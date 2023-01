Schimbare la Miss Univers: frumoasă, deșteaptă și „cu proiect”

În anii 90, concursul internațional de frumusețe Miss Univers a determinat o mare parte din populația României să participe la susținerea reprezentantelor țării noastre la această competiție. În ultimul deceniu, însă, lumea a uitat de frumoasele care ne reprezintă țara. Actuala Miss România, Carmina Cotfas, a păstrat coronița câștigată în anul 2021, pentru că țara noastră nu a mai participat la concurs în 2022. Deși nu poate fi de două ori în acest concurs, Carmina continuă să participe la evenimente de caritate și proiecte pentru promovarea României pe plan internațional. Ea și-a oferit sprijinul și pentru a le ajuta pe următoarele concurente să reprezinte cât mai bine țara noastră la viitoarele competiții.

Mulți consideră că Miss Univers este doar o defilare pe podium a unor fotomodele, însă concursul presupune multe alte talente și abilități ale concurentelor, precum și implicarea lor în rezolvarea unor probleme sociale. „Miss Univers nu reprezintă doar o fată frumoasă, ci o fată, așa cum spune și sloganul, „Beautifully confident”, care are o frumusețe cu un scop. Miss Univers este cel mai mare concurs internațional de frumusețe din lume și asta îi dă toate complicațiile posibile. Atât din punct de vedere al desfășurării scenice, pentru că nu există scenă mai mare, cât și activităților care se desfășoară în cele două săptămâni de concurs, până la modul de pregătire al concurentelor care dau tot ce au mai bun. Sloganul este cel mai mai potrivit pentru a descrie asta. Vorbim despre cauze adevărate pentru care atât concurentele, cât și câștigătoarea luptă să fie aduse în atenția publicului, folosind Platforma Miss Universe, pentru că despre asta este vorba de fapt: folosind un titlu de o asemenea grandoare, poți să faci cunoscut publicului lucruri de care îți pasă, pentru care crezi că trebuie să se lupte”, a explicat, pentru Jurnalul, Carmina Cotfas.

O frumusețe cu scop

Cu toate acestea, anul trecut, România nu a mai participat la competiția internațională, iar românii nu mai știu ce înseamnă acest concurs. „Din ce am observat eu - mi s-a și spus, foarte direct, la un moment dat - românii sau autoritățile române au alte priorități. Am fost dezamăgită, cumva, dar pot să înțeleg. Chiar am fost criticată de unele persoane, uneori foarte dur, deși cei care au făcut asta nici măcar nu au înțeles cu ce mă ocup și care este rolul meu. Este posibil să fi scăzut popularitatea concursului și din cauza unui trend asemănător la nivel mondial. Situația concursului internațional e cumva instabilă momentan, pentru că se face trecerea de la accentul pus pe frumusețe la „o frumusețe cu un scop”. Tocmai de aceea, câștigătoarea nu este întotdeauna cea mai frumoasă sau cea pe care așa o consideră publicul, ci este cea care are și o cauză pentru care luptă, are și un discurs foarte bine făcut. Sunt foarte multe criterii care nu sunt văzute neapărat de public. Contează foarte mult interviul din spatele ușilor închise, iar cei interesați pot citi acele interviuri, pentru a vedea pe ce criterii s-a făcut selecția”, mai spune Carmina.

Astfel s-ar explica de ce câștigătoarea din 2022 a fost una atipică. „În țări precum Vietnam, Paraguay, Indonezia, Thailanda, America, oamenii își investesc timp în a-și urmări reprezentantele și a le susține. Criteriile de selecție pot fi și cele mai mici detalii la care nu te-ai gândit că cineva se uită. De exemplu, anul trecut, mulți au fost șocați de topul Miss Univers, pentru că nu au fost plasate în top 16 unele dintre favoritele concursului, din Vietnam, Thailanda, India sau Italia. Nu au ajuns în finală foarte multe concurente care erau văzute ca favorite”, explică Miss România.

Dacă până acum trebuia să fie frumoasă și deșteaptă, Miss Univers trebuie să aibă acum și un proiect bine determinat, adică să militeze pentru un anumit scop, mai multe decât celelalte concurente, acesta devenind principalul criteriu de acordare a titlului, în urma căruia va purta coronița viitoarea câștigătoare.

Masterandă, fotomodel și artistă

Carmina Cotfas are acum 21 de ani și este din Târgu Mureș. De când a câștigat concursul Miss Universe România a absolvit și Facultatea de Istorie a Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este deja în primul an de masterat, în același domeniu, la aceeași facultate, iar în paralel cu toate aceste activități a lucrat și ca model, în ultimii opt ani. Este pasionată de istorie și dorește să devină profesor universitar. Pe 28 august 2021, Carmina și-a început cariera în cadrul concursului Miss Universe România 2021 și a câștigat titlul, reprezentând țara noastră la Miss Universe 2021 de la Eilat, Israel.

A fost la fel de activă încă din copilărie. A practicat volei de performanță timp de 5 ani și a studiat canto timp de 9 ani, stăpânind în același timp și arta pianului. S-a obișnuit cu scena din primii ani de viață, participând la foarte multe festivaluri organizate în toată țara, ceea ce a reprezentat un mare avantaj pentru ea în cariera de model. Este activist al dreptului de sănătate, prezentator radio și TV în Cluj, deține recordul moderării unei emisiuni la TV Orizont timp de 6 ore, de Revelion, iar ca model profesionist lucrează de la 14 ani.

Carmina Cotfas a defilat pe podium, la finala Miss Universe din Eilat, la proba de costume naționale, cu o rochie cu motive populare românești, în valoare de 20.000 de dolari. Această adevărată bijuterie împodobită cu 10.000 de cristale Swarovski în culorile tricolorului a fost creată de designerul israelian Aviad Arik Herman. Rochia reprezintă un tribut adus Reginei Maria.