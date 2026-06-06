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Tragedie în Sibiu: Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs în localitatea Prod

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   13:40
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Tragedie în Sibiu: Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs în localitatea Prod
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un urs

 Un bărbat de 34 de ani a decedat, sâmbătă dimineaţa, după ce ar fi fost atacat de un urs în zona localităţii Prod, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Potrivit sursei citate, un echipaj SMURD s-a deplasat la ieşirea din localitate, unde în urma unui apel la 112, s-a sesizat faptul că un bărbat este grav rănit. A fost alertat şi elicopterul SMURD.

"La sosirea echipajului SMURD la faţa locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 34 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viaţa, provocate cel mai probabil de un urs. Din nefericire bărbatul a fost declarat decedat", precizează ISU Sibiu.

AGERPRES

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Subiecte în articol: tragedie Sibiu bărbat murit atacat urs
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