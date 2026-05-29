Ilie Bolojan critică ritmul lent de derularea a investițiilor în energie din Fondul de Modernizare

După ce a luat la țintă Nuclearelectrica și proiectul său pentru construirea unui reactor de mici dimensiuni la Doicești împreună cu compania americană, acum a venit rândul companiei naționale de transport al energiei electrice - Transelectrica și furnizorului energiei termice din București, Societatea Electrocentrale București - ELCEN. Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al Energiei, a cerut modificarea indicatorilor de performanță pentru conducerile celor două companii și spune că prețul energiei electrice în țara noastră va scădea doar dacă societățile din sistem vor face investiții. Acuzele premierului demis la adresa șefilor din unele companii energetice de stat sunt justificate, dar el trece sub tăcere faptul că miniștrii PNL s-au aflat în ultimii 10 ani la conducerea Ministerului Energiei și sunt direct vinovați de actuala stare de lucruri.

El a cerut responsabililor din Ministerul Energiei să treacă la modificarea indicatorilor de performanță pentru toate companiile care nu își realizează investițiile. Solicitarea vine după ce a fost realizată o analiză a investițiilor finanțate din Fondul de Modernizare, care trebuie finalizate cel târziu în 2030. Într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului, Ilie Bolojan vine și cu exemple care să demonstreze întârzierile în derularea investițiilor.

„Vom reduce prețul energiei doar odată cu realizarea investițiilor în producția de energie, în stocare și în modernizarea rețelelor, precum și prin eliminarea întârzierilor la investițiile pentru care avem deja finanțarea asigurată”. premierul interimar Ilie Bolojan

Ce arată exemplele publicate de șeful Executivului

În postarea sa, Ilie Bolojan prezintă gradul de realizare al investițiilor, de aproape două miliarde de euro, pentru trei companii.

CE Oltenia, risc mare să nu fie finalizate centralele pe gaz

Complexul Energetic Oltenia are 11 investiții aprobate, în valoare de aproape 900 de milioane de euro, dintre care nouă au fost semnate în vara anului 2023 și două în 2024: parcuri fotovoltaice și centrale pe gaz. Lucrările decontate în toți acești ani reprezintă sub 10%, existând un risc mare să nu fie finalizate centralele pe gaz. Nefinalizarea acestora ne creează probleme serioase în îndeplinirea jaloanelor privind decarbonizarea și poate duce la pierderea fondurilor europene.

2. Transelectrica - din investiții de 530 mil. euro, decontate sub 4%

Transelectrica are 11 contracte, în valoare totală de peste 530 de milioane de euro, nouă dintre ele semnate încă din toamna anului 2022: linii electrice noi, interconexiuni și retehnologizări de stații. Până acum, după patru ani, s-au decontat lucrări de aproape 20 de milioane de euro, adică sub 4%. Întârzierea asigurării accesului la rețele electrice și la interconexiuni generează pierderi pentru producători și distorsiuni în piața de energie.

3. ELCEN - proiecte de 360 mil. euro, nimic în lucru

ELCEN București are trei contracte pentru modernizarea CET-urilor din București, semnate în toamna anului 2024, în valoare totală de peste 360 de milioane de euro. Cele trei proiecte sunt absolut necesare pentru asigurarea încălzirii locuințelor din Capitală. Din păcate, nu s-a decontat nimic până acum, proiectele fiind încă în licitație. Având în vedere uzura centralelor vechi, există oricând riscul apariției unor avarii și al întreruperii încălzirii, a transmis premierul interimar.

Salarii mari pentru șefi, rezultate puține

După ce a trecut în revistă gradul scăzut de realizare al investițiilor, premierul a atacat și problema salariilor din companiile energetice de stat. Fără a face nominalizări, el spune că situația nu mai poate continua în felul acesta. „Nu mai putem continua în acest fel. Nu este normal să deții funcții de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câștiguri mari, fără ca acestea să fie condiționate de realizări și performanță”, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

„Nu mai putem accepta doar indicatori formali, de tipul unor obligații legale, cum ar fi elaborarea la timp a bugetului de venituri și cheltuieli. Performanța în companiile din energie este o condiție necesară pentru reducerea prețurilor la energie în economia României”. premierul demis Ilie Bolojan

Investiții aprobate de 7,7 mld. euro în energie

Fondul de Modernizare este constituit dintr-o parte din bani obținuți de stat din vânzarea certificatelor de emisii de carbon. Din acest fond România are investiții nerambursabile aprobate de 12 miliarde de euro. Din această sumă, cele mai mari fonduri sunt alocate energiei - 7,7 miliarde de euro, și transporturilor - 2,7 miliarde de euro. Fondurile sunt transferate, banii sunt în conturi, dar investițiile se realizează cu mare greutate, a precizat Bolojan.

Investițiile au avut, în ultimii ani, un grad foarte scăzut de realizare, afectând dezvoltarea noilor capacități de producție și a rețelelor energetice. Această situație există deoarece în contractele de mandat ale celor care conduc aceste companii nu sunt incluși indicatori care să lege evaluarea lor de realizarea investițiilor, de utilizarea fondurilor disponibile și de respectarea termenelor asumate, a mai subliniat Ilie Bolojan.

Rolul miniștrilor liberali în dezastrul din energie, trecut sub tăcere

Cotidianul Jurnalul a prezentat luna trecută lista miniștrilor care au condus Ministerul Energiei în ultimii 12 ani. Parcurgea ei explică de ce premierul demis nu acuză și miniștrii Energiei din ultimii ani pentru că nu și-au onorat mandatul de a impune companiilor din subordine să facă investițiile asumate. La butoane s-au aflat în ultimii zece ani oameni din PNL sau cu rădăcini în acest partid. Mai mult, unul dintre foștii miniștri liberali, Sebastian Burduja, este chiar consilierul său onorific astăzi, după ce a condus ministerul în ultimii ani la care face referire acum Bolojan. Lista miniștrilor Energiei din ultimii 12 ani se prezintă astfel:

- Andrei Gerea (2014 - 2015): Membru ALDE, un partid desprins din PNL;

- Victor Grigorescu (2015 - 2017): Ministru tehnocrat în Guvernul Cioloș. Numit în funcție cu susținerea PNL;

- Toma Petcu (2017 - 2018): Ministru din partea ALDE;

- Anton Anton (2018 - 2019): Ministru din partea ALDE;

- Virgil Popescu (2019 - 2023): Ministru din partea PNL. A deținut portofoliul în două mandate consecutive;

- Sebastian Burduja (2023 - 2025): Ministru din partea PNL, și actual consilier onorific al premierului pe energie;

- Bogdan Ivan (24 iunie 2025 - 23 aprilie 2026): Ministrul din partea PSD.