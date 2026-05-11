Oana Țoiu a eliminat o asociație istorică, pentru a-i confisca sediul din centrul Capitalei

Constituția României nu prevede dreptul unui guvern interimar de a legifera prin ordonanțe de urgență, dar acest detaliu nu-i împiedică pe membrii USR ai actualului executiv să încalce prevederile legale și constituționale, dacă trebuie să elimine adversarii politici și să le confiște sediile. La recomandarea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul Bolojan a decis retragerea statutului de organizație de utilitate publică pentru Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI) – cea care a negociat intrarea României în UE și în NATO -, doar pentru că a fost condusă de fostul premier Adrian Năstase. Decizia e motivată prin neîndeplinirea la termen a unor obligații ale asociației, dar nu aceeași hotărâre s-a luat și în cazul altor ONG-uri care au aceleași probleme. Marele câștig anunțat de USR este sediul asociației, de pe Șoseaua Kiseleff, din Capitală – zonă unde USR are și sediul central. Retragerea statutului a fost pusă pe ordinea de zi a ședinței de guvern din 8 mai, după moțiunea de cenzură.

Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (ADIRI) nu este un ONG oarecare, ci acel ONG care a jucat un rol foarte important în tranziția României spre democrație și economia de piață, în drumul țării noastre spre NATO și UE, având inclusiv o valoare de simbol pentru ceea ce astăzi își revendică USR, ca partid proeuropean. Asociația a fost înființată în 1966 și a fost singura interfață cu străinătatea în anii izolării crescânde care au precedat revoluția din decembrie 1989.

Scoaterea acestui ONG istoric din lista celor de interes național a fost o prioritate a actualului guvern interimar, deși situația juridică a asociației a fost aceeași în ultimii ani, iar alte asociații au probleme similare. Retragerea statutului a fost propusă de executiv în baza OG 26/2000 art. 41: neîndeplinirea scopului, folosirea fondurilor în alte scopuri sau nerespectarea obligațiilor de raportare timp de 2 ani consecutiv.

Odată cu retragerea statutului ADIRI se desființează și secția de politici internaționale de securitate din cadrul Academiei Române, dar ONG-ul își pierde și dreptul de a folosi gratuit vila de pe Șoseaua Kiseleff, în care își are sediul, imobilul aparținând statului. În urma acestei decizii a USR și a executivului a izbucnit un scandal uriaș între formațiunile politice, iar cei care se opun retragerii statutului de utilitate publică al ADIRI susțin că pe lângă răzbunarea politică a USR, din nevoia de a-și elimina adversarii, ar fi vorba și despre o afacere imobiliară.

„Mult curaj” și susținerea partidului

Ministrul USR de Externe, Oana Ţoiu, și-a asumat retragerea statutului ADIRI ca pe o victorie personală, „pentru că nu mai îndeplineşte de 7 ani criteriile legale”, iar ceilalți membri USR au declarat-o o victorie a partidului. Decizia MAE trebuie formalizată în şedinţă de guvern, prin Hotărâre de Guvern, şi va fi reintrodusă pe ordinea de zi în următoarea şedinţă a executivului.

Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut acțiunea ministrului Țoiu, subliniind că adevărata cauză a scoaterii acestui ONG din lista celor de interes național are legătură cu faptul că este una dintre asociaţiile controlate de fostul premier PSD Adrian Năstase. Fritz a comentat reacțiile celor care se opun acestei măsuri ca fiind „cuibul de viespi” care „a început să se agite”, mai ales pentru pierderea sediului din vila de pe Kiseleff.

„Nici nu a apucat ministra Oana Ţoiu să anunţe că una dintre asociaţiile controlate de Adrian Năstase va rămâne fără statutul de «utilitate publică», că a şi început cuibul de viespi să se agite. Odată cu statutul de utilitate publică, vor pierde şi privilegiul de a folosi vila de pe Kiseleff, care e a statului", a scris liderul USR Dominic Fritz pe Facebook. Liderul USR a anunțat, încă înainte de izbucnirea scandalului, că „atacurile vor fi dure, vor spune că e răzbunare politică, dar legea e cât se poate de clară: statutul de utilitate nu e un privilegiu pe viaţă, ci vine cu nişte responsabilităţi minime, pe care această asociaţie nu le-a respectat”. USR acuză asociația că „de 7 ani nu a putut să producă un simplu raport de activitate”, întrebarea lansată de liderul USR fiind „oare ce au de ascuns?”, care o felicită pe Oana Țoiu „pentru curaj” – subliniind că este vorba despre curajul de a lua „o vilă gratis, în centrul Bucureştiului” de la „defuncta” asociație.

