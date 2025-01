„Licitații bolnave”: Incompetența autorităților locale blochează construirea noilor spitale. Eșecuri pe bandă rulantă și proiecte întârziate

Spitalele sunt astăzi o necesitate vitală pentru comunitățile locale. După ce zeci de ani aceste investiții au fost ignorate de către autorități, acum ele sunt întârziate, în general, din cauza incompetenței acelorași autorități. Numai de la începutul acestui an au fost anulate trei licitații în valoare totală de aproape 500 milioane de lei, ele adăugându-se unei liste mai lungi de anulări decise anul trecut. Caiete de sarcini cu erori și omisiuni, valori estimate ale proiectului subevaluate față de costurile materialelor de construcție, nerespectării regulilor de publicitate și transparență și nelipsita licitație cu dedicație, sunt motivele pentru care nicio procedură nu a reușit să se finalizeze cu succes.

Construcția spitalului din Titu, anulată din cauza erorilor

Pe data de 27 ianuarie a fost anulată a doua licitație pentru atribuirea contractului de construire a Spitalului Orășenesc Titu din județul Dâmbovița. Valoarea estimată a proiectului era de 183,60 milioane de lei, fără TVA. Procedura a fost anulată „întrucât s-au constatat erori și omisiuni ale documentației de atribuire care nu pot fi remediate fără a conduce la încălcarea principiilor prevăzute la art.2 alin. 2 din Legea 98/2016”. Finanțarea urma să fie asigurată cu fonduri din Programul Național de Investiții în Infrastructură Unități Spitalicești (PNIIUS).

Contractul presupunea servicii de proiectare, inclusiv asistență tehnică, execuția lucrărilor și dotarea unității cu echipamente medicale. Procedura de achiziție a fost lansată sub incidența clauzei suspensive, contractul urmând să fie semnat numai dacă proiectul obținea finanțare prin PNIIUS.

Erori și la licitația pentru construirea spitalului din Reghin

Zilele trecute a fost anulată și licitația publică pentru construirea Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară din Reghin, județul Mureș. Motivele pentru care s-a luat această decizie au fost erori și omisiunile din documentația de atribuire. Valoarea a contractului era estimată la 290,79 milioane de lei, fără TVA, iar Primăria Municipiului Reghin a transmis că a primit un număr mare de solicitări de clarificare prin care se semnalează o serie de omisiuni în anunțul de participare. Dintr-o eroare, s-a omis solicitarea experienței similare pentru serviciile de proiectare și tot dintr-o eroare s-a inclus în documentație și achiziția dotărilor, deși din cauza complexității proiectului ea făcea obiectul unei alte achiziții, separată de cea de proiectare și execuție. Valoarea licitației era estimată la 290 milioane de lei, fără TVA.

La Iași vine a treia licitație pentru extinderea Spitalului „Sf. Maria”

Spitalul de copii „Sf. Maria” din Iași a anulat la mijlocul lunii ianuarie a doua oară licitația pentru extinderea spațiilor medicale cu un nou ambulatoriu. Valoarea estimată a contractului a fost de 17 milioane de lei, după ce la prima licitație era de 9,9 milioane de euro. „Au fost înregistrate solicitări de clarificări privind valoarea estimată pentru lucrările de execuție a obiectivului de investiție prin care se arată necesitatea suplimentării valorii estimate, conform măsurătorii estimative, introducerea cantităților într-un program de devize și a centralizării tuturor valorilor pe fiecare categorie de lucrări (construcții, instalații, echipamente)”, se arată în decizia de anulare afișată în sistemul electronic de achiziții publice. Capacitatea actuală a ambulatoriului este de aproximativ 60.000 consultații/an, iar prin extinderea spațiilor capacitatea ar urma să crească la peste 80.000 consultații/an. Licitația pentru extinderea ambulatoriului urmează să fie reluată după actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Procedură anulată și la spitalul din Hunedoara

În decembrie anul trecut a fost anulată licitația pentru construirea unei noi Unități de Primire Urgențe (UPU) la Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara. Decizia a fost luată din cauza nerespectării regulilor de publicitate și transparență. Conform SEAP, anunțul de participare nu a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), încălcând astfel cerințele legale. Conform proiectului, investiția este estimată la 20,84 milioane de lei, fără TVA.

