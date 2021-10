Oferta Guvernului „Cioloș II” pentru România: Dictatura certificatului verde, într-o republică a procurorilor 

Obiectivele principale cu care Guvernul Cioloș II se prezintă, în Parlament, în speranța că va primi votul de învestitură, au legătură, în cele mai importante puncte ale programului de guvernare, exact cu motivele pentru care USR a fost dat afară de la guvernare, prin demiterea fostului ministru al Justiției Stelian Ion. Desființarea SIIJ exact în forma criticată de PSD, AUR și UDMR, lipsirea președintelui României de prerogativa respingerii unei propuneri de procuror de rang înalt, introducerea în legislație a fenomenului „superprocuror” și aplicarea ad-litteram a dictatelor de la Bruxelles în legătură cu justiția din România. În plan pandemic, însă, oferta USR pentru guvernarea pe care și-o dorește constă în restricții și interdicții pentru persoanele nevaccinate, restricții care să meargă până la eliminarea unor categorii întregi de populație din câmpul muncii. „Pe modelul statelor europene”, preciza, ieri, Dacian Cioloș, din poziția sa de candidat la funcția de prim-ministru. Mâine, Guvernul Cioloș II are toate șansele să fie respins de către Parlament, configurându-se tot mai clar un scenariu al alegerilor anticipate. Inclusiv PNL ia în calcul o asemenea posibilitate, iar un lider marcant al USR nu o exclude.

La capitolul „Justiție”, acest program de guvernare al Cabinetului minoritar USR pornește de la obsesia Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. „Desființarea SIIJ” este cea mai importantă prioritate a acestui guvern. În programul înaintat Parlamentului, se arată că „Guvernul USR va susține adoptarea de către Parlament a proiectului de lege privind desființarea SIIJ în forma prezentată de Guvern, cu eliminarea amendamentelor adoptate de către Camera Deputaților”. În traducere liberă, USR cere vot de învestitură din partea PNL, UDMR și PSD, promițând că vor anula ceea ce au decis aceste partide, la vot, în Parlament. Proiectul de lege, în forma Guvernului, adică cea schițată de Stelian Ion, se referea la desființarea SIIJ, fără să pună nimic în loc, iar toate dosarele instrumentate să se mute la DNA.

Două inspecții judiciare și un președinte fără prerogative

O altă idee cu care Cioloș se prezintă în Parlament este reformarea Inspecției Judiciare. Mai concret, USR vrea două Inspecții Judiciare separate. Una pentru procurori, iar cealaltă pentru judecători. Punând, astfel, capac anchetării disciplinare a procurorilor de către judecători.

Punctul cel mai fierbinte, însă, al acestui program de guvernare pe capitolul „Justiție” este un atac direct la adresa prerogativelor președintelui României, subiect de la care a plecat, de fapt, demiterea lui Stelian Ion. „Numirea și revocarea procurorilor de rang înalt, prin diminuarea factorului politic” se numește capitolul, unde se propune „creșterea rolului Secției pentru Procurori din cadrul CSM în cadrul acestei proceduri, în conformitate cu recomandările GRECO”, se arată în documentul citat. Mai exact, USR vrea ca avizul Secției pentru Procurori să fie unul conform, iar președintele României, care emite decretul de numire, să nu se poată opune. „Având în vedere hotărârea CEDO în cauza Kovesi contra României, este necesară reglementarea expresă a posibilității contestării în instanță a actului de revocare a procurorilor de rang înalt”, se mai arată în programul de guvernare al lui Cioloș. Practic, este al doilea atac la Klaus Iohannis, care a semnat decretul de revocare a Laurei Kovesi din fruntea DNA, după ce Curtea Constituțională l-a obligat pe președinte să facă acest lucru.

