Miza uriașă a României la Marea Neagră: cum poate Portul Constanța să devină hub-ul Europei

Într-un context geopolitic tot mai tensionat în Europa de Est, Portul Constanța își întărește rolul de infrastructură strategică pentru economia regională, iar România își propune să transforme acest punct-cheie de la Marea Neagră într-un hub esențial pentru comerțul dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Creșterea capacității operaționale și integrarea în marile coridoare europene de transport sunt obiectivele esențiale pentru consolidarea poziției sale pe harta economică a regiunii. Aceste direcții strategice au fost analizate în cadrul dezbaterii „PORTUL CONSTANȚA - POARTA COMERCIALĂ A EUROPEI DE EST”, organizată de Antena 3 CNN. Evenimentul a reunit operatori portuari și companii relevante, oferind o perspectivă amplă asupra oportunităților de dezvoltare.

Portul Constanța, una dintre cele mai importante resurse economice ale României, își consolidează poziția de hub logistic strategic în regiunea Mării Negre. Cu schimbări geopolitice și fluxuri comerciale tot mai mari, acesta devine o poartă esențială pentru tranzitul de mărfuri și energie. Semnarea Memorandumului de colaborare între Portul Constanța și Portul Rijeka din Croația și preluarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova sunt două evenimente majore recente care vor marca dezvoltarea viitoare a portului constănțean.

Portul Constanța are în derulare proiecte de 500 de milioane de euro

Portul Constanța reprezintă unul dintre cele mai importante active economice ale României și unul dintre principalele huburi logistice din regiunea Mării Negre. În contextul schimbărilor geopolitice din Europa de Est, al creșterii fluxurilor comerciale și al necesității dezvoltării unor coridoare logistice eficiente, portul românesc devine o infrastructură strategică pentru economia regională și pentru comerțul dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Mihai Teodorescu, directorul general al Companiei Naționale (CN) Administrația Porturilor Maritime Constanța, a subliniat în cadrul conferinței că, grație investițiilor în valoare de 500 de milioane de euro aflate în implementare, capacitatea portului Constanța va ajunge la 125 de milioane de tone în următorii patru ani.

„Într-adevăr, în ultimele zile, alături de Administrația Prezidențială, de domnul președinte și de guvernul României, la Inițiativa celor Trei Mări a fost semnat un protocol foarte important pentru Portul Constanța, un memorandum de colaborare cu portul Rijeka. Acordul face parte din inițiativa de dezvoltare pe care a adoptat-o Portul Constanța, prin ultimele acțiuni întreprinse, și prin finalizarea procedurii de licitație internațională, unde am participat pentru achiziționarea Portului Giurgiulești, o altă infrastructură critică ce se adaugă la ceea ce înseamnă cel mai important hub de dezvoltare regională al României, Portul Constanța. Practic în acest moment devine în sine o rețea, un hub în adevăratul sens al cuvântului. Ne extindem politica comercială de dezvoltare și pe Dunăre, alături de porturile de la Galați și de la Dunăre pe care deja le avem. Practic vom putea să avem o dezvoltare clară pe politici de coridoare, pe care le vom iniția și dezvolta alături de acest memorandum semnat la Inițiativa celor Trei Mări.

Noi am învățat și ne-am pregătit, din vârful de trafic datorat războiului din Ucraina, dar totodată am investit, investim în continuare, avem proiecte de peste 500 de milioane de euro în implementare, semnate, cu finanțări deja aprobate de către Uniune. Pregătim Portul Constanța pentru următorul deceniu și să putem să depășim capacitatea proiectată la 100 de milioane de tone, să o putem depăși în viitorul apropiat. Portul Constanța va putea ajunge undeva la 125 de milioane de tone în următorii 4 ani, după ce se termină și aceste investiții”, a declarat Mihai Teodorescu în cadrul conferinței.

Portul Giurgiulești, un activ important

Prin preluarea Portului Giurgiulești, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, și-a asumat angajamentul de a asigura dezvoltarea și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic.

Ea va investi în dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești, investiții care vor fi destinate creșterii capacității portului, modernizării infrastructurii și, respectiv, consolidării poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Rolul său strategic va crește prin această investiție, în condițiile în care portul este bine poziționat pentru a servi și în procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei. Portul Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri. Portul Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă ale Republicii Moldova. Portul este administrat de compania Danube Logistics SRL, iar acum urmează să se realizeze un audit la aceasta, după care vor urma investițiile. „Vom veni cu operatori români și internaționali pentru a dezvolta traficul din acest port”, a subliniat Dumitru Nancu, directorul financiar al CN Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Daniel Apostolache: Investițiile în Portul Constanța ne ajută, dar ne și obligă să-l integrăm în activitatea de mobilitate a mărfurilor

La rândul său, Daniel Apostolache, directorul general al Companiei Carpatica Feroviar SA, a declarat că investițiile efectuate în modernizarea portului obligă companiile de transport feroviar să îl includă în activitatea de transport. „Toate investițiile în portul Constanța nu numai că ne ajută, dar ne-a și obligat să integrăm portul Constanța și porturile dunărene în activitatea de mobilitate a mărfurilor. Toată industria are nevoie de servicii end to end. E bună autostrada Dunării, dar dacă nu o integrăm să preluăm pe feroviar, care e a doua modalitate verde de transport economică și degrevează transportul rutier și România, nu rezolvăm problema. Prin compania națională feroviară de transport de marfă am făcut toate aceste diligențe și pot spune cu mândrie că am participat și am schimbat fața portului Constanța. Este obligatoriu ca transportul feroviar de marfă să integreze, prin serviciile oferite, atât intermodale, cât și multimodale, preluarea mărfurilor, de a le tranzita către Europa și nu numai. Am făcut asta către Ucraina cu succes și ne-am arătat rolul strategic, dar rolul comercial e definitoriu. L-am înțeles, avem parteneriate atât cu portul Constanța, cât și cu APDM, portul Giurgiulești, care a deschis larg ușile dezvoltării comerciale”, a declarat Daniel Apostolache în cadrul conferinței.

