Guvernul lovește „cu manta” în prețurile alimentelor, suprataxând transporturile 

În Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - scris de USR-istul Cristian Ghinea - a mai fost introdusă o condiție pe care România trebuie să o respecte în detrimentul populației: suprataxarea transportatorilor. Este vorba despre creșterea exagerată a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere care va majora costurile transporturilor de marfă, iar creșterea se va regăsi în prețurile produselor.

Această nouă taxă se adaugă la rovinieta dublată de anul acesta și la alte taxe majorate, ducând la o suplimentare cu până la 30% a costurilor de transport - circa 1.500 de euro pe lună pentru un camion. Astfel, firmele românești de transport vor fi grav afectate, iar patronatele caută acum soluții pentru a determina Executivul să renunțe la aceste majorări care vor produce încă un val de scumpiri.

Transportatorii sunt revoltați de noua majorare a taxei pentru utilizarea infrastructurii rutiere și se pregătesc de proteste. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) avertizează că noua suprataxare va afecta toată populația, prin stabilirea unor tarife exagerat de mari pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, pe care Guvernul a justificat-o ca măsură obligatorie pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR.

Ministerul Transporturilor a adoptat, la solicitarea premierului Bolojan, pe 10 octombrie, un ordin care prevede, în cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone, un tarif de 0,094 euro/km pentru circulația pe autostrăzi și drumuri expres, respectiv de 0,047 euro/km pentru circulația pe drumurile naționale.

Falimentarea firmelor din domeniul transporturilor scade PIB-ul

„Această nouă taxă aplicată transportatorilor și, de fapt, românilor, vine la foarte scurt timp după ce Guvernul României a decis să majoreze la un nivel indecent costul rovinietei, măsură care a generat efecte negative majore pentru sectorul transporturilor rutiere, unul dintre puținele sectoare economice care contribuie în mod real și substanțial la PIB-ul României și care încă beneficiază de un capital majoritar autohton”, spun membrii COTAR care împreună cu celelalte asociații profesionale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere au prezentat și au argumentat, în fața ministrului Transporturilor și Infrastructurii, încă de acum aproximativ 3 luni, care va fi impactul negativ al aplicării unui tarif mare, nefundamentat și nesustenabil și chiar au obținut un acord verbal al ministrului de resort pentru un tarif de 0,03 euro/km.

Premierul Bolojan a refuzat dezbaterea

Aceștia mai spun că premierul Bolojan a refuzat, în mod „inexplicabil și sfidător” o întâlnire pentru dezbatere cu reprezentanții transportatorilor rutieri români și nici măcar nu a vrut să le asculte problemele și argumentele.

„Cu siguranță, această măsură, adoptată într-un context de recesiune economică și instabilitate financiară, riscă să afecteze extrem de grav transportatorii rutieri, în condițiile în care aceștia au suferit în ultimii ani efectele devastatoare negative în cascadă generate de Pachetul Mobilitate I, criza sanitară COVID-19 și războiul din Ucraina (fără a primi vreun sprijin real de orice natură din partea Guvernului României!), dar în același timp și economia națională și nivelul de trai al cetățenilor. Stabilirea unui nivel nerealist și disproporționat pentru noile tarife de utilizare a infrastructurii rutiere va afecta direct bugetul familiilor și al firmelor, ducând în mod neechivoc la creșterea costurilor transportului, iar costurile suplimentare vor fi transferate în mod evident către consumatori, prin creșterea prețurilor produselor și serviciilor”, a transmis COTAR.

Creștere cu până la 30% a costurilor

Transportatorii mai spun că introducerea acestor tarife va genera o creștere artificială a costurilor de transport cu până la 20–30%, în funcție de tipul de activitate, rută și greutatea vehiculelor.

Aceste costuri vor fi inevitabil transferate către lanțul de aprovizionare, ceea ce va duce la creșterea prețurilor produselor alimentare, a materialelor de construcții, a bunurilor de larg consum și a combustibililor, dar și la reducerea competitivității exportatorilor români pe piețele europene, în contextul în care transportatorii din alte state beneficiază de scheme de sprijin sau tarife mai reduse, la accentuarea dezechilibrelor economice într-un moment în care România traversează o recesiune tehnică și o criză de lichiditate și la falimentul a mii de microîntreprinderi de transport, care nu vor putea absorbi aceste costuri suplimentare.

Calculele făcute de COTAR arată că aplicarea tarifului propus ar însemna o creștere medie de peste 1.500 de euro/lună/vehicul pentru un transportator care operează pe rute interne - „nivelul este complet nefezabil economic într-o piață extrem de competitivă, dominată deja de companii străine cu acces la capital mult mai ieftin”, mai explică patronatele din COTAR care contestă motivarea suprataxării prin jalonul din PNRR, deoarece există regulamente europene - în special Directiva 1999/62/CE privind taxarea vehiculelor grele și Directiva (UE) 2022/362 - care prevăd în mod expres că statele membre trebuie să asigure proporționalitate și echitate în stabilirea tarifelor, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică, de infrastructura existentă și de impactul asupra mediului de afaceri.

Suprataxarea e nejustificată și în condițiile actuale, pentru că România nu dispune încă de infrastructura rutieră modernă pentru asemenea tarife - mai spun transportatorii. Introducerea taxelor suplimentare în absența autostrăzilor finalizate și a unei rețele coerente de drumuri expres echivalează cu o dublă penalizare a transportatorilor: ei plătesc pentru o infrastructură care, de fapt, nu are continuitate, este într-o stare precară sau nu există.