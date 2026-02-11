Fritz, la un pas să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei. A pierdut pe fond dosarul cu ANI

Descoperirea ANI

În iulie 2024, ANI a anunțat că a descoperit că Fritz a încălcat legea. El a contractat în campania electorală din 2020 un împrumut de 25.000 de lei de la arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR și ulterior consilier local. Ajuns primar abia de o lină, a semnat un referat de aprobare pentru un proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind un PUZ în care societatea reprezentată de Negrișanu era implicată. Imediat, Dominic Fritz a reacționat, catalogând raportul ANI ca fiind un demers „absurd și complet neacoperit de fapte. Iar eu voi combate în instanță toată bizareria menită să mi se lipească și mie o etichetă de pătat politic”.

Trucul care a amânat procesul

Dominic Fritz a atacat raportul ANI la Curtea de Apel Timișoara. Când dosarul a ajuns în instanță, avocații au obținut sesizarea Curții Constituționale pe una dintre prevederile legii, fapt ce a dus la suspendarea judecării procesului. Decizia CAT a fost dată când secția de contencios administrativ era condusă de judecătorul Adina Pokker. Aceasta s-a pensionat, anul trecut, la 50 de ani și după câteva luni a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de secretar general al Primăriei Timișoara. Postul a fost scos brusc la concurs de administrația Fritz după ce, timp de șapte ani, a fost ocupat de interimari din interiorul Primăriei Timișoara. Când a condus secția de contencios administrativ și fiscal a CAT, Adina Pokker a judecat mai multe procese în care parte era Primăria Dumbrăvița, condusă de useristul Horia Bugarin, un apropiat al lui Fritz. Asta în condițiile în care judecătoarea și soțul său aveau depus spre aprobare, la primăria condusă de Bugarin, un plan urbanistic zonal pentru construcția de locuințe și spații comerciale. De fiecare dată, în procesele judecate de Pokker, Primăriei Dumbrăvița i s-a dat dreptate. Judecătoarea a susținut, la momentul respectiv, că nu vede nicio problemă.

ANI a contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia de sesizare a CCR, iar instanța a dat dreptate agenției și a dispus continuarea judecării dosarului după aproape un an. Ulterior, Fritz a atacat Justiția după materialul Recorder, susținând că „miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic”.

Ultima încercare

La ultimul termen, din 26 ianuarie, primarul Timișoarei nu a fost în sala de judecată. Avocatul lui Dominic Fritz a încercat să obțină o nouă amânare. Nu s-a prezentat în sală, invocând că are un examen cu studenții și a cerut amânarea procesului, dar instanța a considerat că nu este un motiv justificat. Judecătoarea de la Curtea de Apel Timișoara a stabilit pronunțarea pentru marți, 10 februarie, părțile având între timp posibilitatea să depună concluzii scrise.

Curtea de Apel Timișoara a respins acțiunea lui Fritz, decizând: „Respinge, ca neîntemeiată, cererea de repunere pe rol a cauzei, formulată de reclamantul Fritz Dominic Samuel. Respinge, în întregime, contestaţia formulată şi completată, înaintată de reclamantul FRITZ DOMINIC SAMUEL, în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, având ca obiect - anulare raport de evaluare. Obligă reclamantul la plata către autoritatea pârâtă a sumei de 5.269,10 lei cheltuieli de judecată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, recurs care se depune la Curtea de Apel Timişoara”. Recursul va fi judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă se va menține soluția CAT, Fritz își va pierde mandatul de primar.

Fritz spune că nu pierde mandatul

Dominic Fritz a reacționat pe Facebook la decizia CAT și a susținut că „decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez. (…) Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat. Aștept acum să văd de ce prima instanța nu a luat în calcul argumentele mele legale și irefutabile, apoi voi depune recurs. Posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii - nu plec niciunde!”.

Și viceprimărița USR din Timișoara, probleme cu ANI

Viceprimărița Timișoarei, Paula Romocean (USR), are, de asemenea, probleme cu ANI. Protejata lui Fritz a fost acuzată, anul acesta în 12 ianuarie, de faptul că „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 - 22 mai 2023, întrucât simultan cu exercitarea funcției de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara a exercitat funcții în organele de conducere ale Partidului Uniunea Salvați România, respectiv funcția de membru în cadrul Biroului Local Timișoara”.

Viceprimărița Timișoarei a reacționat la anunțul ANI, susținând că „poziția de membru simplu în Biroul Local USR Timișoara nu este o funcție de conducere, în sens juridic, nu are atribuții externe, nu gestionează bugete și nu a influențat în niciun fel activitatea Consiliului de Administrație, unde am acționat cu bună-credință, transparent și în interes public. Sancțiunea prevăzută de legea sănătății din 2006 este strict încetarea mandatului din CA, iar mandatul meu din CA a încetat în mai 2023. ANI pare că dorește să-mi interzică să-mi exercit meseria timp de 3 ani, o interpretare complet disproporționată și absurdă a legii. A deține simultan două funcții simbolice, neplătite și fără putere decizională nu poate constitui un act de corupție sau o incompatibilitate reală, iar dacă ANI interpretează legea în mod abuziv, ea ar trebui clarificată”.