Procurorul-jupân

Reformarea CSM este alt obiectiv, în cadrul căruia modalitatea de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se va face cu păstrarea alegerii pe niveluri, dar cu participarea la vot a tuturor judecătorilor și procurorilor. Însă USR vrea să modifice regulile referitoare la revocarea membrilor CSM, astfel încât „instituția revocării să nu fie doar un instrument iluzoriu, ci unul efectiv”.

Noul Guvern Cioloș vrea, dacă va ajunge la Palatul Victoria, să elimine interdicția libertății de exprimare a magistraților. „Guvernul se angajează să elimine orice limitări actuale ale libertății de exprimare a magistraților și să elimine riscul aplicării de sancțiuni disciplinare pentru delicte de opinie”.

Mai departe, „oferta” arată că se va extinde „sfera conceptului de independență a procurorului, stabilind faptul că procurorul este independent, în condițiile prevăzute de lege, nu doar în soluțiile dispuse, ci și în efectuarea și supravegherea urmăririi penale”.

Magistrații care respectă dreptul intern, sancționați disciplinar

Nu în ultimul rând, în același document cu care Dacian Cioloș speră să fie votat de Parlament, se menționează „Consolidarea independenței justiției”. Adică o justiție care are obligația să pună între paranteze dreptul intern, magistrații fiind sancționați dacă nu fac acest lucru. „Ne angajăm la respectarea obligațiilor noastre care decurg din rapoartele MCV, recomandările GRECO, avizele Comisiei de la Veneția și Mecanismului «Stat de drept», precum și a hotărârilor CEDO și CJUE. Avem în vedere inclusiv întărirea principiului prevalenței dreptului european asupra dreptului intern, prin reglementarea expresă a unor abateri disciplinare împotriva magistraților care încalcă hotărârile instanțelor europene”, scrie Dacian Cioloș în acest program de guvernare,

O altă temă predilectă, aruncată din nou pe piață, este „Fără penali în funcții publice”, deziderat pe care USR s-a cocoțat în ultimele campanii electorale, dar pe care vrea să-l ducă la finalizare „după pandemia de Covid-19”. Concret: „Ne asumăm ferm să punem acest proiect în aplicare. Avem în vedere votarea textului susținut de un milion de cetățeni și în Senat, după care urmează organizarea referendumului de schimbare a Constituției, în primele trei luni după încetarea pandemiei de Covid-19”.

Pandemia, gestionată cu biciul. USR nu ia în calcul testarea. PPUSL cere testare gratuită pentru toată populația

În schimb, programul de guvernare al lui Dacian Cioloș oferă o politică a „biciului”, pentru rezolvarea pandemiei de Covid-19. Despre măsurile propuse, „Jurnalul” a făcut referire la modul în care USR înțelege să combată pandemia. Testarea populației este trecută între paranteze, în sensul că „va fi accesibilă gratuit pentru persoanele care au indicație medicală și contra cost pentru emiterea certificatului sanitar, cu plafonarea prețului pentru testele antigen”.

În rest, lucrurile sunt clare pentru progresiști. Limitarea evenimentelor sociale și a activităților sociale neesențiale în spațiul public închis, în funcție de evoluția valului pandemic, condiționat de prezentarea certificatului verde. La fel și acces în spații închise neesențiale (restaurante, cinema etc.) doar cu certificat verde, precum și acces în mall-uri în weekend doar cu certificat verde.

Dacian Cioloș, ca premier, vrea „utilizarea certificatului sanitar pentru accesul la muncă a tuturor

angajaților din sistemul public și pentru cei din sistemul privat care intră

în contact cu publicul, mergând până la suspendarea / întreruperea contractului de muncă în caz de refuz”, dar și „sancțiuni pentru medicii care răspândesc în spațiul public mesaje

antivaccinare”.