O nouă încercare pentru extinderea Spitalului Universitar de Urgență București

În luna octombrie a anului trecut Spitalul Universitar de Urgență București a reluat licitația pentru atribuirea lucrărilor de proiectare și execuție pentru extinderea sa. Procedura anterioară fusese anulată ca urmare a numărului foarte mare de solicitări de clarificare depuse de către companiile interesate. Valoarea estimată a noii proceduri de licitație este de 363,23 milioane de lei, fara TVA. Extinderea presupune construcția a două clădiri noi, ce vor găzdui o nouă unitate de primiri urgențe, cu o capacitate de 20 de paturi pentru urgențe minore și majore și 12 paturi supraveghere critici și non-critici, cabinete de consultații, imagistică CT, RX și ecograf; o secție de gastroenterologie cu 50 de paturi; 11 cabinete de investigații (endoscopie, colonoscopie, ecografie, spirometrie, EKG, bronhoscopie); un bloc operator (de sine stătător) cu 5 săli de operație; secție ATI cu 26 de paturi; secție de ortopedie cu 26 de paturi cu un bloc operator cu 4 săli de operație; precum și secții de chirurgie cardiovasculară, cardiologie, gastroenterologie, medicină internă, chirurgie generală și urologie, fiecare cu 25 de paturi.

Construcția spitalului din Lugoj ajunge în justiție și la CNSC

Din a doua încercare, anul trecut s-a reușit atribuirea contractului pentru construirea unui spital nou în Lugoj, județul Timiș. Totuși, demararea lucrărilor mai întârzie pentru că la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a fost depusă o contestație. Finanțarea lucrărilor, care sunt estimate la 150 milioane de euro, a fost obținută prin PNRR, iar întârzierea lor ar putea duce la pierderea banilor, spun autoritățile locale. Prima licitație pentru construcția noii unități medicale din Lugoj, care a avut loc în februarie anul trecut, a intrat în atenția autorităților, după ce s-a constatat că o asociere de firme a încercat să câștige licitația cu documente false.

Extinderea Spitalului de Urgență Giurgiu, fără diriginte de șantier

Pe data de 30 decembrie a fost anulată licitația pentru achiziționarea serviciilor de diriginte de șantier/supervizare a contractului de execuție pentru extinderea de Spitalului de Urgență Giurgiu - etapa I (secțiile Oncologie și Neurologie). Inițial, Consiliul Județean Giurgiu, inițiatorul licitației, desemnase un câștigător, dar ulterior a anulat procedura de atribuire. Contractul pentru începerea lucrărilor de construcție a spitalului, proiect în valoare de 237 milioane de lei finanțat prin PNRR, a fost semnat pe 17 ianuarie. Noua construcție a Spitalului Județean Giurgiu va avea 122 de paturi, din care 92 pe spitalizare continuă, 7 paturi pe spitalizare de zi și 23 de paturi pe îngrijiri paliative.

La Timișoara se așteaptă de 5 ani construirea unei maternități

O situație critică se înregistrează și la Timișoara, unde administrația Dominic Fritz nu a reușit să construiască o maternitate nouă. La începutul anul 2020 era lansată a doua licitație pentru alegerea constructorului, după ce prima eșuase pentru că singura ofertă depusă nu era conformă cu cerinţele licitaţiei, din cauza documentaţiei incomplete. Nici această licitație nu a avut mai mult succes, iar ulterior proiectul a fost băgat la sertar, dovadă că domeniul sănătății nu s-a aflat pe lista de priorități a primarului Fritz în primul mandat. Proiectul era estimat în urmă cu 20 de ani la 47 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, maternitatea urma să fie realizată într-o clădire de cel mult șase etaje. Spitalul ar urma să aibă secții clinice de obstetrică și ginecologie, cu 150 paturi, laboratoare, secție de primiri urgențe, farmacie etc. În schimb, mai mult succes a avut Ministerul Sănătății cu proiectul său de construirea a primului „Centru de mari arși” din România. Amplasat în Timișoara, cu o valoare de 66 milioane de euro, el se află în construcție și conform contractului de execuție el ar trebui să devină funcțional anul acesta.

