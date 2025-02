Sociologii au descoperit că Georgescu și-a dublat capitalul electoral, în București, în ultimele trei luni

Dacă pe 24 noiembrie scorul obținut de Călin Georgescu, la nivelul Bucureștiului, era de 14,71%, un sondaj CURS, realizat în luna februarie a acestui an, a măsurat intenția de vot pentru acest candidat controversat la 31 de procente. La doar două procente sub se află Nicușor Dan, în timp ce Crin Antonescu, susținut de PSD, PNL și UDMR, ar primi, în București, doar 24% din voturi. Ciudat, acesta este și scorul PSD în Capitală, celelalte 16 procente deținute de PNL neregăsindu-se în dreptul candidatului unic. Fosta finalistă prezidențială, Elena Lasconi, mai are doar 10 procente intenție de vot în București, Paradoxal, PSD și PNL, deși aflate la guvernare, se află în creștere, în București, față de alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. În schimb, USR, aflat în opoziție, se află pe un trend de scădere.

Sondajul CURS în discuție a fost realizat în perioada 10-21 februarie 2025, pe un eșantion reprezentativ, la nivelul municipiului București, de 1.067 respondenți. Metoda culegerii datelor a fost față în față, la domiciliul respondenților, iar sondajul are o marjă de eroare de +/- 3%.

Eșantionul bucureștean a fost chestionat, în primul rând, în legătură cu intenția de vot, pe partide, în ipotetica situație conform căreia duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României. Astfel, pe primul loc se situează Partidul Social Democrat, cu 24%, urmat de USR, cu 20%. Pe locul al treilea în acest sondaj se află PNL, cu 16%, iar pe poziția a patra se află AUR, cu 13 procente. SOS România este cotat cu 7 procente, iar Partidul Oamenilor Tineri (POT) are o intenție de vot în Capitală de 6%. REPER ar fi votat de 5% dintre respondenți, PUSL de 5%, iar alt partid ar beneficia de voturile a 4% dintre cei chestionați.

Aceste răspunsuri sunt relevante, în condițiile în care, la data de 1 decembrie 2024, au avut loc alegeri parlamentare. PSD are 24% în București, în condițiile în care, la alegerile de acum trei luni, obținea, în Capitală, 21,94%. USR, care obținuse, la data de 1 decembrie, în București, 23,07%, ar mai obține, conform CURS, doar 20 de procente. Mai departe, PNL a crescut, de la 13,48% la alegerile parlamentare în București, la 16 procente. AUR are, de asemenea, o intenție de vot mai mare, adică de 13%, față de cele 11,32% obținute acum trei luni. SOS România a pierdut, de la ultimele alegeri o jumătate de procent.

Antonescu, 16% sub scorul Alianței

„Bomba” acestor sondaje constă, însă, în răspunsurile la întrebarea adresată eșantionului cu privire la intenția de vot la alegerile prezidențiale din data de 4 mai. 31% dintre bucureșteni au indicat că vor vota cu candidatul independent Călin Georgescu, susținut de AUR și POT. Candidatul independent Nicușor Dan se află pe poziția a doua în preferințele bucureștenilor, cu o intenție de vot de 29 la sută.

Candidatul independent Crin Antonescu, susținut de Alianța PSD – PNL – UDMR, ocupă, în Capitală, abia poziția a treia în intenția de vot, cu 24 de procente. Iar fosta finalistă prezidențială Elena Lasconi, candidata USR, ar mai obține, în București, doar 10%. CURS l-a măsurat și pe Victor Ponta, ca potențial candidat independent. Acesta este preferat, conform acestei cercetări sociologice, de 3 la sută dintre votanții Capitalei.

De la 14,71% în noiembrie, la 31% în februarie

Aceste răspunsuri vin cu patru concluzii-șoc, cu două luni și o săptămână înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Prima concluzie este aceea că independentul Călin Georgescu și-a dublat scorul în București, față de ce a obținut la alegerile prezidențiale anulate din 24 noiembrie 2024. Astfel, Călin Georgescu primea în Capitală, în primul tur al prezidențialelor de anul trecut, 14,71% din voturile valabil exprimate. CURS îl măsoară, în februarie 2025, în București, la 31 de procente, cu 16,29% mai mult.

A doua concluzie la fel de interesantă este aceea că scorul lui Crin Antonescu este egal cu cel pe care l-ar primi PSD, adică 24 la sută. Lipsesc cele 16 procente cu care este creditat PNL, în București. Însumate, bazinele electorale ale PSD și PNL ating cifra de 40 la sută.

A treia concluzie, care se desprinde din cea de-a doua, este aceea că Victor Ponta este cotat, în Capitală, cu o intenție de vot de 3 procente, cel mai probabil „smulse” din bazinul PSD. Ceea ce conduce la ideea că, fără Victor Ponta în cursă, scorul lui Crin Antonescu, în Capitală, ar trebui să fie de 27 de procente, adică cu două procente sub scorul lui Nicușor Dan și cu 4 procente sub scorul lui Călin Georgescu.

Nicușor o „îngroapă” pe Lasconi

A patra concluzie interesantă este că Elena Lasconi, care a obținut, în București, în primul tur al alegerilor prezidențiale din data de 24 noiembrie 2024, un scor de 35,4 la sută, are, în prezent, conform sondajului CURS, în București, o intenție de vot de 10 procente, cu 25,4% mai puțin.

În acest timp, Nicușor Dan are, în Capitală, 29 la sută, cu 19 procente mai mult decât Elena Lasconi. Paradoxal, însă, Nicușor Dan are cu 6,4% mai puține voturi decât a obținut Elena Lasconi în Capitală, în data de 24 noiembrie 2024.

Se mai poate observa, astfel, și faptul că, dacă ar exista un singur candidat pe partea progresistă în București, acesta ar putea beneficia de un procent de 39%, cu 8 procente mai mult decât bazinul lui Călin Georgescu și cu 15 procente mai mult decât bazinul lui Crin Antonescu.

Social-democrații au primit alte două sondaje. Candidatul comun s-ar afla pe poziția a doua

Conducerea PSD a primit, la rândul ei, două sondaje de opinie în legătură cu candidații la alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, iar Crin Antonescu s-ar afla pe locul al doilea, „cu potențial de creștere”. Nu au fost prezentate, însă, și cifrele.

Anunțul a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, care a declarat: „Noi suntem în situația în care dl. Georgescu este deja pe un val de campanie început din decembrie, pentru dl. Crin Antonescu nu a început efectiv o precampanie și nu avem încă acțiunile planificate. Dar, cu toate acestea, dl. Crin Antonescu este pe locul 2, cu potențial de creștere. Dar, cu certitudine, candidatul coaliției va ajunge în finala prezidențială”.

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat, ieri, că „s-au lămurit toate speculațiile care spuneau că alianța nu este înțeleasă și candidatul ar putea fi schimbat. Alianța este înregistrată și candidatul este domnul Crin Antonescu. România are un parteneriat stabil și strategic cu SUA. Suntem membri NATO și marea reformă a fost făcută pe sistem NATO, la fel și înzestrarea Armatei și toate strategiile privind securitatea. Este esențial ca România să își apere valorile europene. Un candidat populist (Georgescu – n.red.), fiindcă nu este un candidat suveranist, poate să aleagă între una dintre cele două părți. Candidatul alianței are capacitatea de a reprezenta România la nivel extern. Este un trend periculos, de o săptămână se iau declarații ale unor lideri mondiali, sunt scoase din context și intrăm într-o pantă periculoasă”.

