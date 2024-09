Sfârșitul marelui slogan al USR: Partidul „Fără penali” a pus-o prima pe lista de candidați pentru Senat pe inculpata Clotilde Armand, trimisă în judecată pentru conflict de interese

USR București a validat listele cu candidați pentru Senat și Camera Deputaților, astfel încât organizația din Capitală a partidului condus de Elena Lasconi a nominalizat-o pe Clotilde Armand să deschisă lista pentru Camera Superioară a Parlamentului. Asta, în ciuda faptului că Armand este inculpată într-un dosar de conflict de interese, fiind trimisă în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Se reface, astfel, scenariul pus în aplicare la alegerile europarlamentare din luna iunie, când USR l-a pus, al doilea, pe lista de candidați pe președintele USR București, Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA în dosarul „vaccinurilor”, unde prejudiciul reținut de anchetatori se ridică la un miliard de euro. Tot pentru Senat, pe poziția a doua, USR București l-a nominalizat pe celebrul Cristian Ghinea, „părintele PNRR”, care a încasat zeci de mii de euro pe an din consultanța politică prestată pentru USR. Iar pe poziția a patra, o regăsim pe Violeta Alexandru, ex-ministru PNL al Muncii, fost deputat liberal, care, la începutul acestei săptămâni, l-a părăsit pe Ludovic Orban și a lăsat Forța Dreptei pentru USR.

Marți seară, Vlad Voiculescu, președintele USR Filiala București, a convocat Biroul Municipal al USR, în vederea întrunirii Conferinței Municipale, pentru alegerea candidaților pentru alegerile parlamentare din data de 1 decembrie 2024, pentru funcțiile de senator și de deputat.

Cu acest prilej, a fost constituită comisia electorală însărcinată cu activități organizatorice, de asigurare a corectitudinii alegerilor, de numărare a voturilor și de comunicare a rezultatelor, formată din Nicolae Lucian Gavril, Radu Mihail Geonea și Ștefan Lucian Judele.

Astfel, pentru funcția de deputat, au depus candidaturi 51 de membri USR București, în timp ce, pentru funcția de senator, și-au exprimat intenția de a candida pe lista USR București alți 28 de membri.

În urma centralizării voturilor exprimate de delegați, a fost validată o listă cu 37 de membri ai USR București care să participle la alegerile pentru funcția de deputat. Primele zece poziții de pe această listă conțin nume care nu reprezintă vreo surpriză. Este vorba despre Claudiu Năsui, Cristina Prună, Radu Mihaiu, Diana Anda Buzoianu, Diana Stoica, Oana Silvia Țoiu, Alexandru Paul Dimitriu, Alin Bogdan Stoica, Cristian Seidler și Mihai Alexandru Badea.

Nominalizări surprinzătoare

Surprizele apar, însă, atunci când vorbim de validarea listei de candidați ai Filialei USR București pentru Senatul României. În primul rând, pentru că lista este deschisă de către… Clotilde Armand, viitorul fost primar al Sectorului 1 din București, trimisă în judecată de procurori într-un dosar penal și care are calitatea declarată de către ANI de ales aflat în conflict de interese.

Poziția a doua pe această listă este ocupată de celebrul Cristian Ghinea, „părintele” măsurilor din PNRR, fost ministru al Fondurilor Europene în Guvernul Cîțu și consultant, pe bani grei, al USR. A treia poziție pe lista pentru Senat, din partea USR București, este ocupată de senatorul Ștefan Pălărie.

Ei bine, o altă surpriză de proporții este aceea că, pe poziția a patra, se află numele Violetei Alexandru, fost ministru al Muncii în Guvernul Orban, ex-membru PNL, ex-membru Forța Dreptei.

De asemenea, au mai fost validate candidaturile Simonei Spătaru, Adinei Săniuță, Ancăi Alexandra Iordache Sabo, Silviei Dincă, a lui Cristian Ghica, a lui Laurențiu Drăgușin, a Laurei Mihaela Irimiea, a lui Constantin Horia Strâmbei, a Luizei Marina Olteanu, a lui Ioan Negoiță, a Anemariei Naomi Reniuț, a lui Ștefan Crișan Coman și a Luciniei Lenuța Bal.

