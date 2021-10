De luni, șoferii vor lucra online

Propunerea de a se vota în Parlament o lege organică prin care să se permită accesul la locul de muncă doar celor care au certificat verde ar bloca România începând de luni. Transportatorii de mărfuri și de persoane spun că cel mult 20% dintre șoferi sunt vaccinați. Blocajul în transporturi înseamnă blocajul tuturor lanțurilor de aprovizionare cu mărfuri, iar în Marea Britanie deja există o astfel de criză, declanșată cu o lună în urmă. Și în Italia este haos, după ce nimeni nu mai are acces la cumpărături sau la locul de muncă fără „green pass”. Dacă se va întâmpla și în România, falimentele tuturor ramurilor economiei vor fi inevitabile, în cel mai scurt timp. În cel mai optimist scenariu, s-ar putea aplica noua lege peste o lună, timp în care mai au timp să se vaccineze cei care nu au făcut-o până acum.

Ideea că angajații nevaccinați pot lucra online poate fi valabilă în cazul celor care lucrează de la birou. Șoferii nu pot lucra online. Nici mecanicii de locomotivă. În aceeași situație sunt și mulți vânzători de la magazinele din toată țara și cei care vând produse în piețe sau târguri. Deși decidenții politici au spus că va fi permis accesul celor nevaccinați la magazine, piețe sau târguri, pentru cumpărături, nu va mai avea cine să le vândă, dacă permisul la muncă va fi doar pe bază de „green pass”. În privința certificatului sunt mai multe aspecte de discutat: guvernul interimar Cîțu deja a creat un precedent prin interzicerea accesului în anumite spații publice a celor care obțineau certificatul în baza testelor negative COVID, aplicând regula astfel încât doar cei vaccinați să poată fi acceptați. Dacă se va aplica în același fel regula și pentru accesul la locurile de muncă, va deveni obligatorie vaccinarea tuturor angajaților, de la stat și de la privat, ceea ce deja discută reprezentanții tuturor partidelor politice, de trei zile, prezentând propunerea ca unică soluție pentru a stopa dezastrul sanitar și pentru a opri răspândirea virusului SARS-COV2. Chiar dacă s-ar accepta accesul la locul de muncă pe baza testării tuturor celor nevaccinați, la trei zile, prețul testelor se va adăuga în prețurile produselor și serviciilor, ceea ce ar însemna creșteri imposibil de suportat pentru majoritatea populației, adică tot falimente în lanț.

În alte țări deja se aplică noua lege

Lipsa obligativității vaccinării i-a prins pe toți angajații și angajatorii nepregătiți pentru o astfel de nouă lege. De această dată nu va fi Ordonanță de Urgență, care ar putea fi atacată, ci va fi direct lege organică, votată în regim de urgență de Parlament, cu aplicabilitate imediată. Cum nu este România singura țară în care s-ar produce un astfel de blocaj, nu am putea să cerem nici ajutor din partea altor țări, pentru că deja se întâmplă aceleași lucruri în Marea Britanie, în Italia și în Australia, deși putem observa că rata vaccinării în aceste țări este mult mai ridicată decât în România, dar tot s-au produs blocaje. Ceea ce nu înțeleg nici angajații, nici angajatorii puși în fața acestei realități sumbre este de ce nu s-a legiferat de la început obligativitatea vaccinării, pentru a nu se ajunge la un astfel de blocaj inevitabil, prin schimbarea regulilor jocului în timpul jocului, fără a le mai da posibilitatea de a remedia situația în vreun fel. „Dintre șoferi, cel mult 20% sunt vaccinați. Chiar dacă s-ar duce astăzi toți să se vaccineze, până fac cele două doze și trec cele zece zile după schema completă de vaccinare, pierdem cel puțin o lună. O astfel de perioadă de blocaj nu-și poate permite nicio firmă din România, fără să dea faliment. Nici măcar nu am avut ce să discutăm cu acest guvern, nu doar acum, de când este interimar, ci nici înainte. Nu avem soluții și nici guvernul nu are. Nu poate avea nimeni soluție pentru așa ceva”, a declarat, pentru Jurnalul, Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor România de Transport (FORT). În aceeași situație sunt șoferii din toate domeniile, atât de persoane, cât și de mărfuri. Dar și mecanicii de locomotivă, astfel încât transporturile ar putea fi paralizate total, din ziua în care se va mai putea merge fizic la muncă doar pe bază de certificat COVID, iar certificatul ar fi valabil doar dacă angajatul este vaccinat.

Magazinele și farmaciile s-ar putea închide

În plină criză sanitară, cu 600 de morți pe zi, „soluția” îngrădirii accesului la locul de muncă în lipsa vaccinării angajaților poate fi o problemă nu doar pentru procurarea hranei, ci și a medicamentelor, dacă farmaciștii, mai ales din mediul rural, sunt nevaccinați. Iar mediu rural înseamnă peste 85% din suprafața României, cu 53% din populație. Liderii politici care au declarat că vor să voteze o astfel de lege nu au vorbit despre sectoarele economiei în care nu se poate lucra online și nici despre vreo derogare pentru angajații esențiali. Mai mult, deja s-a asumat și de către România interzicerea accesului la locurile de muncă pentru cadrele medicale nevaccinate, după ce alte țări deja au aplicat această măsură, în ultima lună. Astfel, nu este deloc exclusă posibilitatea de preluare a tendințelor internaționale care exact către acest tip de blocaj ar conduce, în cel mai scurt timp. Cu alte cuvinte, nici medicii, nici asistentele medicale, nici profesorii, învățătorii, educatorii, nici muncitorii în construcții sau instalatorii nu vor mai putea munci dacă nu sunt vaccinați. Cine va avea nevoie de reparații la instalațiile din casă sau de la sediul firmei nu vor mai putea chema instalatorul, decât dacă este vaccinat. Cu o asemenea lege, nici cei care lucrează acum la reparația rețelei de termoficare din Capitală nu vor mai putea merge la muncă, dacă nu s-au vaccinat. „Calculele trebuie să le facă guvernul. Este imposibil să se lucreze, în aceste condiții. Noi nu am făcut calcule, dar, practic, e imposibil să nu se închidă firmele. Guvernul a refuzat, anul trecut, o colaborare cu sindicatele, astfel încât să lucrăm împreună pentru luarea deciziilor. Trebuie să vedem întâi cum sună textul de lege”, a declarat, pentru Jurnalul, Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS).

România ar putea intra în colaps în cel mult 24 de ore de la momentul aplicării unei legi organice pentru permiterea accesului la muncă doar pentru cei vaccinați. S-a discutat deja despre aceeași regulă atât pentru angajații la stat, cât și pentru cei din mediul privat, iar parlamentarii se pregătesc să o voteze, în procedură de urgență.