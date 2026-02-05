Frigul face victime: Încălzirea locuințelor a devenit o problemă la nivel european

Mai mulți români au reușit să-și încălzească locuințele pe timp de iarnă, comparativ cu spaniolii, belgienii, olandezii sau francezii, pentru că prețurile facturilor au crescut atât de mult, în toate statele, încât oamenii preferă să stea în frig, pentru a face economii, sau pur și simplu nu au suficienți bani pentru a-și mai permite să achite facturile care vin pe timp de iarnă. De anul acesta, situația se poate înrăutăți și în România, după scumpirea accelerată a gazelor naturale, a electricității și a lemnelor de foc și dacă se vor elimina, în mare măsură, ajutoarele venite de la Guvern pentru populația în risc de sărăcie.

Studiul realizat de Eurostat pentru anul 2024 arată că aproape o zecime (9,2%) din populația Uniunii Europene nu și-a putut încălzi suficient locuința, în timp ce românii au avut o situație mai bună. Datele analizate arată că 2024 a venit cu o situație îmbunătățită față de nivelul de 10,6% din 2023, la nivel european, dar creșterea este extrem de mică, în timp ce scumpirile din 2025 și 2026 vor aduce o nouă înrăutățire a situației, în toate țările.

Cei mai afectați de problema încălzirii locuințelor sunt bulgarii și grecii, conform Eurostat, unde 19% din populație nu și-a putut încălzi locuința suficient, în 2024. Topul sărăciei energetice e urmat de Lituania (18%) și Spania (17,5%), Franța (11,8%), în timp ce majoritatea populației s-a putut încălzi în Finlanda (2,7%), Polonia și Slovenia (ambele cu 3,3%), Estonia și Luxemburg (ambele cu 3,6%).

În România, 10,8% dintre locuitori au declarat că în 2024 nu și-au permis să își încălzească în mod suficient locuința, în scădere de la 12,5% în anul 2023. Dar situația s-a înrăutățit, în ultimele luni, și în țara noastră, astfel încât datele statistice care se vor analiza pentru 2025 și anul curent ar putea arăta o răsturnare de situație.

Nu s-au luat în calcul erorile din statistică

Dumitru Chisăliță, reprezentantul Asociației „Energia Inteligentă”, a comentat, pentru Jurnalul, analiza făcută de Eurostat, arătând că este foarte posibil ca în privința României să nu fi fost luate în calcul mai multe situații care duc spre un cu totul alt rezultat. Chiar dacă situația ar fi atât de bună cum reiese din statisticile Eurostat pentru anii anteriori, procentul românilor care nu vor mai putea să-și asigure încălzirea, în noile condiții ale majorărilor prețului la energie, cu siguranță va crește pentru anul curent.

„Cred că vorbim de o majorare cu cel puțin 5% a numărului românilor care se mai pot încălzi. Statistica este influențată, în România, de un parametru care ar trebui verificat, pentru că s-a constatat, la un moment dat, că există un procent important al celor care nu declară faptul că nu pot să se încălzească la nivel optim, de rușine. Procentul acestora era undeva la 12-13%. Și acest procent trebuie să fie luat în considerare. Se mai adaugă un element foarte important, care nu este surprins de Eurostat, respectiv asigurarea continuității alimentării cu energie. Au fost mii de apartamente nealimentate timp de două săptămâni, în București și Craiova. Acele date foarte pozitive din statistica Eurostat, eu le văd foarte nuanțate”, a explicat Chisăliță.

Conform specialistului, situația reală în România ar putea fi, de fapt, mai gravă decât în Bulgaria, dacă se adaugă 13% respondenți care nu și-au declarat situația precară și cel puțin 5% din populație care nu se mai poate încălzi după creșterile de prețuri de la începutul acestui an.

Costurile se dublează, față de anul trecut

Acesta a făcut o analiză a creșterii prețurilor din facturile la gaze în ianuarie 2026, cu până la 30%, aceasta fiind și cea mai rece lună a anului curent. Acesta spune că șocul abia începe, deoarece prețurile vor fi din ce în ce mai mari, iar pentru consumatorii racordați la termoficare, facturile s-ar putea dubla față de anul trecut, dacă a fost nevoie de folosirea radiatoarelor electrice. Gospodăriile încălzite pe gaze naturale vor plăti cu până la 30% mai mult.

„Situația din România a fost salvată de gazele din import, care au avut cea mai mare flexibilitate, având o creștere de aproape 500% față de media lunii, față de 14% flexibilitatea gazelor din înmagazinare și 0,1% a gazelor din producția internă, dar prețurile gazelor achiziționate din import au fost cu până la 83% mai mari decât prețul stabilit administrativ pentru gazele din producția internă”, arată Chisăliță.

Voucherele sunt plătite tot de beneficiari

Acesta pune la îndoială și eficiența ajutoarelor pe care le mai acordă statul, pentru a veni în sprijinul celor care nu-și permit să se încălzească iarna. „Când statul vine cu ideea unui voucher pentru gaze, apare firesc o întrebare: e un ajutor real sau încă o promisiune fără rezultat? Așa cum arată ofertele de preț de astăzi, pentru gaze, un consumator care locuiește într-o casă va plăti suplimentar pe gaze 200 de lei pe lună și va primi un voucher de 100 de lei pe lună. Adică își va plăti propriul voucher. În altă ordine de idei, dacă există o Lege a consumatorului vulnerabil, de ce să inventăm altă lege cu același scop?”, se întreabă analistul. Asociația Energia Inteligentă solicită adaptarea Legii consumatorului vulnerabil, astfel încât acesta să fie realmente protejat, fără să se vină cu ideea unor vouchere care să fie plătite, de fapt, tot de consumatorul care le primește.