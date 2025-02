Declarațiile de avere ale senatorilor, pline de donații, moșteniri, comori de sute de mii de euro și datorii impresionante la bugetul de stat

Noii aleși ai neamului își publică, în această perioadă, declarațiile de avere și de interese. Unul dintre aceștia este proaspătul președinte al Senatului, Ilie Bolojan, care menționează că a primit donații, de la persoane fizice și juridice, de 356.450 de lei. Senatorul SOS România Ninel Peia își etalează comoara, constând în bijuterii, perle, diamante, smaralde, un ceas și tablouri, evaluate la 400.000 de euro. Fostul deputat AUR, actualmente senator AUR, Mircia Chelaru, menționează, în schimb, că este dator la bugetul statului român cu suma de 815.386 de lei. Liderul senatorilor POT, Gheorghe Vela, și-a trecut în declarația de avere verigheta de nuntă, evaluată la 1.000 de lei. Alți senatori, proaspăt aleși, au deținut, anul trecut, calitatea de consilieri pentru alți demnitari.

Liderul interimar al Partidului Național Liberal, proaspăt ales, la data de 1 decembrie 2024, senator al României și, ulterior, în funcția de președinte al Senatului, a completat, la data de 17 ianuarie 2025, o declarație de avere, din cuprinsul căreia pare să fi urmat rețeta lui Nicușor Dan. Mai exact, la capitolul „Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, societăți comerciale (…), a căror valoare individuală depășește 500 de euro”, Ilie Bolojan susține că a primit sume importante de bani cu titlu de donație.

Concret, precizează că a primit de la „persoane fizice din județele Bihor și Timiș“, cu titlu de donație, suma de 130.000 de ei, iar de la „persoane fizice din județul Bihor”, a mai primit încă 226.400 de lei, tot cu titlu de donație. În total, cuantumul acestor donații de care a beneficiat președintele interimar al PNL se ridică la 356.450 de lei, adică la 72.745 de euro.

În aceeași declarație de avere a lui Ilie Bolojan, se mai menționează proprietatea unui teren agricol, moștenit în anul 2007, în Valea Crișului, județul Bihor, cu suprafața de 20.996 metri pătrați, la care se adaugă un teren intravilan, moștenit, tot în anul 2007, amplasat tot în localitatea Valea Crișului, județul Bihor, cu suprafața de 4.043 metri pătrați.

Moștenirile continuă cu o casă în Valea Crișului

Bolojan mai are în proprietate o casă de locuit, cu suprafața de 100 de metri pătrați, de asemenea în Valea Crișului, moștenită în anul 2007, precum și un apartament în Oradea, cu suprafața de 65 de metri pătrați, cumpărat în anul 2008.

Președintele Senatului conduce un autoturism Mercedes Benz, fabricat în anul 2017, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, iar în conturile bancare are economii de 139.200 de lei la CEC Oradea și de 51.500 de lei la Intesa San Paolo.

Ilie Bolojan susține că a acordat Partidului Național Liberal un împrumut în nume personal, în cuantum de 371.450 de lei, pentru finanțarea campaniei electorale.

În ceea ce privește veniturile realizate, împreună cu familia, în anul fiscal anterior completării acestei declarații de avere, liderul liberalilor arată că a încasat o indemnizație de 213.639 de lei pe an, ca președinte al Consiliului Județean Bihor, la care se adaugă 3.120 de euro pe an, din închirierea unui apartament, o subvenție agricolă plătită de către APIA, în sumă de 900 de lei, și o indemnizație de membru al Comisiei de Împrumuturi a Ministerului Finanțelor, în sumă de 15.576 de lei pe an.

Senatorul care deține colecții de valoare evaluate la 400.000 de euro

O altă declarație de avere interesantă este cea completată și publicată, la data de 15 ianuarie 2025, de către senatorul SOS România, Ninel Peia. Acesta precizează, la capitolul „Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată de pățește 5.000 de euro”, că are în posesie „bijuterii din aur și argint, cu pietre prețioase, smaralde, diamante, perle, un ceas din aur și tablouri”, dobândite în perioada anilor 1997 – 2019, a căror valoare estimată este de… 400.000 de euro.

Informația contrastează cu cele menționate, în același document, de către senatorul SOS România la rubrica veniturilor realizate, împreună cu familia, în ultimul an fiscal, anterior completării declarației. Astfel, Ninel Peia arată că, în anul 2024, în calitate de jurist în cadrul companiei SC 777 Est Solar SRL București, a încasat venituri de natură salarială în cuantum de 50.800 de lei pe an. De asemenea, soția lui Ninel Peia, Mariana Peia, a lucrat, în 2024, ca IT-ist la SC Way Advertising Production SRL București, de unde a încasat o leafă anuală de 12.000 de lei.

Și o clădire de 750 de metri pătrați

Senatorul SOS România declară proprietatea a unor terenuri intravilane, extravilane și agricole, cumpărate în anii 1994, 2005, 2006, 2007 și 2012, pe raza localităților Voluntari (județul Ilfov), Brastavățu (județul Olt), Nuci (județul Ilfov), Gruiu (județul Ilfov), Damuc (județul Neamț) și Vidra (județul Ilfov), cu suprafața totală de 50.522 metri pătrați.

Ninel Peia menționează că deține două case de locuit. Una în județul Olt, construită în anul 1994, cu suprafața de 100 de metri pătrați, iar cealaltă construită în 2005, în Voluntari, cu suprafața de… 750 de metri pătrați. Senatorul mai are un autoturism marca Mercedes Benz, din 2010, 75.800 de lei în conturi și depozite bancare, 40.180 de lei în acțiuni la SC Peia Group SRL și la SC Bestpress SRL, dar și datorii de 36.113 lei, contractate de la Raiffeisen Bank, cu scadență anul acesta.

De la consilier la demnitar

Cel puțin alți patru senatori, de la partide diferite, au făcut mențiuni la fel de interesante în declarațiile lor de avere. Spre exemplu, Mircia Chelaru, senator AUR, susține în declarația de avere din 31 decembrie 2024, la capitolul „datorii, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro”, că are o datorie la bugetul de stat, contractată în anul 2015, cu scadență în anul 2030, în sumă de 815.386 de lei.

Mircia Chelaru a încasat, anul trecut, o indemnizație de deputat de 131.402 lei pe an și o pensie militară de 104.088 de lei pe an.

Gheorghe Vela, care este liderul senatorilor Partidului Oamenilor Tineri (POT), și-a trecut în declarația de avere, datată 20 ianuarie 2025, verigheta de nuntă, pe care a dobândit-o în anul 2021 și pe care a evaluat-o la 1.000 de lei.

Alți doi senatori ai opoziției au devenit demnitari, după ce, anterior, au lucrat ca și consilieri pentru alți demnitari. Unul dintre cazuri este cel al senatoarei USR Elena Alexandra Dobrea, care, în declarația de avere din 26 decembrie 2024, arată că, anul trecut, a lucrat, tot la Senatul României, dar ca și consilier, încasând o leafă de 72.309 lei pe an. Senatoarea precizează proprietatea unui apartament la Târgoviște, cu suprafața de 39 metri pătrați, cumpărat în anul 2007.

Clement Sava este liderul senatorilor SOS România, iar, din declarația sa de avere, completată în 16 ianuarie 2025, menționează că nu deține terenuri, clădiri, mașini, bunuri de valoare, economii în bănci, plasamente sau investiții și nici datorii. În schimb, arată că, anul trecut, a lucrat la Parlamentul European, ca și consilier personal al Dianei Șoșoacă, încasând o leafă de 31.472,61 de euro în aproximativ o jumătate de an.