Ministerul Transporturilor caută surse de finanțare pentru proiectele deja atribuite la licitații

Mai întâi s-a constatat că nu se vor putea face toate drumurile pentru care au fost deja atribuite contracte, apoi CFR SA a oprit finanțarea pentru o bună parte din gările care ar fi trebuit să se renoveze. Motivul este lipsa banilor, după ce s-a calculat greșit posibilitatea reală de susținere a tuturor proiectelor. Anul trecut, CFR SA anunța că va reabilita aproape 50 de gări importante din toată țara, dar au fost finalizate doar 20 de proiecte, restul fiind scoase de pe listă, dar și acestea au o situație incertă. După atribuirea contractelor, unele lucrări au înregistrat mari întârzieri, iar altele nu au mai început deloc. Lucrările de reabilitare ar fi trebuit să fie finanțate din fonduri nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, și cofinanțate de la bugetul de stat, dar acest program este deja supraîncărcat de alte proiecte pentru drumuri și Metrorex, iar banii sunt insuficienți.

La începutul anului trecut, CFR SA anunța că vor fi renovate și modernizate 47 de gări din toată țara. Propunerea de reabilitare era de mai mulți ani, dar s-a avansat cu organizarea licitațiilor și atribuirea contractelor de proiectare și execuție. Apoi, compania a constatat că nu are bani suficienți decât pentru 22 dintre acestea, dar s-au semnat contracte doar pentru 20. Chiar și așa, cu lucrări semnate pe hârtie, în continuare prin multe gări bate vânt de criză.

Ionuț Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a recunoscut că în perioada 2022-2023 s-au lansat contractele pentru studii de fezabilitate, în vederea reabilitării celor 47 de gări și halte, au fost aprobate investițiile în guvern, dar s-a constatat, ulterior, că nu sunt suficienți bani pentru toate cele 47 de stații, iar programul de reabilitare a fost redus la 22.

O situație incertă este acolo unde nici măcar nu au fost începute lucrările, de exemplu, la Sinaia, unde s-a semnat contractul cu constructorul, din februarie 2024, iar modernizarea trebuia să se finalizeze în februarie anul acesta, după 6 luni de proiectare și un an și 6 luni de execuție.

Dar Sinaia este un caz fericit, pentru că pe Valea Prahovei nu s-a întrerupt circulația pentru lucrările de reabilitare a gărilor, iar stația nu este foarte deteriorată și mai poate fi folosită. În alte locuri sunt probleme mai mari.

Nu se mai ajunge cu trenul pe litoral

În județul Constanța, situația e tragică, pentru că sezonul estival ar trebui să se deschidă oficial pe 1 Mai, o dată cu minivacanța de Ziua Muncii, dar lucrările de renovare sunt întârziate și există posibilitatea ca anul acesta să nu se poată ajunge la mare cu trenul.

Lucrările de modernizare a haltelor Costinești și Neptun sunt în această situație, iar pentru șantier este necesară închiderea circulației trenurilor, conform explicațiilor SRCF Constanța. În aceste halte se demolează peroanele vechi și construiesc unele noi, iar circulația localnicilor a fost asigurată cu mijloace de transport rutier, de la deschiderea șantierelor.

Durata lucrărilor de reabilitare ar trebui să fie de circa 4-6 luni, pentru fiecare gară sau haltă, conform documentației lansate la licitație. În cazul haltelor de pe litoral, timpul estimat pentru lucrări a fost de 4 luni, dar la Neptun încă nu s-au finalizat lucrările.

Halta Neptun ar putea fi redată circulației abia în luna iunie, dacă nu intervin și alte probleme. Lucrările sunt deja întârziate cu 4 luni. Halta ar fi trebuit să fie funcțională de la 1 decembrie 2025. Surse din Ministerul Transporturilor spun că întârzierea lucrărilor nu a fost cauzată de constructor, ci de lipsa banilor. CFR SA nu a făcut niciun demers pentru a impune penalități firmei care a câștigat licitația, pentru că a întârziat plățile.

Contractul pentru reabilitarea Haltei Neptun a fost atribuit pentru 3,3 milioane de euro, dar casele de bilete și grupurile sanitare ar trebui să fie amenajate în containere. Este proiectat și un loc de joacă pentru copii.

Proiecte transferate la surse de finanțare stabile

CFR SA a anunțat inițial că finanțarea celor 47 de proiecte se va face cu bani europeni, prin Programul Transport 2021-2026, dar ulterior au fost scoase din program, pentru a fi introduse alte proiecte mult mai importante, în special din infrastructura rutieră. Situația haltelor de pe litoral a devenit una foarte gravă, nu doar pentru că afectează sezonul estival, ci și din punct de vedere strategic, iar Ministerul Transporturilor a reușit să reintroducă la finanțare din bani europeni, prin Programul Transport 2021-2026 trei stații.