Dosarul penal nu mai reprezintă un impediment

Apa cum arătam mai sus, lista de candidați a USR București pentru Senatul României este deschisă de Clotilde Armand, după ce a pierdut, în 9 iunie 2024, alegerile pentru funcția de primar al Sectorului 1. Armand se află, însă, pe această listă, în ciuda faptului că a fost trimisă în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Dosarul în care Clotilde Armand are calitatea de inculpat are numărul 12508/299/2024, înregistrat, la data de 25 aprilie 2024, pe rolul Secției Penale a Judecătoriei Sectorului 1, iar obiectul cauzei este săvârșirea infracțiunii de conflict de interese. Procesul nu a primit, până în acest moment, un prim termen de judecată. În schimb, a luat ființă și un dosar asociat, având numărul 12508/299/2024/a1, care are ca obiect „măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară”, dar care a debutat, la data de 13 iunie 2023, cu o amânare. Următorul termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru data de 19 septembrie 2024.

În acest dosar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a trimis-o în judecată pe Clotilde Armand pentru comiterea infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane și conflict de interese. Procurorii au stabilit că, în perioada mai 2022 - august 2022, în calitate de Primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziţiei nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”, „în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata Armand Clotilde - Marie – Brigitte a emis patru dispoziţii care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizaţiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute)”.

Proces pierdut cu ANI, la Curtea de Apel, aflat în recurs la ÎCCJ

Iar aceasta nu este singura problemă de natură juridică cu care se confruntă Clotilde Armand. În data de 16 octombrie 2024, cu două săptămâni înaintea finalizării mandatului de edil, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție ia în discuție și recursul formulat de Clotilde Armand împotriva unei sentințe a Curții de Apel București, prin care i-a fost respinsă contestația împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate, prin care a fost declarată în conflict de interese și în incompatibilitate. Armand a formulat acest recurs în data de 13 martie 2024, iar cauza s-a aflat în faza preliminară a judecății până pe 2 iulie 2024.

Reamintim că, în 7 noiembrie 2022, ANI a constatat că, din aceleași motive pentru care Parchetul a trimis-o în judecată în dosarul penal, Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese administrativ, încălcând prevederile articolelor 70, 71 și 76 din Legea 161/2003. Dacă raportul ANI nu este desființat în justiție, Clotilde Armand va fi decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcție sau a încetării de drept a mandatului.

De fapt, aceasta pare să fie și miza candidaturii sale pentru Senat, întrucât, în urma alegerilor locale din 9 iunie, Clotilde Armand a obținut o funcție de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1. În cazul în care va pierde recursul de la Înalta Curte, Armand va pierde această poziție, dar și dreptul de a mai ocupa o funcție în administrația locală în următorii trei ani.

Însuși șeful filialei București, urmărit penal, în dosarul „vaccinurilor”, a obținut, în iunie, un fotoliul la Bruxelles

Nu doar deschizătoarea listei pentru Senat a USR București, Clotilde Armand, are dosar penal, ci și însuși președintele acestei filiale de partid, Vlad Voiculescu. În 8 decembrie 2023, DNA a anunțat că Voiculescu, în calitate de fost ministru al Sănătății, are calitatea de suspect, fiind urmărit penal pentru două fapte de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii arată că, în 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre. Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre. Aceste state aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de „opt-out”, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

În acest context, în datele de 10 respectiv 18 martie 2021, suspectul Vlad Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente sau analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 14.445.798 doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 01 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane.

De asemenea, suspectul ar mai fi întocmit un memorandum aprobat la data de 19 aprilie 2021 de către suspectul Cîțu Florin Vasile, în calitate de prim-ministru al Guvernului României, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer. Precizăm că acest memorandum ar fi fost susținut spre aprobare în ședința Guvernului de către unul dintre secretarii de stat, ce avea la momentul respectiv atribuții delegate de ministru al Sănătății.

