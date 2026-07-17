Ping-pong cu minireactoarele nucleare de la Doicești: Premierul demis Ilie Bolojan vrea să trântească cu orice chip proiectul Reactoarelor Modulare Mici

Acționarii companiei de stat Nuclearelectrica au decis respingerea demersurilor de reevaluare a oportunității proiectului Reactoarelor Modulare Mici (Small Modular Reactor - SMR). Decizia a fost luată prin votul acționarilor în cadrul unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) care a avut loc miercuri, iar această decizia a fost susținută de reprezentantul Ministerului Energiei, acționarul majoritar al companiei. Votul vine după ce premierul demis Ilie Bolojan, care este interimar și la Ministerul Energiei, a exprimat în ultima perioadă mai multe păreri critice în legătură cu oportunitatea continuării acestui proiect. Decizia AGOA este însă criticată de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, care susține că ea blochează mai multe decizii legate de dezvoltarea proiectului și avertizează că România riscă să piardă finanțarea americană și încrederea investitorilor internaționali.

Potrivit companiei, intenția a fost aceea ca acționarii să aprobe efectuarea unei evaluări comparative de tehnologii și scenarii multiple, în baza dezvoltărilor tehnologice recente, pentru a sta la baza unui proces decizional informat, care să conducă la soluția cea mai avantajoasă pentru România, având în vedere că o serie de condiții asociate Deciziei Finale de Investiții (FID) în Proiectul Doicești nu au putut fi îndeplinite. Votul de marți a respins acest lucru și menține deschise demersurile companiilor Nuclearelectrica și RoPower Nuclear, compania de proiect, pentru achiziția modulelor SMR de la compania americană NuScale și instalarea lor la Doicești, județul Dâmbovița. Astfel, Nuclearelectrica și RoPower Nuclear vor continua, conform aprobării acționarilor din februarie 2026, demersurile de a atinge un consens din punct de vedere comercial cu NuScale asupra condiției de achiziție a modulelor SMR și Acordului Cadru, în paralel, cu discuțiile cu reprezentanții statului român pentru oportunitatea îndeplinirii celorlalte condiții necesare demarării proiectului, inclusiv cele de natură financiară. Proiectul este dezvoltat de joint-venture-ul RoPower Nuclear SA (RPN), deținut în proporții egale de compania de stat Nuclearelectrica, operatoarea centralei nucleare de la Cernavodă, și de firma privată Nova Power&Gas (NPG) din grupul E-INFRA al antreprenorilor clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

„Nuclearelectrica anunță că a luat act de hotărârea adoptată de acționarii societății, inclusiv de acționarul majoritar, Ministerul Energiei (Hotărârea nr. 5/15.07.2026), de respingere a punctului 9 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 15 iulie 2026, și anume respingerea punctului privind «Aprobarea inițierii unor demersuri de evaluare a oportunității privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobată prin HAGOA nr. 8/22.09.2022»”. Decizia AGOA Nuclearelectrica

Solicitarea, insuficient fundamentată

Poziția Ministerului Energiei, care a votat împotriva evaluării actualizării strategiei SMR, este explicată de Cristian Bușoi, secretar de stat în minister, prin faptul că solicitarea nu a fost suficient fundamentată. „Cu privire la mandatul de vot pentru reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor SNN din 15 iulie, privitor la inițierea unor demersuri de evaluare a oportunității privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), votul a respectat prevederile Actului Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., care spune clar că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuția de a aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Societății. În cazul de față, propunerea supusă aprobării nu a vizat o strategie propriu-zisă și nici actualizarea concretă a Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), ci exclusiv inițierea unor demersuri în vederea evaluării oportunității unei eventuale actualizări.

În aceste condiții, în absența prezentării unor date, analize și elemente de fundamentare suficiente, am considerat că solicitarea adresată AGOA nu este justificată și adresată în mod corespunzător. Documentarea, fundamentarea și inițierea unui asemenea demers intră în responsabilitatea conducerii executive a Societății, căreia îi revine obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru evaluarea situației și protejarea intereselor Societății și ale acționarilor săi. O eventuală propunere de actualizare a Strategiei va putea fi aprobată sau nu de Ministerul Energiei prin reprezentantul său în AGOA numai ulterior parcurgerii etapelor interne necesare și pe baza unei fundamentări complete, care să permită adoptarea unei decizii informate. În calitate de secretar de stat responsabil cu relațiile internaționale și cu implementarea proiectelor din domeniul nuclear, mă aflu în dialog permanent cu conducerea SNN, dar și cu partenerii americani, prin întâlniri de lucru în sistem videoconferință bilunare cu echipa responsabilă din Departamentul de Energie al SUA, pentru a evalua care este cea mai potrivită decizie în ceea ce privește continuarea proiectului SMR, inclusiv prin examinarea oportunității de a utiliza alte tehnologii SMR americane”, a explicat Cristian Bușoi.

