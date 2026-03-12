Explozie puternică într-un apartament din Călărași

Incidentul a avut loc în jurul orei 22.00, într-un imobil de pe strada Victoriei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Călărași, explozia s-a produs într-un apartament din blocul H21. Din fericire, deflagrația nu a fost urmată de incendiu.

La locul intervenției au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj specializat CBRN pentru intervenții în cazul substanțelor periculoase, precum și echipaje de prim ajutor SMURD și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma incidentului, 17 persoane au fost evacuate din bloc pentru a preveni eventuale pericole. Dintre acestea, două persoane au fost preluate de ambulanțele SAJ, după ce au suferit atacuri de panică, iar o altă persoană a fost transportată de echipajul SMURD Călărași, prezentând hipertensiune arterială.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acumularea de gaze și explozia.

