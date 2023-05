Vine super-greva din învățământ. Profesorii către părinți: „Țineți copiii acasă!”

Pagubele vor fi suportate de Guvern, așa cum au precizat liderii sindicali. Părinții elevilor au fost sfătuiți de sindicaliști să țină copiii acasă, dacă în școlile și liceele la care învață se face grevă. Profesorii sunt supărați și pe președintele Klaus Iohannis, care i-a ignorat totalmente, trimițând la ultima întâlnire cu reprezentanții sindicatelor un consilier pe sănătate. Cea mai mare nemulțumire este legată de salariul de 2.500 de lei pe care îl au profesorii debutanți, atât în sistemul preuniversitar, cât și în cel superior. Aceste salarii au făcut posibilă degradarea școlii românești, pentru că spre învățământ se îndreaptă cei mai slab pregătiți, care nu-și găsesc locuri de muncă mai bine plătite, au explicat liderii de sindicat.

Până la declanșarea grevei generale, pe 22 mai, sindicatele din învățământ mai au de parcurs o etapă prevăzută de lege, respectiv greva de avertisment, care se va declanșa astăzi, între orele 11.00-13.00. În acest interval orar nu se vor face cursuri, dar elevii vor fi supravegheați în clase. Greva generală însă înseamnă încetarea lucrului, iar conform legii, directorii școlilor ar trebui să asigure supravegherea elevilor, deși ar fi aproape imposibil, fără profesori la fiecare clasă.

Din 145.000 de membri ai celor trei federații sindicale, peste 70% intră în greva de avertisment, iar până săptămâna viitoare ar putea intra mai mulți în greva generală. Nu au fost luați în calcul profesorii care nu sunt membri de sindicat, dar se vor putea alătura protestului.

Salariile de mizerie nu mai pot fi suportate

Acesta este primul protest organizat în conformitate cu noua Lege a dialogului social, din 2022. Coaliția de la guvernare a decis să retragă din noul pachet legislativ un articol care stabilea salariul unui profesor debutant la valoarea salariului mediu brut pe economie, astfel încât să se pornească de la cel puțin 4.000 de lei pe lună, cât primesc salahorii din construcții, dar și necalificații din alte domenii de activitate, așa cum a explicat Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), în cadrul conferinței comune pe care au organizat-o cele trei federații sindicale din educație.

Sindicatele cer Guvernului să vină la negocieri măcar acum, cu o săptămână înainte de a se declanșa greva generală, cu riscul de a se îngheța anul școlar și de a fi repetat. „Sperăm că se va întâmpla o minune. Nu-și dorește nimeni acest conflict, dar acum mingea este la guvernanți. Dacă vor continua să tacă, marți vor fi în grevă aproape toți profesorii din țară”, a spus președintele FSLI.

Acesta a mai atras atenția asupra faptului că profesorii debutanți trebuie să fie întreținuți de familie ca să poată desfășura activități didactice, pentru că nu pot trăi cu 2.500 de lei pe lună. Liderul sindical spune că mulți profesori tineri sunt întreținuți de părinți și de bunici, ceea ce este inadmisibil pentru statutul unui cadru didactic. Cei mai mulți sunt nemulțumiți și vor să plece din sistem.

Probleme sociale și economice grave

Greva generală presupune și o problemă socială foarte gravă, pe termen scurt, mediu și lung. În timpul grevei, elevii nu vor fi supravegheați, dacă merg la școală. Se ridică inclusiv problema pe care conflictul dintre sindicate și Guvern o creează în perioada protestelor, în cazul părinților care nu au cu cine să-și lase copiii, însă sindicatele din educație au explicat că au trecut deja cinci luni de încercări de a se negocia condițiile de muncă și de salarizare din învățământ, fără a se ajunge la un rezultat, astfel încât nu ei trebuie să fie întrebați ce se va întâmpla cu elevii, ci membrii actualului Executiv.

„Conform legii, greva se face la locul de muncă, dar este mai bine ca elevii să stea acasă, pentru că nu va avea cine să-i supravegheze. Profesorii pot face grevă la locul de muncă și în cancelarie, nu sunt obligați să stea la clasă. Îi rugăm pe părinți să ne înțeleagă și să găsească soluții pentru a ține copiii acasă”, a mai spus Simion Hăncescu.

Sub 2% dintre absolvenți își doresc o carieră didactică

Liderii celor trei federații sindicale au mai explicat că problema nu este doar a profesorilor sau a personalului nedidactic din unitățile de învățământ, ci a întregii societăți. Faptul că salariile sunt de mizerie în educație stă la baza degradării sistemului, dar și a celorlalte domenii de activitate, pe termen lung, pentru că nu mai sunt dispuși să predea profesioniștii care ar putea forma specialiști pentru economia României, ci vin din ce în ce mai mulți profesori foarte slab pregătiți, iar viitorul educației și al tuturor celorlalte domenii va fi în mâna celor care aleg școala ca ultimă opțiune, fiind mai puțin pregătiți pentru a obține locuri de muncă mai bine plătite. Astfel își motivează sindicatele acțiunea care deja a fost declanșată și e la un pas de greva generală.

„Bazinul din care ne tragem resursa umană a devenit foarte mic, de la an la an. Sub 2% din absolvenți își doresc o carieră didactică, numărul de necalificați din sistem a crescut de la an la an, din cauza politicii guvernelor. Sunt peste 4.000 de necalificați în acest moment și vor fi din ce în ce mai mulți, pentru că salariile nu sunt motivante, iar mulți pleacă din sistem”, a explicat Marius Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”.