Astfel, vineri, 20 martie 2026, a fost semnat contractul de finanțare cu Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., în calitate beneficiar, pentru modernizarea și reabilitarea stațiilor de cale ferată Neptun hc, Costinești Tabără și Ciulnița, pe Magistrala CF 800 București - Constanța - Mangalia, parte a coridorului european Rin-Dunăre, care reprezintă puncte importante pentru mobilitatea regională și conexiunea cu litoralul românesc, dar nu mai corespund cerințelor actuale de confort și funcționalitate.

Bugetul programului de finanțare, depășit cu 400%

Surse din Ministerul Transporturilor spun că restul gărilor mai au de așteptat, pentru că nu se mai pot finanța din fonduri nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, ci doar de la bugetul statului - unde nu sunt bani. Conform acelorași surse, fondurile din Programul Transport au fost depășite cu 400%, pentru supracontractarea unui număr mult mai mare de proiecte decât își putea permite România.

Situația se discuta din acest punct de vedere, la finalul anului trecut, la Ministerul Finanțelor, care ceruse Ministerului Transporturilor o reevaluare a proiectelor subcontractate. Între timp, în același program s-au mai transferat și alte proiecte importante de infrastructură rutieră care au pierdut finanțarea prin PNRR.

Pentru proiectele pentru care se pierde șansa de finanțare din PNRR, lucrările vor fi plătite de stat în proporție de peste 80%, în loc de cel mult 50%, iar de anul trecut s-au tot transferat din PNRR către Programul Transport cât mai multe, pentru a se salva bugetul de stat. Lucrările pentru care se pierd banii atât din PNRR, cât și din Programul Transport 2021-2027 se vor finanța integral de la bugetul statului - iar acesta este cazul gărilor care ar trebui să fie reabilitate, cu excepția celor trei pentru care s-a semnat contractul de finanțare pe 20 martie, fiind pe cel mai important coridor european și cu lucrările deja începute, dar întârziate.

Ionuț Săvoiu a declarat, pentru Jurnalul, că Ministerul Transporturilor nu pierde bani și gările se vor reabilita, pentru că acelea care nu se mai pot finanța prin Programul Transport 2021-2027 rămân eligibile pentru alte surse, eventual chiar prin următoarea fază a aceluiași program, dar din 2028.

Parchetul European anchetează Gara de Nord din Capitală

La începutul lunii ianuarie, anul acesta, CFR SA a lansat în consultare publică proiectul de modernizare a Gării de Nord, în care a invitat cetățenii și factorii interesați de proiect să își exprime opiniile și propunerile privind transformarea celui mai important nod feroviar al Capitalei. Proiectul a fost prezentat oficial ca făcând parte dintr-un efort mai amplu de transparență și dialog cu publicul pe marginea unei investiții majore în infrastructura feroviară urbană.

Proiectul de modernizare și consolidare a Gării de Nord a intrat în faza I de implementare la începutul lui 2026 și urmărește transformarea stației feroviare într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor actuale ale călătorilor, păstrând totodată valoarea sa arhitecturală și istorică.

„Ne dorim ca Gara de Nord să răspundă nevoilor reale ale pasagerilor. De aceea, am integrat pe site un formular prin care ne puteți transmite sugestiile și propunerile voastre privind acest proiect”, a transmis CFR SA.

Dar deja este o anchetă a Parchetului European în derulare, privind această modernizare care ar fi trebuit să înceapă din 2024, dar a întârziat, nejustificat. Durata contractului trebuia să fie 9 luni pentru proiectare și 46 de luni pentru execuție, de la momentul atribuirii, dar lucrările încă nu au început.

Proiectul ar trebui să fie finanțat tot din bani europeni. Licitația pentru studiul de fezabilitate a fost lansată de CFR SA în 2019, dar a durat până în 2025. În 2023 a fost lansată licitația pentru proiectare și execuție, dar și aceasta a fost contestată și s-a finalizat după un an. Contractul pentru proiectare și execuție a fost atribuit unei firme din București și uneia din Maramureș.

S-au ignorat regulile reabilitării monumentelor istorice

Proiectul de modernizare a Gării de Nord include restaurarea fațadelor, consolidarea structurală a clădirilor monument, modernizarea instalațiilor interioare - electrice, termice, sanitare și de siguranță -, adaptarea spațiilor pentru accesibilitate universală și îmbunătățirea confortului urban și feroviar.

Suprafața totală desfășurată vizată în această etapă depășește 33.000 mp, iar investiția alocată pentru Faza I se ridică la 499,6 milioane de lei (cu TVA). Proiectul vizează și „regenerare urbană a zonei din jurul gării”, cu potențial impact asupra mobilității, accesibilității și experienței pasagerilor.

A existat și o reacție din partea Ordinului Arhitecților din România - Filiala București, care a solicitat atribuirea contractului către firme selectate prin concurs de arhitectură, având în vedere statutul de monument istoric emblematic al Gării de Nord.

După ancheta Parchetului European, ar putea trimite și ministrul Transporturilor Corpul de Control, pentru a verifica de ce au fost întârziate lucrările.