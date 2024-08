Companiile de asigurări au de acoperit pagube de 6,2 miliarde de dolari în Turcia 

Raportul PERIL a anunțat că pagubele s-au ridicat la aproximativ 116,9 miliarde de lire turcești (TRY), ceea ce înseamnă 6,2 miliarde USD la cursul de schimb din februarie 2023. În ceea ce privește pierderile asigurate, a menționat PERILS, cutremurele, cunoscute de asigurători sub numele de Secvența de cutremur din Kahramanmaras, au constituit cea mai costisitoare catastrofă din istoria Turciei. Aproximativ trei milioane de persoane au fost strămutate, un număr imens de oameni încă locuiesc în „orașe containere” în timp ce așteaptă noi case pe care guvernul a întârziat să le livreze.

Cea mai costisitoare catastrofă din perspectiva pierderilor asigurate

Cifrele oficiale ale guvernului au estimat costul economic la aproape 2 trilioane TRY, aproximativ 105 miliarde USD la cursul de schimb din februarie 2023. În ceea ce privește pierderile asigurate, a fost de departe cea mai costisitoare catastrofă din istoria Turciei, pierderile clădirilor rezidențiale fiind acoperite de Fondul de asigurări pentru catastrofe din Turcia (TCIP) administrat de guvern, iar pierderile comerciale și pierderile suplimentare din TCIP sunt acoperite de industria asigurărilor private.

„Secvența cutremurului din Kahramanmaras a fost o tragedie umană imensă și va dura mulți ani pentru a aborda întregul impact al acestui eveniment. Asigurarea este doar o componentă a răspunsului general la o astfel de catastrofă. Industria turcă de asigurări a fost extrem de proactivă, asigurând o gestionare eficientă a daunelor și o plată rapidă. Reînnoirile reasigurărilor post-eveniment au înregistrat schimbări substanțiale, dar au fost încheiate cu succes, în timp ce a fost implementat un nou mecanism pentru a ajusta acoperirea oferită de Fondul turc de asigurări împotriva catastrofelor în funcție de inflație. Acest eveniment a fost în mod clar foarte provocator pentru piața de asigurări din Turcia, dar a fost întâmpinat cu un răspuns incredibil de pragmatic”. Luzi Hitz, manager de produs la PERILS

Evoluția pierderilor estimate

Actualul raport este al cincilea emis de PERILS în care actualizează pierderile provocate de catastrofa din Turcia și, având în vedere că asigurătorii nu se așteaptă la o evoluție suplimentară a pierderilor materiale, a anunțat că acesta este raportul său final. Noua valoare a pierderilor comunicate de PERILS se compară cu estimările sale anterioare care au fost în februarie 2024 de 117,0 miliarde TRY (6,2 miliarde USD), în august 2023 de 92,8 miliarde TRY (4,9 miliarde USD), în mai 2023 de 86,4 miliarde TRY (4,4 miliarde USD), în timp ce estimarea inițială, emisă la șase săptămâni după catastrofă, indica pierderi de 65,4 miliarde TRY (3,5 miliarde USD).

Secvența de cutremur din Kahramanmaras a constat din trei cutremure cu magnitudini de 7,8 grade pe scara Richter, 6,7 grade și 7,5 grade.