Se suspendă și sesiunile studenților

În grevă vor intra și profesorii universitari. Sunt mai puțini decât cei din învățământul preuniversitar, dar până săptămâna viitoare ar putea fi convinși mai mulți, mai ales pentru că în universități sunt condiții chiar mai grele pentru cadrele didactice debutante. Se preferă plata cu ora pentru profesori asociați, în loc să se ofere posturi pentru asistenți universitari, pentru că salariul unui asistent pornește de la 2.500 de lei pe lună, în timp ce la plata cu ora se dau între 10 și 30 de lei pe oră, făcându-se economie la buget.

De obicei, se preferă folosirea doctoranzilor pentru a susține seminariile, aceștia neavând pretenții financiare, iar cei mai mulți acceptă să predea aproape gratis, pentru că au ajuns la doctorat imediat după ce au absolvit trei ani de facultate și doi de masterat, neavând deloc experiență profesională. Situația e aceeași atât la facultățile de stat, cât și la cele particulare. Mulți decani ai facultăților au intrat în conflict cu rectorii, tocmai pentru că li se refuză scoaterea la concurs a unor posturi de asistenți universitari care ar urma să devină profesori universitari în următorii ani.

Această situație a creat deja o perspectivă sumbră asupra viitorului învățământului românesc. Situația a fost descrisă astfel și de Anton Hadăr, președintele „Alma Mater”, federația sindicală din învățământul universitar.

„Fiind grevă generală, tot procesul didactic se suspendă. Nici examenele care vor avea loc în acea perioadă nu se vor mai susține. 35% dintre cadrele didactice universitare au optat pentru grevă. Doar la nivel declarativ educația este domeniu prioritar. Cum să fie domeniu prioritar, când se alocă 2,4% din PIB pentru educație? Facem legi, dar nu avem finanțare. Ca să fie aplicabile, legile necesită bani, pentru că altfel nu se pot aplica”, a explicat și Anton Hadăr.

Se poate ajunge la repetarea anului

Greva poate dura oricât, fiind declanșată pe perioadă nedeterminată. Sindicaliștii au spus că solicită punerea în aplicare a grilei de salarizare care a fost negociată cu Ministerul Educației, prin care salariul unui debutant ar trebui să pornească de la salariul mediu pe economie, incluzându-i și pe angajații din sistem care nu sunt profesori. „Suntem domeniul cu cea mai calificată resursă umană și nu se poate continua cu bătaia de joc. Situația se poate rezolva favorabil doar dacă se vor lua decizii în regim de urgență. În momentul de față, decizia este la îndemâna guvernanților”, a explicat președintele FSE „Spiru Haret”, amintind că șoferii și secretarele din sistemul bugetar, din alte instituții, au salarii mult mai mari decât angajații din școli, licee și facultăți.

Dacă Executivul tot nu vine cu soluții pe care să le aplice cu celeritate, sindicatele sunt pregătite, de această dată, să meargă mai departe, până la înghețarea și repetarea anului școlar. Dacă se va ajunge la o negociere, chiar dacă prin greva generală se vor bloca inclusiv examenele, s-ar putea relua procesul cu un decalaj. Notele s-ar trece în catalog după încetarea grevei generale, iar examenele s-ar putea da mai târziu. Aici intervine și o altă problemă, pentru că ar putea să se suprapună peste perioada concediilor, iar unii profesori și-au programat deplasări în afara țării sau alte activități.

Diversiunile din ultimele săptămâni

Marius Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”, a atras atenția asupra acțiunii de protest care s-a organizat simultan cu marșul cadrelor didactice, pe 10 mai, astfel încât au făcut posibilă trecerea în plan secundar a protestului din învățământ. Acțiunea de protest care a mutat atenția de la problemele din educație către agresivitatea celor care au ajuns la Parlament în același timp cu sindicaliștii din învățământ a fost ilegală și i-a determinat pe mulți să considere că s-a organizat pentru a distrage atenția publicului de la adevărata problemă, având la bază o strategie subversivă, prin crearea unei diversiuni.

Nu a fost singura diversiune „aruncată pe piață” în această perioadă. Și falsul subiect al eliminării unor materii din programa școlară a liceenilor pare a fi tot o diversiune care a inflamat spiritele, determinând 300 de cadre didactice, cercetători, reprezentanți ai universităților și ai Academiei Române să se revolte, chiar înainte de declanșarea grevei generale.

Ambele acțiuni au și o bază reală, dar au coincis cu pregătirea grevei generale din educație. În legătură cu eliminarea unor materii, adevăratele nemulțumiri sunt legate de proiectul Legii învățământului preuniversitar prin care sunt introduse materii noi, astfel încât fie urmează ca elevii să aibă un număr mult mai mare de ore pe săptămână, fie se vor face noi planuri-cadru care vor elimina unele ore, ca să se poată face loc pentru cele nou introduse. Dar în loc să se dezbată acest subiect cu reprezentanții Ministerului Educației și în comisiile parlamentare, s-au creat mai multe tabere care protestează separat, pe teme diferite.

Problema salariilor din învățământ a dus deja la o degradare gravă a calității cadrelor didactice. Foarte mulți profesioniști pleacă din sistem sau ies la pensie, în urmă rămânând profesori slab pregătiți, singurii dispuși să lucreze pentru 2.500 de lei pe lună sau mai puțin, la plata cu ora.

