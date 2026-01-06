Primăriile au dezlănțuit scumpirile! Avocatul Gheorghe Piperea începe războiul împotriva creșterii explozive a impozitelor pe proprietăți

Avocatul Gheorghe Piperea a anunțat pe pagina sa de Facebook că va iniția două tipuri de procese colective împotriva impozitelor uriașe pe care românii le au de achitat din acest an. Schițele celor două acțiuni și grupurile vor fi gata până luni, pe 12 ianuarie, iar odată făcuți acești pași, există riscul ca noile taxe să devină ireversibile, a scris avocatul Piperea. Primăriile au început să genereze noile obligații de plată, pentru 2026, în contul impozitelor pe proprietate, iar sumele sunt mult mai mari decât se anunțaseră inițial. Foarte mulți români au ales să-și publice pe rețelele de socializare noile impozite pe case calculate de primării, iar creșterile sunt mai mari pentru apartamentele vechi comparativ cu cele noi. Curtea Constituțională a respins, cu unanimitate de voturi, sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026, potrivit unui anunț al Biroului de presă al CCR, așa că românii vor trebui să bage adânc mâna în buzunar anul acesta.

Conform celor transmise pe pagina sa de socializare, avocatul Gheorghe Piperea, care este și parlamentar AUR, cele două tipuri de procese colective contra noilor taxe pe proprietate pe care le pregătește vizează:

(i) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe proprietari, atât persoane fizice, cât și IMM-uri și fermieri;

(ii) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe consilierii locali și pe primarii care nu sunt de acord cu taxele bolojaniene.

„Este grabă pentru că: (i) există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european și Constituției; (ii) există entuziaști sau naivi care de-abia așteaptă să se pună la cozi ca să plătească aceste noi taxe, sub impactul iluziei că li se va da o reducere de 50%. Odată făcuți acești pași, există riscul ca noile taxe să devină ireversibile. Deci, trebuie ca hotărârile de majorare să fie urgent suspendate în justiție”, a transmis avocatul.

Începând cu anul 2027, Guvernul a anunțat că vrea să introducă impozitul pe proprietate calculat la valoarea de piață, ceea ce va însemna o altă majorarea a impozitelor pe care românii trebuie să le plătească.

Scandalul crește pe rețelele de socializare

Odată ce primăriile încep să publice pe ghișeul.ro noile impozite calculate pe proprietăți, românii constată că sunt foarte multe situații în care creșterea impozitelor depășește 80%, cum se anunțase inițial, mergând spre dublarea lor. De exemplu, în Capitală, pentru un apartament de două camere, la care impozitul în 2025 a fost de circa 200 de lei, cu reducerea de 10% pentru plata în primele trei luni ale anului, acum el a urcat la 355 de lei, cu tot cu reducere, înregistrându-se o creștere de 80%. Dacă ne referim la mașini, în cazul unei mașini cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit va fi de 82 de lei, dublu față de cel de până anul trecut. Există însă și multe situații unde creșterea este mai mare. Astfel, tot pentru un apartament vechi din Capitală cu două camere unde impozitul a fost anul trecut de circa 200 de lei, cu reducerea de 10% pentru plata în primele trei luni ale anului, în 2026 impozitul urcă la circa 500 de lei, cu tot cu reducere. Un alt exemplu care arată o creștere a impozitului cu mult peste 100%, este reclamat de o persoană care locuiește în Sectorul 6 al Capitalei într-un apartament situat într-un bloc construit după 1980. Dacă anul trecut impozitul a fost de de 173 de lei, anul acesta a ajuns la 447 de lei, ceea ce indică o creștere de peste 158,5%.

Dacă ne referim la locuințele noi, și aici există situații în care majorarea sare de 80%. Pentru un apartament într-un complex rezidențial nou din Capitală, amplasat în zona Drumul Taberei - Militari, de la 290 de lei impozitul a sărit la circa 600 de lei, ceea ce arată o creștere de peste 100%.

Cum se stabilește impozitul pe locuințe în 2026

În 2026, metodologia de calcul a impozitului pe locuință se păstrează, dar prin Legea 239/2025, care a fost adoptată de Parlament în 15 decembrie, au fost operate o serie de modificări cu impact direct asupra nivelului de impozitare.

valoarea impozabilă inițială a locuinței crește de la 1.492 de lei la 2.677 de lei. Practic, această modificare implică direct creșterea impozitului pe locuință cu aproape 80% comparativ cu anul trecut;

cota finală de impozitare a rămas cuprinsă între 0,08% - 0,2%, însă legea interzice primăriilor să stabilească o cotă de impozitare mai mică decât în 2025. Practic, această decizie a fost luată pentru ca acea creștere cu 80% să nu fie redusă de primării prin scăderea cotei de impozitare;

a fost eliminată reducerea coeficientului de corecție cu 0,1 pentru locuințele situate în blocuri cu cel puțin 3 etaje și cel puțin 8 apartamente, precum și toate reducerile procentuale pentru valoarea impozabilă finală în funcție de vechimea locuinței: reducerea cu 50% pentru locuințele cu o vechime de peste 100 de ani, reducerea cu 30% pentru locuințele cu o vechime de peste 50 de ani și reducerea cu 10% pentru locuințele cu o vechime de peste 30 de ani. Practic, pentru locuințele care beneficiau de astfel de facilități fiscale, impozitul pe locuință a crescut cu mult mai mult de 80%.

Ce a stabilit Primăria Capitalei

Potrivit unei decizii adoptate de Consiliul General al Municipiului București la finalul lunii decembrie, cota finală de impozitare pentru 2026 este de 0,1%, la fel ca în 2025.

pentru un apartament construit în București în anul 2020 cu o suprafață construită de 60 de metri pătrați impozitul pe proprietate crește cu 86%, de la 215 lei în 2025 la 400 de lei în 2026.

pentru un apartament construit în București în anul 1970 cu o suprafață construită de 60 de metri pătrați impozitul pe proprietate crește cu 167%, de la 150 de lei în 2025 la 400 de lei în 2026.

pentru o casă construită în București în anul 1920 cu o suprafață construită de 150 de metri pătrați impozitul pe proprietate crește cu 259%, de la 280 de lei în 2025 la 1.004 lei în 2026.

Cum se achită impozitele și penalizările

Impozitele pe proprietăți pot fi achitate anul acesta conform calendarului stabilit prin Codul fiscal. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv. Dacă se plătește anticipat, până la 31 martie (inclusiv), întregul impozit anual, se acordă o bonificație de până la 10%. După expirarea termenului de plată se vor calcula majorări de întârziere. Acestea sunt stabilite conform articolului 183 din Legea nr. 207/2015, nivelul majorărilor fiind de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

