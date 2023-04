Director găsit de ANI „pe plus” cu un milion

Inspectorii de integritate au făcut, deja, demersuri pe lângă Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curții de Apel București. Titea deține diverse funcții în companii din subordinea Ministerului Transporturilor încă din anul 2013, iar, din declarațiile de interese depuse și completate de acesta, rezultă că este membru al Partidului Social-Democrat, făcând parte și din Consiliul Național al PSD.

Dragoș Virgil Titea este fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, în mai multe perioade, începând cu anul 2014, iar, în prezent, exercită funcția de director al Direcţiei Juridice şi Administrative în cadrul R.A. ROMATSA. În cazul lui, „Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 824.898 lei între averea dobândită şi veniturile realizate de către Dragoș Virgil Titea, împreună cu familia, în perioada exercitării funcţiilor publice de secretar de stat şi director”. În acest sens, a fost sesizată Comisia de Cercetare a Averilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate directorul ROMATSA, împreună cu familia, în perioada exercitării funcţiei publice de secretar de stat.

De la Aeroportul Timișoara, în Guvern

Potrivit istoricului declarațiilor de avere pe care Dragoș Virgil Titea le-a completat, de-a lungul carierei sale în diverse funcții publice, acesta era, în anul 2013, membru în Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara. Nu deținea, la acel moment, nicio proprietate imobiliară. Tot în 2013, Titea ocupa și o poziție de membru în Consiliul de Administrație al ROMATSA.

În 2014, acesta a depus o declarație de avere, în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, iar în acest document apare un teren de 1.000 de metri pătrați, în localitatea ilfoveană Balotești.

O altă declarație de avere depusă în calitate de secretar de stat este completată în anul 2017, iar, în 2018, este depusă una în calitate de administrator provizoriu al Telecomunicații CFR SA. În acest ultim document, Dragoș Virgil Titea menționează că a vândut două apartamente în București, pe care a încasat 308.000 de euro, o Dacia Duster și un Range Rover, pe care a încasat 10.000 de euro.

A lichidat un credit în 2021, ca să ia alte două în 2023

Potrivit declarației de avere depuse, la finalul anului 2018, în calitate de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Titea menționa terenul intravilan de 1.000 de metri pătrați, la care se adaugă un alt teren, în București, de 224 de metri pătrați, precum și două imobile – unul de 113,11 metri pătrați, în Capitală, achiziționat în 2017, și unul de 700 de metri pătrați, achiziționat în 2013, la Balotești.

Aceleași proprietăți figurează și în cea mai recentă declarație de avere, depusă în calitate de director al Direcției Juridice a ROMATSA, din 17 februarie 2023. Tot aici, mai menționează că a înstrăinat un autoturism, pe care a încasat 10.000 de lei. Dar și două credite contractate în 2022, cu scadență în anul 2027. Primul, de la BCR, în valoare de 130.000 de lei, iar al doilea, de la Raiffeisen Bank, în valoare de 140.284 euro. În 2019, directorul ROMASTA figura cu o altă datorie, de 608.900 de lei, contractată în 2016 și scadentă în 2021.

Conform declarațiilor de interese depuse în anii anteriori, Dragoș Virgil Titea menționa că este membru în Consiliul Național al PSD. În cea mai recentă declarație de interese, scrie că este doar membru PSD.

Titea: Nu am nimic de ascuns

Într-o postare pe contul său de socializare, Dragoș Virgil Titea vine cu unele clarificări legate de acuzațiile pe care i le aduc cei de la ANI. „Împrumutul luat la finalul anului 2013 de la o persoană fizică a fost achitat în totalitate, în două tranșe: în primăvara anului 2014 și în primăvara lui 2016. Rambursarea împrumutului a fost posibilă atât de rapid pentru că din banii împrumutați am folosit doar o parte (rambursați din economii realizate în 2015 și 2016). În momentul de față am două credite deschise la BCR și Raiffeisen– ratele sunt acoperite lunar, din salariu”, arată directorul juridic al ROMASTA. Acesta mai susține că toate documentele justificative au fost deja trimise la ANI. „Nu am nimic de ascuns. Voi fi la dispoziția Agenției Naționale de Integritate dacă, pe viitor, mai au nevoie de clarificări. Este important ca lucrurile să fie clarificate rapid pentru că astfel de speculații pot arunca umbre asupra vieții mele profesionale, ceea ce este de neacceptat”, a adăugat acesta.

Directorul unei stațiunii de cercetare, dat pe mâna Parchetului

Aceasta nu este singura anchetă anunțată de Agenția Națională de Integritate. Într-o altă speță, inspectorii ANI au sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Vizată este Maria Sauer, directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Aceasta este acuzată de săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, deoarece, în calitatea de director al stațiunii respective, „având un interes personal de natură patrimonială”, ar fi semnat unele înscrisuri pentru numirea propriului soț în funcția de director adjunct științific. Alte documente semnate au ajutat la majorarea salariului pentru soț, care era cercetător științific în cadrul aceleiași stațiuni de cercetare.

Potrivit ANI, în luna decembrie 2022 a mai fost constatată, totodată, și starea de incompatibilitate în cazul Mariei Sauer, întrucât, în perioada 22 iulie-28 iulie 2021, a deținut funcția de director al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare și membru în consiliul de administrație, iar soțul său a deținut funcția de administrator-asociat la două societăți cu capital privat al căror obiect de activitate este similar cu cel deținut de Stațiunea de Cercetare.