În prezent, se realizează un studiu de impact în vederea realizării unui parc logistic în zona Portului Constanța.

Oil Terminal pregătește un terminal de bitum

Potrivit lui Sorin Viorel Ciuturean, CEO Oil Terminal, compania va finaliza în 6-8 luni construcția unui terminal de bitum în Portul Constanța. „Oil Terminal e cel mai mare terminal petrolier din sud-estul Europei și cu un volum de peste un milion de metri cubi capacitate de stocare țiței, produse derivate petroliere și produse petrochimice. Oil Terminal, având în portul Constanța șapte dane de operare, suntem un operator mare, în ultimii ani, având în vedere schimbările care au loc datorită conjuncturilor geostrategice, am avut o politică de dezvoltare și de adaptare a fluxurilor tehnologice. După izbucnirea războiului din Ucraina am făcut o instalație din Dana 79, una de mare adâncime, unde descărcăm vapoarele de țiței, cu o capacitate de până la 165.000 de tdw, era specializată doar pe țiței, am făcut o investiție care a permis specializarea danei și la descărcarea de motorină - anul trecut pentru prima dată în portul Constanța am descărcat vapoare de 110.000 de tone de motorină. În același context, sigur că am construit, tot anul trecut am terminat, un rezervor de 10.000 de metri cubi capacitate, pe care l-am destinat produsului metanol. Instalațiile de măsurare, atât la țiței, cât și la celelalte produse au fost și ele modernizate și retehnologizate pentru a oferi clienților o imagine clară a ce se întâmplă cu produsele lor. Azi ne aflăm în procedură de licitație pentru construcția unui terminal de bitum. Strategia noastră a fost mereu diversificarea și sperăm ca în 6-8 luni să avem și un terminal de bitum în Portul Constanța, amplasat în Dana 69. Capacitatea terminalului va fi de 8.000 de metri cubi, iar de aici bitumul va fi destinat și pentru export”, a declarat CEO-ul Oil Terminal în cadrul conferinței.

„Nu trebuie să existe șină moartă într-un port. Calea ferată e lângă dane.

A fost foarte bine că a fost așa… Acum putem vedea ce înseamnă calea ferată și ce poate oferi. CFR SA are în plan investiții de un miliard de euro în ce privește infrastructura în port. Prima parte va fi finalizată în decursul acestui an, prin firma Bavi. A doua etapă, într-un an și ceva, pentru etapa a 3-a urmează să semnăm contractul, iar pentru etapa a 4-a nu avem încă finanțare. Obiectivele sunt clare. De asemenea, avem Tunelul Saligny. E o lucrare foarte solicitantă din punctul de vedere al naturii solului, istoricului. Tunelul nu a mai fost folosit de 30 de ani. Este vital pentru Portul Constanța deschiderea Tunelului Saligny, este a doua poartă a portului. Licitația e în derulare, cu clauză suspensivă. 6 luni proiectare, 24 luni execuție”.

Radu Urziceanu, director de strategie, reglementări și reprezentare externă CFR SA

Refacerea infrastructurii rutiere, o altă prioritate

Unul dintre marile proiecte ale administrației portului este refacerea infrastructurii rutiere. „Marea majoritatea a drumurilor au fost proiectate înainte de ’89, a trebuit să ne adaptăm condițiilor actuale. Masterplanul rutier vine să îmbunătățească condițiile, venim cu drumuri reabilitate și extinse pentru a fluidiza trafic în port. Alt proiect este cel de dragaj pentru a facilita operarea navelor de tonaj mare. Noi suntem printre primele porturi care s-au adaptat legislației europene pentru prize de cheu - e o măsură UE, toate navele vor trebui să aibă și parte electrică de încărcare.

Mai avem modernizarea rețelei electrice din port, faza a 2-a. Avem și un plan fotovoltaic pe apă, primul parc fotovoltaic flotant, primul din România. Rețeaua de apă și canalizare nu a fost schimbată de mult, avem și aici un proiect în implementare”, a spus în cadrul conferinței Cristian Toma, directorul tehnic al CN Administrația Porturilor Maritime Constanța.

31.450 de containere au tranzitat anul trecut Portul Constanța

„Ceea ce au susținut colegii mei se reflectă în soliditatea financiară a companiei. Un management corporativ e demonstrat prin cifre. Radiografia cea mai corectă e ratingul. În 2023 am avut rating de 9,3. Dacă din punct de vedere al traficului ne plasam pe 10, din punctul de vedere al ratingului a fost 9,3 din 10. În ce privește ratingul de țară, ne aflăm la AAA+. Eu am venit recent, iar cifrele acestei companii, acuratețea și indicatorii de performantă nu le-am găsit nici în sistemul bancar. În momentul în care aceste investiții au un grad de levier arată că managementul a fost performant”.

Dumitru Nancu, director financiar CN Administrația Porturilor Maritime Constanța

