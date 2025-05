Mitriță nu poate aduce titlul, dar fără Mitriță „Știința” retrogradează

Finalul de sezon este mai animat ca în alți ani. Încercarea de salvare a sezonului este mai încinsă ca niciodată. Adevărul este că până acum niciodată play-off-ul nu a mai fost populat cu echipele cele mai populare din țară și la începutul play-off-ului niciodată clasamentul nu a mai fost atât de strâns.

Rapid și Universitatea, campioanele dezamăgirii

„Anul ăsta trebuie să fie anul nostru”, declarau și șefii Rapidului, și ai Universității Craiova, și ai CFR-ului. „Trebuie să oprim dominația FCSB-ului”. Apoi, când au văzut parcursul european și mai ales partea financiară, visurile suporterilor și ai conducătorilor au luat-o razna. „Vrem și noi ca FCSB!”. Cele mai mari ambiții au fost în Giulești și la Craiova. În dorința de a face lucruri repede s-a trecut peste cea mai importantă etapă, omogenizarea. Craiova a început sezonul cu Costel Gâlcă pe bancă și oltenii se vedeau deja cu trofeul în vitrina clubului. La fel și la Rapid. A fost adus un antrenor străin, Lennon, au fost aduși și jucători, iar fanii visau la titlu. Însă nimeni n-a avut răbdare, nici la Craiova, nici în Giulești, ca echipele să crească natural, jocul să se omogenizeze după indicațiile antrenorului. Răbdare nu a fost nici colo, nici dincolo. Să nu piardă contactul cu FCSB au fost schimbați antrenorii. Obiectivele au rămas însă aceleași: cupa și campionatul. Au venit Rădoi și Șumudică, speranțele luat-o din nou razna: „Suntem aproape de FCSB!”. Într-adevăr, după înjumătățirea punctelor la începutul play-off-ului, între Rapid și FCSB erau doar 5 puncte, iar între Craiova și FCSB doar 2 puncte.

„Domnul Șucu pare mai interesat de Genoa decât de Rapid”

Prima dezamăgire din play-off a fost Rapid. Mult-cerutul Șumudică nu a făcut nimic memorabil în afara circului marcă proprie și a declarațiilor controversate. S-a plâns întruna de lot, că nu a fost de la început, că nu a făcut el transferurile. În cele din urmă a ajuns să fie contestat și de suporterii care au insistat să fie numit antrenor în Giulești. Jocul nu s-a îmbunătățit, iar Rapid arăta mai mult ca un tren fără conductor și, după doar două etape, titlul era deja prea departe. „Obiectivul este Cupa României și cupele europene”, spunea Șumudică după ce, la instalare, declara sigur pe el, „Cu lotul ăsta și cu Șumudică antrenor, Rapid nu are voie să nu ia titlul”.

Îi mai rămăsese doar cupa, unde toată suflarea rapidistă vedea Rapidul câștigătoare. Mai trebuia doar să învingă pe FC Hermannstadt, echipă aflată în insolvență, fără posibilitatea de a juca în Europa, cu unele scandaluri în interiorul clubului și antrenată de fostul rapidist Măldărășanu. Se paria și casa pe victoria lui Șumudică contra lui „Măldă”. N-a fost victorie și n-a mai rămas nici cupa. Șumi a pierdut cu sibienii fără drept de apel, jocul echipei nu a arătat nimic, iar acum Rapid stă la jocul rezultatelor și alinierea unor astre ca să prindă un loc de Europa. Pentru asta însă trebuie ca U Cluj să se împiedice în toate cele trei meciuri rămase de jucat, iar Rapid să joace cum nu au mai făcut-o în acest sezon. „Partea bună e că, momentan, suntem peste Dinamo în clasament”, fac haz de necaz suporterii.

Oltenii, dependenți de Mitriță. Prea dependenți

Nici în Bănie nu este liniște. An de an se pornește cu titlul de campion în minte și, ca în fiecare an, fac ei ce fac și clachează. Din afară este inexplicabil, însă în interiorul clubului fierbe înăbușit sângele oltenesc. „Parcă suntem blestemați. Mereu suntem aproape, dar niciodată acolo. Visăm de 35 de ani la un titlu de campioni ai României. Avem echipă bună. Am adus ce antrenori am vrut. Jucătorii au condiții excelente de pregătire, stadion perfect. Deci unde este problema? Cum de nu reușim să depășim acest punct?”, se întreabă suporterii.

Omul-cheie este Mitriță. De departe cel mai important om al echipei, însă se vede asta, echipa este dependentă de el. În zilele în care capriciosul Mitriță n-are chef să joace, echipa e praf. Când are chef, poate câștiga orice meci și dacă e singur pe teren. Echipa este prea dependentă de el și mai ales de toanele și mofturile lui, tot mai dese în ultima vreme. Acesta este și motivul pentru care nu s-a adaptat în străinătate. Acolo nu i se îngăduie mofturile. La Craiova însă, da. Este copilul alintat al Olteniei, iar Mihai Rotaru, încă patronul clubului, îl și încurajează. În loc să-l mai dojenească pentru momentele în care este delăsător, Rotaru îl ridică și mai mult în slăvi, în timp ce în interiorul clubului atmosfera este tot mai tensionată. „Cineva trebuie să facă ordine în club. Încă de pe vremea Craiovei Maxima, la Craiova au fost mereu două felul stări ale lucrurilor. Când totul mergea bine și echipa ajungea în semifinalele Cupei UEFA, ne canibalizam legendele. Așa au ajuns Balaci și Cămătaru la Dinamo, Ungureanu și Lung la Steaua, Țicleanu la Sportul... Când lucrurile merg prost, ca acum, ne luăm în brațe noile legende ale clubului și ne pupăm pe creștet. Atâția ani l-am suportat pe Ivan, care ne-a mâncat atâta și atâtea meciuri. Noi însă tot sperăm ca Mitriță să ne aducă marea bucurie. Însă mai trebuie un Mitriță lângă el. Singur nu poate aduce titlul de campion. Însă la fel de adevărat este că, fără Mitriță, Craiova se duce la retrogradare”, se plâng suporterii olteni. Tot ce mai speră ei de la acest sezon este să joace în cupele europene mai bine ca în anii trecuți, când s-au făcut de râs cu echipe modeste.

Calcule la final de sezon

FCSB este campioană și va merge în tururile preliminare ale Ligii Campionilor. CFR, indiferent dacă va câștiga sau nu Cupa României, va juca în preliminariile Europa League. În Conference League, de pe locul 3 va merge ori Universitatea Craiova, ori U Cluj, ori, printr-un concurs de împrejurări fericite, Rapid. Locul 4, pe care poate fi oricare din aceste echipe, va juca și un baraj cu câștigătoarea play-out-ului. Dinamo, fără licență UEFA, nu contează în această dispută.