Se propune, de asemenea, un plan de ridicare a restricțiilor de acces și circulație strict condiționat de rata de vaccinare a populației eligibile într-o comunitate, pe lângă rata

de incidență. Dar și „eliminarea indemnizatiei pentru concediu de carantină pentru

persoanele nevaccinate”

Umaniștii cer, în schimb, măsuri realiste, imediate și eficiente

În tot acest timp, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) propune o măsură esențială în lupta împotriva extinderii pandemiei. Președintele executiv al PPUSL, avocatul Daniel Ionașcu, cere guvernului să demareze o campanie națională de testare gratuită pentru Covid-19, pentru toți românii. „Văzând situația în care a ajuns țara noastră, constatând că noi, românii, suntem în pragul unui colaps economic din cauza gestionării neeficiente a crizei pandemice și, mai ales, din cauza incapacității de guvernare; cunoscând că un român moare la fiecare patru minute din cauza iresponsabilității și inconștienței actualei guvernări, cerem Guvernului României ca, în cel mai scurt timp și în situație de strictă necesitate, să înceapă campania de testare gratuită a populației la nivel național, ca prim factor de prevenție, dar mai ales de rezolvare a crizei create de coronavirus”.

De asemenea, liderul umanist cere, în modul cel mai implicat și responsabil, anunțarea programului de testare în cel mai scurt timp.

Bate un vânt de anticipate

Acest program de guvernare al Cabinetului Cioloș a fost depus, ieri, la Parlament, iar, astăzi, fiecare ministru propus să facă parte din acest Executiv va fi audiat în comisiile parlamentare comune de specialitate. Comisiile vor aviza, pozitiv sau negativ, fiecare dintre aceste candidaturi, avizele fiind, însă, unele consultative.

Mâine, Dacian Cioloș va cere celor două Camere votul de învestitură. Are nevoie de 234 de voturi pentru ca să se poată instala la Palatul Victoria. Ieri, președintele USR a recunoscut că toate încercările de negociere cu celelalte partide politice, pentru a primi susținere, au eșuat. Cu toate acestea, Dacian Cioloș a declarat că va merge până la capăt. Acest capăt se prefigurează, însă, într-un vot istoric împotriva învestirii unui guvern. PSD se pregătește deja de alegeri parlamentare anticipate, iar AUR are același obiectiv. În interiorul Partidului Național Liberal a fost luat în discuție, pentru prima dată de la declanșarea acestei crize, subiectul anticipatelor. După ce Dacian Cioloș va fi respins de către Parlament, scenariul este ca PNL să meargă la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Florin Cîțu să fie desemnat în funcția de candidat de premier. O astfel de propunere, însă, chiar dacă va fi acceptată de către președintele Klaus Iohannis, are la fel de puține șanse să primească un vot de învestitură din partea Parlamentului ca și Dacian Cioloș. Cu singura diferență că, în acest caz, Florin Cîțu va rămâne interimar la Palatul Victoria până la organizarea alegerilor parlamentare. Cel mai probabil, acestea vor fi unele anticipate și, eventual, vor fi organizate cel mai devreme în primăvara anului viitor, potrivit unor surse liberale.

Liberalii, ca și social-democrații, stau cu ochii pe sondajele de opinie. Iar, potrivit ultimelor cercetări sociologice, PNL stagnează în jurul cotației de 22 de procente, în timp ce USR se află la un scor cu o singură cifră. În actuala configurație parlamentară, niciun partid nu poate coagula o majoritate guvernamentală. După alegeri, însă, atât PSD, cât și PNL speră într-o configurare parlamentară care să permită celor două partide să se alieze într-un viitor nou guvern.

Interesant este și faptul că, tot ieri, Cătălin Drulă, vicepreședinte al USR și candidat să preia portofoliul Transporturilor în Guvernul Cioloș, nu exclude nici el organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Acesta a declarat, pentru un post de televiziune, că „alegerile anticipate eu cred că pentru România nu sunt de dorit, dar dacă nu se poate rezolva criza politică altcumva, este un mecanism constituțional care trebuie pus în practică. Până la urmă, e corect să ne întoarcem către electorat și să spună oamenii prin vot”.