardul bancar, urmând ca șoferul care o achită astfel să primească automat confirmarea plății, prin e-mail; Transfer bancar sau aplicații mobile de internet banking, pentru care se completează numărul procesului-verbal în câmpul special destinat plăților pentru amenzi contravenționale și trebuie să fie păstrată dovada plății, pentru eventuale verificări ulterioare; La poștă - unde se merge cu procesul-verbal și se poate plăti în numerar, chitanța fiind dată pe loc, pentru confirmarea plății amenzilor. De asemenea, se poate plăti și la Trezorerie, la ghișeele administrațiilor locale sau la direcțiile de taxe și impozite, cu procesul-verbal și actul de identitate.

Șoferii se pot apăra în instanță, dar acum au mai puține șanse de a câștiga. Totuși, conform legii, orice amendă rutieră, inclusiv cea de radar, poate fi contestată, dacă a fost aplicată nejustificat sau conține erori. Contestația se depune în instanță, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal. Pe durata procesului, poți cere suspendarea executării amenzii până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Riscul este de a pierde posibilitatea de plată cu 50% reducere.