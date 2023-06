Primul profesor s-a enervat pe restul profesorilor

Profesorii și personalul nedidactic din unitățile de învățământ, medicii și personalul medical, polițiștii și angajații din penitenciare, consilierii de probațiune, asistenții sociali, angajații Institutului Național de Statistică și angajații CFR au anunțat că vor continua protestele, chiar dacă vor primi bani în plus la salariu. Toate aceste categorii spun că problemele sunt departe de a fi rezolvate, prin ofertele Executivului. Angajații din învățământ au dat o primă palmă membrilor coaliției de la guvernare, refuzând oferta chiar și după ce a fost dată Ordonanță de Urgență de la o zi la alta, pentru majorarea salariilor. Ei spun că e prea puțin ceea ce li s-a oferit, iar protestele vor continua.

Profesorii au primit 1.000 de lei la salariu, personalul nedidactic din școli a primit 400 de lei, prin Ordonanța de Urgență dată de Guvern ieri. Totuși, criza din educație a fost adâncită de întârzierea răspunsului din partea Executivului și de „declarații nepotrivite, în momente nepotrivite”, a explicat Marius Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”. Protestatarii din învățământ au fost enervați în a opta zi a protestului, când au văzut că imediat după ce Federația SANITAS a declarat că începe protestele, capii coaliției PNL-PSD au spus că li se vor da bani. Apoi și polițiștii au primit același răspuns, după ce au făcut primul protest demonstrativ, miercuri dimineață, refuzând să intre la lucru.

Sindicatele profesorilor au reacționat agresiv la această situație, iar majoritatea membrilor a votat continuarea protestelor.

O altă problemă ridicată de angajații din educație este legată de încrederea în decidenții politici, mai ales după ce au existat promisiuni nerespectate și legi prorogate la infinit. De altfel, Ordonanța de Urgență pentru majorarea salariilor din educație a fost scrisă cu o viteză atât de mare, încât nu a fost specificată nici măcar sursa de finanțare a sumelor care urmează a fi plătite în plus, până la finalul acestui an.

S-a votat prelungirea grevei generale

Membrii sindicatelor au anunțat, de la începutul protestelor, că nu vor decide liderii, ci se vor hotărî următorii pași în urma votului tuturor. „Merge foarte repede votul, datorită sistemului electronic. Se lansează întrebările și în câteva ore se primesc răspunsurile din toată țara, fiind gata centralizate. Nu s-a luat până acum nicio decizie fără votul tuturor membrilor de sindicat”, a declarat, pentru Jurnalul, un profesor din Maramureș.

Pe baza acestui sistem democratic, unii politicieni, inclusiv președintele Klaus Iohannis, au tras concluzia că liderii de sindicat nu știu să gestioneze masele și le-au scăpat de sub control. „Noi nu suntem șefi ai membrilor de sindicat, ci am primit un mandat pentru a discuta cu decidenții politici. Inițial, colegii noștri au avut niște așteptări, dar miercuri seară, după ce au văzut cât de repede s-au găsit soluții financiare pentru sistemul de Sănătate și pentru polițiști, așteptările s-au schimbat, când am ieșit de la discuții. Am cerut acum colegilor mei un alt mandat”, a declarat Marius Nistor.

Președintele critică sindicatele

Klaus Iohannis e de acord cu cerințele profesorilor, dar îi trimite înapoi, la școală, spunând că au cerut și au primit OUG, deci nu mai au niciun motiv să facă grevă. Chiar dacă protestatarii spun că au cerut altceva, președintele a arătat că nu e interesat de dorințele lor, ci doar de ceea ce li se poate dicta, ferm. „Întreaga clasă politică a neglijat educația timp de 30 de ani. Dascălii trebuie să primească ce li se cuvine. De aceea, oamenii au fost foarte supărați când în Parlament a fost scoasă din Legea educației exact articolul referitor la salarizare. Oamenii s-au simțit jigniți. Solicitările lor sunt legitime”, a declarat, ieri, președintele Klaus Iohannis. Acesta a mai spus că trebuie să se recunoască printr-un act normativ a drepturilor pe care profesorii le au, de a se stabili locul în grila de salarizare începând de la salariul mediu pe economie. Iohannis a lăudat și Guvernul pentru că „a avut grijă să rezolve pe termen mediu și lung problema grilei de salarizare, dar a avut grijă să rezolve și problema pe termen scurt, prin creșterile acordate până la finalul anului”.

