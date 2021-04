Excursii la Moscova, pentru imunizare: unele adevărate, altele fake

Pe piața internațională au fost lansate oferte de turism medical, cu pachete care includ excursii la Moscova, dar și pachete turistice de până la 23 de zile, cu un tur complet al țării. Totuși, reprezentanții Camerei de Cooperare Culturală și Economică Româno-Rusă spun că nu este autorizată, deocamdată, nicio agenție pentru a vinde astfel de pachete în România, acest lucru urmând să se întâmple după ce statul român își va da acordul.

Turismul medical s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, inclusiv în Rusia, iar ofertele lansate în această perioadă sunt primele de acest fel de la debutul pandemiei de COVID-19. La adresa vaccinului rusesc Sputnik V s-au lansat foarte multe atacuri, încă de la anunțul lansării serului. Cu toate acestea, în ultimele luni, Rusia a fost una dintre puținele țări care au renunțat aproape total la restricții, inclusiv la purtarea măștii de protecție, iar numărul cazurilor de COVID-19 este în scădere dramatică. În condițiile în care Rusia are o populație de 146 de milioane de locuitori, dintre care 12 milioane sunt concentrați doar la Moscova, este greu de crezut că nu s-ar fi putut provoca un adevărat dezastru, în lipsa restricțiilor de liberă circulație și prin eliminarea purtării măștii, dacă Rusia nu ar fi mizat pe altceva, mult mai eficient decât carantina și alte tipuri de restricții. Vaccinarea nu este obligatorie în Rusia, dar deja s-au imunizat, cu ambele doze de Sputnik V, peste 4,3 milioane de cetățeni, iar 6,3 milioane au făcut prima doză, vaccinurile fiind gratuite pentru aceștia. Mulți cetățeni ruși așteaptă să fie autorizat vaccinul Sputnik V, pentru a fi siguri că vor putea călători fără a fi obligați să facă teste PCR sau alte vaccinuri.

Falsurile pot provoca un dezastru

Ofertele care includ vaccinarea cu Sputnik V sunt încă în stadiul incipient, dar deja au apărut agenții de turism care le promovează. Există pachete turistice pentru țările în care deja se administrează vaccinul rusesc, printre care și Elveția, dar și o agenție din Republica Moldova a lansat, recent, o astfel de ofertă, inclusiv pentru România, pachetul incluzând trei zile la Moscova, cu testarea și vaccinarea la o clinică medicală. Cu toate acestea, reprezentanții din România ai Camerei de Cooperare Culturală și Economică Româno-Rusă spun că agenția din Republica Moldova nu are un contract care să-i permită încă vânzarea acestor pachete și nu înțelege nimeni pe ce anume se bazează agenția. „Dorim să oferim posibilitatea și altor persoane să se vaccineze, cât timp în țările lor ar putea aștepta până în anul 2022. În prima fază a programului considerăm că prioritari sunt cetățenii de naționalitate rusă cu altă cetățenie, dar și cei de altă naționalitate pot merge să se vaccineze cu Sputnik V. A pornit ca un program de sprijin al conaționalilor din afara Rusiei, dar programul se va îmbunătăți. Se așteaptă și aprobarea vaccinului din partea Agenției Naționale a Medicamentului, iar noi încă nu am început promovarea acestui program. Tocmai de aceea ne-am mirat când am văzut ofertele deja lansate. Vom începe promovarea programului după ce discutăm cu autoritățile din România”, a explicat, pentru Jurnalul, un reprezentant al Camerei de Cooperare Culturală și Economică Româno-Rusă. Am încercat să contactăm agenția de turism din Republica Moldova, însă fără succes, pentru că numărul de telefon afișat pe site-ul agenției nu este alocat

Acest pachet nu poate fi promovat de oricine, pentru că vorbim despre viețile oamenilor. Pot apărea pe piață falși agenți ai unor companii care ar putea duce la o catastrofă. Suntem mirați de lansarea pe piață a pachetelor turistice, pentru că noi încă nu am început campania de promovare.

Reprezentant al Camerei de Cooperare Culturală și Economică Româno-Rusă

casetă

Strategie sanitară funcțională: Ce fac ei și nu știm noi?

Între timp, Rusia a eliminat de mai multe luni aproape toate restricțiile și obligativitatea purtării măștilor, pentru că s-a bazat, simultan, pe tratamentele administrate și la domiciliu, pentru cei care se îmbolnăvesc. Mai multe medicamente se pot cumpăra din farmacii, iar tratamentele prescrise de medicii ruși au dat rezultate foarte bune, care se regăsesc în statisticile prăbușirii numărului de cazuri de COVID-19. Invitația la vaccinare pentru cetățenii altor state se justifică, astfel, prin faptul că Rusia a reușit să stabilizeze situația din țară, prin toate măsurile medicale pe care le-a luat, excluzându-le pe cele restrictive. Pe 18 martie, aproape 100.000 de oameni au participat la un concert la care nu s-au purtat măști, iar în perioada de 14 zile în care s-ar fi putut produce un adevărat dezastru nu a crescut numărul infectărilor cu SARS-CoV2, ceea ce arată că strategia sanitară din Rusia funcționează, fără a se impune purtarea măștilor sau alte restricții. Dacă luăm în considerare posibilitatea de a se ascunde adevărul, ar trebui, totuși, să existe și un număr atât de mare de morți, încât să nu se poată mușamaliza o astfel de situație, mai ales pentru că sunt și suficient de mulți adversari ai lui Vladimir Putin în Rusia, care ar fi reușit deja să transmită știri despre dezastrul epidemiologic.

Casetă mică fără titlu

Disputele internaționale legate de vaccinul rusesc Sputnik V par a se finaliza cu succes pentru Rusia, după ce 55 de țări, însumând 1,4 miliarde de locuitori, au comandat milioane de doze și le administrează cetățenilor. Recent, Franța și Germania au dat semne de reluare a discuțiilor despre cumpărarea acestui vaccin, dacă va fi aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului, iar Austria deja l-a contractat. În campaniile de comunicare, Sputnik V este prezentat, în continuare, ca o armă de atac a Rusiei, apărând în descrierile din mass-media și social media ca fiind fie nociv, fie ineficient, fie „instrument de destabilizare a Europei” sau chiar „instrument de propagandă”.