Evaluările comparative de tehnologii și scenarii multiple, respinse

Propunerea supusă votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 15 iulie 2026 viza analizarea oportunității extinderii strategiei prin compararea mai multor tehnologii SMR și evaluarea unor amplasamente suplimentare, în contextul evoluțiilor tehnologice recente. „Proiectul SMR de la Doicești este (sau era) cel mai avansat din Europa. Parteneriat România-SUA. Decizia Finală de Investiție pe care am avizat-o în februarie a pornit de la premisa că proiectul va primi finanțare externă, mai precis americană, atât din partea US Exim, cât și unui fond de investiții robust din Statele Unite ale Americii. Mai mult, chiar Banca Mondială a acceptat să redevină finanțator pentru proiecte nucleare. Să fie mai clar: dacă lucrurile avansau în mod onest și proiectul nu era atacat de la cel mai înalt nivel guvernamental, acum este foarte probabil ca primele fonduri externe pentru etapa pre-construcție să își fi găsit drumul către România. Am fi acumulat atât investiții, cât și, foarte important, încredere. Nu s-a vrut, nu s-a putut”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Bogdan Ivan: 3 decizii care afectează proiectul Doicești

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a enumerat și care sunt, în opinia sa, cele trei decizii luate miercuri în ședința AGA a Nuclearelectrica de către Ministerul Energiei care ar afecta proiectul de la Doicești:

1. Și-a respins propria propunere pentru CA-ul companiei SNN.

2. A respins înființarea unei fundații dedicate formării profesionale a specialiștilor tineri în industria nucleară.

3. A respins efectuarea unui studiu pentru explorarea de noi strategii inclusiv tehnologii pentru dezvoltarea proiectului SMR de la Doicești.

„Toate statele puternice din punct de vedere economic investesc masiv în producția de energie nucleară. Logica e simplă: mai multă energie, prețuri mai mici. Proiectele nucleare fac parte din angajamentele internaționale asumate de România. Ne-am asumat triplarea capacităților nucleare pentru că pe termen lung energia este curată, de bază și da, avantajoasă, deci se reflectă în prețurile pe care le plătesc românii pe energie și în competitivitatea noastră industrială și tehnologică. La noi, se pun frâne!”, a mai precizat Bogdan Ivan.

România vrea un reactor de 77 MW

România a decis să cumpere un singur minireactor de 77 MW, dintre cele șase preconizate a fi instalate la Doicești în cadrul proiectului construirii acolo a unei centrale nucleare de 462 MW, cu tehnologia companiei americane NuScale, iar restul de 5 vor fi cumpărate doar dacă se va dovedi că primul funcționează corespunzător. În studiul de fezabilitate al acestui proiect este menționat că „numai primul modul tip NPM (reactor - n.red) va fi achiziționat de RoPower, iar restul de 5 vor fi în responsabilitatea NuScale și vor fi plătite de RoPower numai după ce primul NPM va fi pe deplin operațional sau (ii) RoPower va achiziționa toate cele 6 module, dar cu obligația ca NuScale să ramburseze integral costurile celor 5 module, dacă primul NPM nu va funcționa conform proiectului”.

Ce spune premierul demis despre proiectul de la Doicești

Premierul demis Ilie Bolojan, care deține acum și interimatul de ministru al Energiei, spune despre acest proiect că analiza din studiul de profil arată că prețul de vânzare al energiei care ar urma să fie produsă la Doicești este mai mare decât cel de piață și în aceste condiții investiția nu este justificată. „Problema pe care o avem astăzi este că, dintr-o sumă importantă de bani care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție achiziționat cu o valoare destul de mare. Avem o companie cu mulți angajați, care au tocat destul de mulți bani, și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că, pentru a deveni realitate, avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție, pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unui astfel de proiect. Și gândiți-vă că degeaba ai o intenție bună, dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situație în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și ne întrebăm dacă a meritat″, declara recent Ilie Bolojan, la B1TV. Ulterior, Ilie Bolojan a reluat aceste declarații cu diverse ocazii.

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