Președintele este, însă, nemulțumit de liderii de sindicat, pentru că nu controlează protestatarii. „Guvernul le-a dat tot ce au cerut. Dacă liderii de sindicat naționali și județeni nu se înțeleg între ei, dascălii vor înțelege mai bine situația”, a mai declarat Iohannis, făcând un apel direct la profesori să renunțe la grevă, pentru a nu pune în dificultate examenele elevilor.

„Această grevă generală a fost declanșată în urma unui referendum, doar membrii de sindicat decid încetarea acestei forme de protest. Acesta este mandatul pe care îl am și trebuie să-l respect”, a explicat Simion Hăncescu, președintele FSLI. Acesta a explicat că profesorii nu sunt de acord cu eșalonarea majorării pe următorii trei ani, cerând banii imediat.

Liderii sindicatelor au declarat că oamenii pe care îi reprezintă vor putea analiza oferta Guvernului până marți și vor decide dacă reiau sau nu lucrul, dar deocamdată decizia votată este de a se continua greva.

Nici ceilalți sindicaliști nu renunță

Deși au primit imediat promisiuni de creștere a veniturilor, angajații din Sănătate și cei din penitenciare sunt hotărâți să mențină protestele, tot pentru că nu li se acordă integral ce au cerut. „Greva de miercuri a fost doar un prim semnal. Deocamdată analizăm situația și vom lua o decizie, până marți”, a declarat, pentru Jurnalul, Ștefan Teoroc, președintele Sindicatului Național al Lucrătorilor din Penitenciare (SNLP).

Mesajul postat pe site-ul organizației sindicale arată că protestele ar putea continua: „Începem cu MAI, pentru că ministrul Lucian Bode a transmis deciziile finale luate în coaliția de guvernare, referitor la familia ocupațională apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Pe scurt, începând cu data de 1 iunie, salariile de funcție se acordă la nivelul anului 2022 conform Legii-cadru 153/2017. În plus, în ce ne privește, sporul de pericol, se va calcula la salariile astfel ajustate, începând cu 1 iulie. La acest moment, sporul se acordă la valoarea din 2009. Față de polițiști și militari, în Poliția Penitenciară nivelul de creștere salarială va fi ceva mai mic, tocmai pentru că restanțele rămase pentru aplicarea legii-cadru sunt cele mai mici din structură. Chiar dacă OUG necesar nu a fost încă aprobat, avem promisiunea că problema se va rezolva în cursul săptămânii viitoare. Așteptăm cifrele exacte, estimate de ANP pentru a informa detaliat. Rămâne incertă deblocarea normei de hrană, care este următoarea noastră revendicare prioritară și care ar genera un impact salarial mai important”, anunță liderii SNLP.

La fel este situația și în legătură cu Federația SANITAS. Liderii federației au declarat că protestele vor continua, săptămâna viitoare, cu greva japoneză, apoi se vor face următorii pași spre greva generală, chiar dacă se poartăă negocieri cu Executivul care deja le-a oferit majorări salariale. „Nu cred că sunt promisiuni care se vor realiza imediat, sunt lucruri care necesită timp şi Federaţia Sanitas va continua programul de acţiuni sindicale până la rezolvarea integrală a lor. Nu credem în cuvinte, în promisiuni, credem doar în fapte”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Sanitas, Mircea Ciocan

Cum îndrăznește cineva să pună în pericol examenele naționale? Este o generație întreagă care trebuie să dea Bac.

Klaus Iohannis, președintele României

Guvernul a amenințat dascălii că dacă marți nu renunță la grevă, statul îi va da în judecată.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