Cu această „patalama” de „penal”, conform definiției date acestui termen de către cei de la USR, a candidat al doilea pe lista USR-PMP-Forța Dreptei la alegerile europarlamentare din data de 9 iulie 2024, fiind ales în funcția de membru al Parlamentului European

„Părintele” PNRR, nominalizat al doilea la Camera Superioară a Parlamentului

Poziția a doua pe lista candidaților USR București pentru Senat se află, așa cum am arătat mai sus, celebrul Cristian Ghinea. Acesta nu mai deține nicio funcție publică de la finalul anului 2021, de când USR a ieșit de la guvernare. Supranumit „părintele” PNRR, Ghinea s-a ocupat, ulterior, exclusiv de a face bani din consultanță, din fondurile pe care USR le încasează ca subvenție de la stat pentru finanțarea activității partidelor politice.

Așa se face că, în timp ce USR a ajuns la un minim istoric de voturi, la alegerile europarlamentare și cele locale din 9 iunie, „băieții deștepți” care au gravitat pe lângă fosta conducere a partidului au făcut bani frumoși din consultanța politică pe care au livrat-o formațiunii. „Jurnalul” a dezvăluit că SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL este compania patronată de Cristian Ghinea, în calitate de asociat unic, și este administrată tot de Cristian Ghinea, de asemenea în calitate de unic administrator. Potrivit portalului transparentasg.usr.ro, unde Secretariatul General al USR publică, din motive de transparență maximă invocate în spațiul public, situația cheltuielilor pe care le efectuează din banii primiți ca subvenție din partea statului, din ianuarie 2023 până în decembrie 2023, inclusiv, Compania SC Thinking Ahead Research and Consultancy SRL a încasat, în baza unor extrase de cont, pentru prestarea acestor servicii de consultanță politică oferită partidului, suma totală de 368.212,84 de lei, iar, în primele trei luni ale anului 2024, a mai încasat, în aceeași manieră, încă 96.325,05 lei.

Transfer spectaculos. Progresiștii au racolat-o pe ministra liberală a Muncii din anul pandemiei

Spectaculoasa nominalizare de pe poziția a patra a listei de candidați a USR București pentru Senatul României se referă la Violeta Alexandru. Aceasta s-a întors, practic, la „matca” politică, după un periplu în Partidul Național Liberal și o „dezertare”, alături de Ludovic Orban, din familia liberalilor.

Violeta Alexandru a pornit de la ONG-ul Institutul pentru Politici Publice, iar, în 2015, după căderea Guvernului Ponta și odată cu înscăunarea lui Dacian Cioloș în fruntea Guvernului de Tehnocrați, a fost „unsă” în funcția de ministru pentru Consultare Publică și Dialog Social.

Apoi, în perioada 2017-2018, Violeta Alexandru a fost angajată ca expert parlamentar la cabinetul fostei deputate PNL Adriana Săftoiu. După care, până în 2019, a revenit la Institutul pentru Politici Publice.

Tot în 2019, a lucrat ca și consilier la grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților, iar, în primul an al pandemiei, în 2020, a fost numită de Ludovic Orban în funcția de ministru al Muncii. La finalul anului 2020, Violeta Alexandru a fost aleasă deputat în Parlamentul României, pe listele Partidului Național Liberal. A plecat din PNL în luna noiembrie a anului 2021, înscriindu-se în partidul Forța Dreptei, formațiune înființată de Ludovic Orban. Interesant este că, la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, Violeta Alexandru a candidat pe listele Alianței Dreapta Unită, pe poziția a patra, loc revenit Forței Dreptei, însă nu a prins un fotoliu de europarlamentar.

La data de 1 septembrie 2024, Violeta Alexandru s-a înscris în USR, devenind chiar membru al grupului parlamentar al formațiunii conduse de Elena Lasconi din Camera Deputaților.