Opt ani de eșec pentru construcția spitalului din Sibiu

În iunie anul trecut, Consiliul Județean Sibiu anula licitația pentru construirea și dotarea unui spital de urgență, după ce contractul fusese atribuit în 2023 sub o clauză suspensivă de un an. Practic, conducerea județului a semnat contractul cu asocierea de firme câștigătoare fără a avea asigurată finanțarea lucrărilor, dar își acorda un răgaz de un an să facă rost de banii necesari. „Licitația a fost demarată sub incidența unei clauze suspensive care a expirat și, astfel, procedura a fost anulată, având în vedere faptul că până în acest moment nu au fost identificate credite bugetare pentru încheierea contractului de lucrări”, se arăta în explicația dată publicității de CJ Sibiu prin intermediul Sistemului electronic al achizițiilor publice (SICAP) în vara anului trecut. Aceasta era a doua licitație pe care CJ Sibiu o anula în cazul proiectului noului spital județean, proiect pe care administrația județeană se chinuie să-l realizeze din în 2017.

Licitație cu dedicație la Spitalul de Urgență Pitești

În luna mai a anului trecut a fost anulată și procedura de achiziție pentru construirea Laboratorului de radioterapie al Spitalului Județean de Urgență Pitești, cu fonduri din PNRR, în urma unui control făcut de Ministerul Sănătății ca urmare a unei sesizări privind caracterul „restrictiv și direcționat către un singur producător” al specificațiilor tehnice referitoare la dotările laboratorului. Echipa de control a recomandat anularea procedurii de licitație, transmiterea unei solicitări de prelungire a perioadei de implementare a proiectului până la 29 mai 2026 și reluarea procedurii de licitație. Valoarea totală a proiectului este 74,70 milioane de lei, cu TVA, din care: valoare eligibilă din PNRR: 70,18 milioane de lei și valoare contribuție proprie a Consiliului Județean Argeș: 4,51 milioane de lei.

Se pregătește construirea unor noi spitale

-Construirea unui corp nou la Spital Orășenesc Lehliu Gară, oraș Lehliu Gară, județul Călărași: licitația a avut loc pe data de 27 ianuarie, valoarea estimată a proiectului este de 136,97 milioane de lei, fără TVA;

-Proiectarea și construcția unui spital orășenesc la Titu, județul Dâmbovița: licitația va avea loc pe data de 31 ianuarie, valoarea estimată a proiectului este de 197,39 milioane de lei, fără TVA;

-Construirea unui spital în orașul Darabani, județul Botoșani: licitația va avea loc pe data de 31 ianuarie, valoarea estimată a proiectului este de 97,39 milioane de lei, fără TVA;

-Construirea unui spital în sectorul 6 al Capitalei, pe Bulevardul Timișoara: licitația va avea loc pe data de 10 februarie, valoarea estimată a proiectului este de 348,84 milioane de lei, fără TVA, el fiind construit de Primăria Sectorului 6.

Ce se întâmplă cu cele trei spitalele regionale de urgență

Ideea construirii spitalelor regionale de urgență (SRU) a fost lansată în 2010 de fostul premier Emil Boc. Era șase la număr, dar proiectul a stagnat, iar între timp numărul lor s-a redus la trei. Este vorba despre spitalele regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova, iar după ce anul trecut au început lucrările de pregătire a terenurilor (mutarea rețelelor de utilități, descărcări arheologice etc), anul acesta ar trebui să înceapă efectiv construcția lor. Deocamdată, însă, la licitația pentru construcția spitalului din Iași s-a depus luna aceasta o contestație, ceea ce va întârzia începerea lucrărilor propriu-zise. Contractul fusese atribuit luna trecută, valoarea lui fiind de 1,8 miliarde de lei, fără TVA. În ceea ce privește spitalul din Craiova, semnarea contractului de execuție cu asociația de firme declarată câștigătoare luna trecută așteaptă aprobarea bugetului de stat pe anul 2025, dar ministrul Finanțelor a anunțat săptămâna aceasta că sunt prevăzuți bani pentru construcția lui. Valoarea contractului este de 1,87 miliarde de lei, fără TVA. În ceea ce privește spitalului din Cluj, desemnarea câștigătorului este așteptată pentru luna martie, după ce termenul de depunere al ofertelor a expirat la mijlocul lunii decembrie. Un număr de 9 asocieri de companii românești și internaționale și-au manifestat interesul pentru construirea viitoare unități, ale cărei costuri sunt estimate la două miliarde de lei, fără TVA. Cele trei spitale vor avea fiecare peste 800 de paturi, dotări de ultimă generație și heliport. De asemenea, fiecare va avea câte o unitate pentru mari arși, lucru care astăzi lipsește sistemului medical românesc. Ele ar trebui să devină funcționale până în 2028.