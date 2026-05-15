Deșeurile municipale reciclabile vor fi urmărite printr-un sistem electronic de trasabilitate

Pentru a opri furturile de fier vechi, autoritățile de la București vor să limiteze achizițiile de la colectorii informali. Măsura are logică, pentru că la noi se fură absolut orice e din metal. De la capace de canal și cabluri de la instalațiile electrice de cale ferată până la țevi din instalații aflate în funcțiune. Cel mai grav exemplu înregistrat recent a fost cazul în care un colector de fier vechi a furat componente din instalația de alimentare cu hidrogen a unui spital, punând în pericol siguranța oamenilor. Problema nu mai este doar furtul în sine, ci faptul că există o piață care încurajează astfel de practici. Centrele de colectare primesc orice și nu pun întrebări celor care aduc astfel de „deșeuri”. Ministerul Mediului a pus acum în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind instituirea sistemului electronic de trasabilitate a fluxurilor de deșeuri municipale reciclabile predate de persoanele fizice către operatorii economici autorizați. Potrivit documentului citat, se instituie sistemul electronic de trasabilitate TRACE-DM, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, ca parte componentă a sistemului eficace de colectare a datelor și de trasabilitate a deșeurilor municipale.

Concret, proiectul prevede „instituirea unui sistem informatic centralizat pentru înregistrarea tuturor tranzacțiilor de predare a deșeurilor municipale reciclabile de către persoane fizice, obligația operatorilor economici autorizați de a verifica identitatea persoanelor fizice predătoare și de a consemna declarația privind proveniența deșeurilor din gospodăria proprie, instituirea unor praguri de înregistrare extinsă, calculate cumulativ pe an calendaristic și pe persoană fizică predătoare - 500 kg hârtie și carton, 200 kg materiale plastice, 200 kg sticlă și 500 kg metal”. Peste aceste cantități se va aplica un regim documentar suplimentar pentru verificarea provenienței, respectiv corelarea cu cadrul preexistent instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2011 pentru deșeurile metalice, prin generarea electronică a borderoului de achiziție. De asemenea, noul sistem TRACE-DM va fi interconectat cu Sistemul Integrat de Mediu administrat de ANMAP pentru a facilita integrarea datelor în raportările naționale către Comisia Europeană, conform obligațiilor asumate de țara noastră.

În România, furtul de fier vechi poate fi încadrat ca furt calificat și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar dacă sunt furate componente din rețele electrice, instalații publice, conducte sau echipamente care pun în pericol siguranța oamenilor, pedeapsa poate ajunge la 3-10 ani de închisoare.

Cum va funcționa sistemul TRACE-DM?

Sistemul TRACE-DM va înregistra digital fiecare tranzacție de predare a deșeurilor. Platforma va fi interconectată cu Sistemul Integrat de Mediu (SIM), asigurând un flux unitar de date între instituțiile statului. Pentru fiecare tranzacție, operatorii economici vor avea obligația de a introduce următoarele informații:



● Datele operatorului autorizat și datele personale ale cetățeanului (nume, CNP, act de identitate);

● Data și ora, tipul deșeului (codificat conform normelor UE) și cantitatea exactă exprimată în kilograme;

● O declarație pe propria răspundere a persoanei fizice prin care confirmă că deșeurile provin din gospodăria proprie;

● Valoarea tranzacției și modalitatea prin care s-a efectuat plata.

Obligații pentru centrele de colectare

Centrele de colectare vor fi obligate să verifice identitatea cetățenilor și să înregistreze datele în TRACE-DM în maximum 24 de ore de la tranzacție. Operatorii au, de asemenea, obligația de a nu prelua deșeurile, dacă persoana fizică refuză să prezinte actul de identitate sau să semneze declarația de proveniență. Documentele justificative ale tranzacțiilor trebuie păstrate în evidență timp de cel puțin 3 ani.

Amenzile pot ajunge până la 40.000 de lei

Nerespectarea noilor reguli impuse de Ministerul Mediului va atrage sancțiuni financiare mari. Neînregistrarea datelor la timp, introducerea de informații eronate sau omiterea declarațiilor de proveniență constituie contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între 20.000 de lei și 40.000 de lei. În plus, pentru abateri repetate, autoritățile pot dispune suspendarea dreptului de a utiliza sistemul TRACE-DM pentru o perioadă de până la 30 de zile, fapt ce poate conduce la reanalizarea autorizației de mediu a operatorului respectiv.





