HoReCa are o problemă de 300 de milioane de euro

Practic, fiind vorba despre bani europeni, va trebui să fie stabilit un mecanism prin care să se poată lua acești bani. Nici reprezentanții mediului privat, nici cei ai Guvernului nu știu cum ar putea fi accesați banii, dar mai mult ca sigur va fi nevoie de consultanți în domeniul accesării fondurilor europene, pentru fiecare IMM care va dori să beneficieze de acest ajutor. Singurul lucru care se știe este că platforma informatică pe care vor fi depuse cererile de finanțare va fi creată și gestionată de STS, ceea ce le dă speranțe beneficiarilor că nu vor mai exista problemele din ultimii doi ani.

La începutul acestei săptămâni, reprezentanții unităților de cazare și de alimentație publică au participat la ședința grupului de lucru privind măsurile de sprijin HoReCa 2, desfășurată la inițiativa premierului Nicolae Ciucă, la sediul Guvernului. Premierul nu a putut participat, dar au discutat cu reprezentanții mediului de afaceri Mircea Abrudean, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Teodora Preoteasa, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) și alți reprezentanți ai autorităților centrale.

În cadrul ședinței, cei prezenți au fost informați de stadiul actual al implementării măsurilor de sprijin HoReCa 2 și s-a găsit o soluție pentru accesarea unei surse de finanțare de 300 de milioane de euro din fonduri europene, bani care pot fi accesați doar de IMM-uri, în contextul războiului din Ucraina care afectează și turismul, prin criza energiei.

Mai multe posibilități de finanțare

La cele 300 de milioane de euro, Guvernul a promis că se vor adăuga și alți bani din bugetul național, dar nu s-a stabilit suma. Finanțarea din bani europeni a eliminat proiectul de OUG deja dezbătut în ultimele luni, prin care HoReCa ar fi trebuit să primească ajutorul financiar din partea statului. A fost elaborat un nou proiect de Ordonanță de Urgență, care va fi introdus pe circuitul de avizare, dar se va stabili săptămâna viitoare ce va conține acest proiect, pentru că încă nu s-a ajuns la o formulă prin care să poată fi accesați banii. După ce se va concepe un mecanism de accesare a fondurilor europene, reprezentanții Guvernului se vor duce să negocieze propunerile la Comisia Europeană.

La solicitarea FPTR, ministru Turismului, Daniel Cadariu, a acceptat ca marțea viitoare să aibă loc o ședință de lucru între direcția de specialitate din cadrul MAT și reprezentanții patronatelor din turism. Va fi stabilit și un termen mai lung de depunere a dosarelor pentru finanțare, iar Guvernul i-a asigurat pe reprezentanții mediului privat că STS va gestiona, de data aceasta, aplicația pe care se vor depune solicitările și documentele, fiind vorba despre fonduri europene. Guvernul a solicitat feedback pentru ghidurile aflate în dezbatere publică, pentru digitalizare și eficiență energetică, iar reprezentanții HoReCa trebuie să depună inclusiv proiecte pe axele de finanțare deja deschise, pe lângă cele prin care urmează să se acceseze cele 300 de milioane de euro din bani europeni.

Raiul experților în fonduri europene

Pentru toate aceste scheme de finanțare, hotelierii și patronii de pensiuni, restaurante terase etc., au nevoie acum de echipe de experți în fonduri europene. Multe dintre blocajele care au apărut în 2020 și 2021 la depunerea dosarelor de finanțare pentru măsurile de sprijin din partea Guvernului au provenit din lipsa de experiență a beneficiarilor, dar n-ar fi existat aceste probleme dacă fiecare ar fi angajat specialiști. „Au fost probleme la depunerea dosarelor pe Măsura 2, de la început, iar cei care au reușit să intre pe platformă au apelat la consultanți. Mai târziu au fost mulți somați să depună documentele doveditoare pentru cheltuieli, iar mulți nici nu știau că trebuie să facă acest lucru, riscând să dea banii înapoi. Oamenii trebuie să înțeleagă mai întâi cum se lucrează cu bani europeni. Mulți cred că merge oricum și nu au nevoie de specialiști, lăsând totul în seama unor contabili care nu știu ce trebuie să facă și nici nu e treaba lor. Românii încă nu au înțeles că serviciile se plătesc și că trebuie să își angajeze specialiști, mai ales dacă vor să acceseze fonduri europene. Noi am avut experiență anterioară cu fonduri europene și am apelat direct la consultanții care ne-au ajutat și la celelalte proiecte, dar același lucru ar putea face oricine”, spune patronul unui complex de cazare din județul Dâmbovița. Chiar dacă nu vor fi proiecte complicate, cei care se vor ocupa de cererile de finanțare și de depunerea documentelor trebuie să fie familiarizați cu birocrația de la Bruxelles și cu regulile care trebuie să fie respectate, pentru a nu se da banii înapoi.

Mecanismul care ar trebui să fie creat pentru accesarea celor 300 de milioane de euro ar urma să fie asemănător cu cele pentru finanțarea proiectelor europene, ceea ce înseamnă că firmele din HoReCa vor fi obligate să lucreze cu echipe de specialiști.