„Nedeplasabilii” fug mai repede decât caravana de vaccinare

Doi oameni vaccinați dintr-o listă de 75. O primărie cu doar un angajat vaccinat. Caravana de vaccinare s-a întors, în Argeș cu multe dintre dozele de ser pe care le avea pregătite să imunizeze persoane împotriva Covid-19. Medicii spun că listele au fost făcute greșit, primarii - că nu s-a cerut un acord de la început.

Comuna Schitu Golești, județul Argeș. Primăria a trimis către Prefectură o listă cu 75 de oameni. Toți localnicii care se încadrau în categoria “nedeplasabili” și familiile lor. Caravana mobilă a venit de la Pitești cu dozele pregătite pentru imunizare ca să afle că, în realitate, oamenii de pe listă nu vor să se vaccineze. Două persoane, soț și soție, au primit doza de vaccin, dintr- o localitate întreagă. Iar explicațiile celor implicați sunt diferite. Medicii spun că pe liste erau trecuți, de fapt, cei cu ajutoare sociale și nu oamenii care ar fi trebuit să beneficieze de vaccinare. „Ne-am dus pregătiți degeaba. Am pierdut timp, personal deplasat acolo, ne-am întors cu dozele. Listele au fost făcute greșit pentru că li s-a cerut celor de la Primărie și ei, în loc să dea oamenii din categoriile de risc, i-au dat pe cei cu ajutoare sociale. Și respectivii nu au vrut vaccinare. Ne-am plimbat când sunt atâția oameni care ar vrea să se vaccineze și când e singura soluție să scăpăm de pandemia asta” spune Mariana Boșneag, președintele Asociației Medicilor de Familie din Argeș. Primăria neagă cele spuse de medici și susține că problema ar fi fost alta. ”Nu s-a cerut acord de la început. Ne-au pus să facem o listă, am transmis-o, erau trecuți cei care nu se pot deplasa și cei care îi îngrijesc, dar nu și un acord. Când am fost anunțați că vine caravana, am mers la ei, din casă în casă, să le spunem să nu plece nicăieri că vor veni medicii să îi vaccineze. Și așa am aflat că nu vor. Doar doi oameni dintr-o comună întreagă. Dar, să știți! Eu nu am ce pretenții să am. În primărie sunt vaccinați doar jumătate. Ceilalți angajați nu au vrut. Așadar, dacă eu pe ai mei de acolo nu i-am convins... Eu m-am vaccinat cu AstraZeneca și sunt foarte bine” spune Vasile Tudorel Miriță, primarul comunei Schitu Golești.

În așteptarea altor eșecuri

Valea Mare Pravăț, o localitate din nordul județului Argeș. Și aici a ajuns caravana mobilă pentru vaccinare, iar medicii au plecat la fel de dezamăgiți. Listele erau corecte, doar că medicii de familie au dat recomandări sau opriri de la vaccinare cu puțin timp înainte. Așa că, din peste 30 de oameni, au fost imunizați mai puțin de jumătate. Nici aici autoritatea locală nu poate fi un exemplu.”Un singur angajat al Primăriei este vaccinat. Din 20. Eu sunt al 21- lea și sunt profesor. M-am vaccinat cu colegii mei de la școală” ne-a spus Petre Ionel Boneci, primarul localității Valea Mare Pravăț. Medicii spun că, dacă nu va fi mai multă organizare, caravanele mobile de vaccinare vor fi un eșec.

De când au fost trecuți pe liste și până la vaccinare, oamenii s-au răzgândit. Vaccinarea cu caravanele mobile se face fără programări.