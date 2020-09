GIP: Camelia Bogdan a primit viză în SUA, deși a colaborat cu un site de propagandă anti-americană

Grupul de Investigații Politice (GIP) atrage atenția că fosta judecătoare Camelia Bogdan a primit vizită în Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că, în urmă cu doi ani, a colaborat cu un portal din Marea Britanie care a publicat mai multe articole antiamericane, anti-NATO și antiisraeliene. Site-ul respectiv este deținut de un cetățean pakistanez, pe numele Shahid Qureshi, care a recunoscut faptul că ex-judecătoarea Camelia Bogdan a redactat și publicat un articol autolaudativ pe platform sa. Pakistanezul nu este doar proprietarul site-ului respectiv, ci are și funcția de senior editor al publicației electronice.

Conform GIP, de doi ani, după ce a fost exclusă pentru a doua oară din magistratură, fosta judecătoare Camelia Bogdan se află, cu diverse burse, în SUA, însă, „înainte de a primi viza, Camelia Bogdan ar fi trebuit să informeze autoritățile americane despre colaborarea sa cu un site de propagandaă antiamericană”. Concret, la data de 2 iulie 2017, site-ul londonpost.net a publicat un articol laudativ la adresa Cameliei Bogdan. Respectivul articol nu era semnat de nimeni, însă, ulterior, proprietarul site-ului, care este și senior-editor al publicației, Shahid Qureshi, a recunoscut că a fost scris în totalitate de Camelia Bogdan. După care, acest lucru a fost confirmat și de fosta judecătoare.

Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvică, atrage atenția asupra faptului că Shahid Querashi este un radical sunit pakistanez, stabilit în Matrea Britanie, la Londra, iar atât el, personal, cât și site-ul pe care a publicat Camelia Bogdan au frecvent poziții antiamericane, anti-NATO și antiisraeliene. â

Bogdan a apărat publicația într-o emisiune televizată

Mai exact, în ultimii ani, publicația electronică a dat publicității o serie de articole cu vădită tentă antioccidentală, cum ar fi: „NATO e o armată de ocupație care a invadat Afganistanul, iar cei care luptă împotriva NATO duc un război de eliberare”; „Lupta talibanilor în Afganistan e legitimă, e o luptă de rezistență împotriva ocupației”; „Serviciul secret israelian Mossad a fost implicat în atacurile din 11 septembrie 2001 de la World Trade Center și Pentagon”; „Strategia americanilor e să își omoare prietenii mai des decât își omoară inamicii”; „Guvernul Statelor Unite sponsorizează bazele teroriste susținute de indieni în interiorul Afganistanului”; „Administrația americană e condusă de elemente care urmează agenda indiano-israeliană”; „Nimeni nu ar trebui să aibă încredere în Statele Unite”. sau „Leadership-ul și întreaga administrație din Statele Unite au ajuns ostaticii Israelului”.

Potrivit afirmațiilor Cameliei Bogdan, aceasta are o relație apropiată cu Shahid Qureshi. În 5 iunie 2017, într-o declarație pentru B1TV, judecătoarea Bogdan spunea că „domnul jurnalist (Shahid Qureshi) este acreditat BBC, apare la Al Jazeera” și că va insista personal să fie „sensibilizată opinia internațională cu privire la unele epitete care i se atribuie în presa română, gen «Terorist», «Anti-NATO», «Antieuropean», «Pro-Erdogan», și așa mai departe”. Thelondonpost.net, mai spunea Camelia Bogdan, „va organiza un seminar la Institutul de Studii Juridice Avansate, la care eu voi susține un speech, o prezentare”. De altfel, Camelia Bogdan a și sesizat Consiliul Național al Audiovizualului împotriva catalogării în media românești a „expertului internațional” „Dr. Shahid Qureshi (senior editor) al trustului The London Post & Media Group, senior Analyst BBC/LBC London Radio” drept „asasin, terorist, anti-UE, anti-NATO etc.”.



Articol autolaudativ scris pe site-ul lui Qureshi

În articolul publicat în iunie 2017, și promovat de Qureshi pe pagina sa de Facebook, Camelia Bogdan se prezenta drept o victimă a sistemului judiciar din România, punând excluderea sa din magistratură pe seama faptului că magistrații din România o „pedepsesc” pentru că le este „moral superioară”. Articolul a fost folosit în România pentru a susține ideea că „presa internațională” o sprijină pe Camelia Bogdan, el preluând mai multe linkuri ale articolelor sau editorialelor de propagandaă pro-sistem publicate în presa din România.

Astfel, se arată în articolul redactat chiar de Camelia Bogdan și publicat de site-ul lui Qureshi, „la 8 februarie 2017, Camelia Bogdan, judecătoare de la Curtea de Apel București, a fost exclusă din magistratura României. Pretextul este revoltător pentru comunităatea judiciară: ea a fost conferențiar în domeniul anticorupției și protecției interesului financiar al UE, pentru «Aplicarea viitoarei politici agricole comune. Prevenirea fraudei și a corupției pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene» și, prin urmare, considerată incompatibilă de Consiliul Superior al Magistraturii din România”.

Alt link folosit în articol face trimitere la un editorial în care se scria că „în limbajul comun, doamna Camelia Bogdan a fost exclusă pentru instruirea funcționarilor publici de stat din România, una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană, pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Judecătoarea Camelia Bogdan a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție din România pentru pronunțarea secției de judecători cu privire la o chestiune disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii din România. Nu a fost stabilită încă o audiență în dosarul nr. 869/1/2017, prezidat de judecătorul Cristina Iuliana Tarcea, președintele Curții de Casație și Justiție din România”.



Zeci de mii de euro pe colaborări via SUA

În anchetele de presă demarcate de GIP cu privire la veniturile încasate de Camelia Bogdan, cu precădere la sumele importante de bani care au intrat și ieșit din conturile acesteia, în ultimii ani, s-a atins și subiectul unor fonduri din care a fost plătită fosta judecătoare pentru colaborări cu diverse fundații și organizații care au legătură cu SUA.

Astfel, conform declarației de avere depuse în 2019, pentru anul 2018, fosta judecătoare menționa că a încasat 19.935 de dolari SUA ca Fulbright grant, din partea Romanian – US Fulbright Commision. În anul 2020, în declarația aferentă anului 2019, Camelia Bogdan menționează că a încasat, din aceeași sursă, suma de 7.700 de dolari SUA. Tot în 2019, a mai realizat venituri de 20.000 de dolari SUA, ca bursier la Ion Rațiu for Democracy și Woodrow Wilson Center for International Scholars, din partea Rațiu Family Charitable Foundation și Centrul Rațiu pentru Democrație.