Răspuns scurt: nu ascunde nimic, doar a murit coordonatorul

De fapt, chiar despre un defunct este vorba. Răspunsul scurt la întrebarea liderului USR despre ce ascunde asociația este că nu ascunde nimic, dar i-a murit liderul, în 2020. De atunci nu a mai lucrat nimeni în acest ONG și nici nu a mai consumat nimeni banii statului în această asociație care putea fi desființată începând din 2021, dar a fost lăsată pe lista ONG-urilor de interes național doar ca simbol al istoriei contemporane a României.

Fostul premier Adrian Năstase a explicat de ce a intrat în adormire această asociație istorică, după 1989: noul cadru nu a mai permis o activitate centralizată, în cadrul unei asociaţii naţionale, după ce s-au înființat numeroase centre de analiză politică, think tank-uri şi ONG-uri care nu au mai acceptat o coordonare într-o asociaţie cu regulile ADIRI. Așadar, asociația își pierduse relevanţa naţională şi internaţională, activitatea ONG-ului fiind restrânsă doar la unele întâlniri restrânse, organizate de fostul ambasador Gheorghe Lupeş – care și-a desfășurat cariera diplomatică în MAE, din 1965, a activat în misiuni diplomatice la Belgrad, Washington, Lusaka, Harare și Bratislava, apoi, între 1990 și 1992 a condus Direcția Africa din cadrul MAE, iar în 1994 a fost numit consul general al României la New York, devenind, din 2007, secretar executiv al A.D.I.R.I. Acesta a organizat, până la moartea sa (6 decembrie 2020), reuniunile săptămânale ale ADIRI, pe care a coordonat-o în ultimii ani de viață, ca promotor activ al unei diplomații profesioniste.

Practic, asociația nu și-a mai îndeplinit obligațiile prevăzute de legislația românească după moartea fostului coordonator, dar de atunci nu a fost exclusă din lista ONG-urilor de interes național, mai ales pentru că nu mai beneficia de finanțări din partea statului. A rămas, însă, ca o instituție cu valoare simbolică, având un sediu central în vila de pe Kiseleff.

Singura miză e vila din Kiseleff

Năstase a mai spus că asociația este o instituţie a politicii externe româneşti din perioada Războiului Rece care „trebuia lăsată să dispară în linişte, pentru că nu deranja cu nimic, nu lua bani de la MAE sau de la guvern”, dar nici sediul ONG-ului nu mai era folosit, în ultimii ani, asociația neavând angajați și nici activitate.

Dincolo de inutilitatea deciziei pe care o ia actualul guvern interimar, în mare grabă, fără nicio justificare reală, mai ales după 7 ani în care situația asociației a fost aceeași, iar raportările se fac anual (deci se putea retrage statutul în oricare alt moment), rămâne afacerea imobiliară cu vila din Șoseaua Kiseleff ca singura țintă reală a grabei USR de a evacua o entitate care nu mai folosea acea clădire, de facto.

Adrian Năstase a subliniat că ADIRI a avut legături importante cu MAE, cu Academia Română şi cu principalele universităţi din ţară. Secţia de Drept Internaţional a Academiei Române a fost asociată, în ultimii ani, cu nume importante ale diplomaţiei româneşti, printre care se numără și Bogdan Aurescu, preşedinte al Secţiei de Drept Internaţional a ADIRI.

„Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI) este una dintre cele mai importante instituţii academice şi diplomatice create în România în perioada postbelică pentru studiul dreptului internaţional, al relaţiilor internaţionale şi al istoriei diplomaţiei româneşti. Înfiinţată oficial în anul 1966, ADIRI a reunit, de la început, elite ale diplomaţiei, ale mediului universitar şi ale conducerii politice şi culturale româneşti. Era oare o prioritate a politicii externe româneşti şi a guvernului interimar retragerea, acum, a statutului său de utilitate publică? Acum, când se împlinesc 60 de ani de la înfiinţarea sa?”, a explicat Adrian Năstase, după decizia Guvernului interimar.