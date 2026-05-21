Nuclearelectrica, precizări de ultimă oră despre proiectul SMR de la Doicești

"În Romania, Proiectul SMR Doiceşti a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acţionarilor săi şi cu respectarea acestor hotărâri (informaţie publica prin statutul de companie listata), fiind un proiect nuclear care se înscrie în noile evoluţii tehnologice nucleare la nivel international şi european, în baza singurei tehnologii certificate şi riguros analizate de experţii romani anterior selecţionării. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doiceşti este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acţionari, cu atât mai mult cu cât acţionarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiţie", se menţionează într-un comunicat al Nuclearelectrica, care vine cu o serie de precizări în legătură cu dezvoltarea acestui proiect.



În ceea ce priveşte studiile preliminare (care au demonstrat fără echivoc că amplasamentul Doiceşti este adecvat pentru dezvoltarea proiectului SMR), Nuclearelectrica menţionează că studiile privind selectarea amplasamentului Doiceşti au fost realizate de companii internaţionale renumite şi au luat în considerare reglementările internaţionale în domeniu, şi anume "IAEA - SSR 1, Evaluarea amplasamentului pentru instalaţii nucleare, SSG-35, Studiul amplasamentului şi selectarea amplasamentului pentru instalaţii nucleare, NS-G-3.6 Aspecte geotehnice ale evaluării amplasamentului şi fundaţii pentru centrale nucleare", toate fiind elaborate şi recomandate de AIEA.



"Următorul pas este cel al analizelor detaliate care va conduce la autorizarea amplasamentului, în conformitate cu etapele de lucru. În 2023 şi 2024, au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obţinere de FID, au fost finalizate conform graficului şi la un buget redus faţă de cel estimat, optimizarea costurilor fiind un obiectiv constant al companiei de proiect şi al Nuclearelectrica", susţin reprezentanţii societăţii.



În baza hotărârilor acţionarilor Nuclearelectrica (statul roman deţine 82,49% din acţiuni), cu referire strictă la hotărârea acţionarilor din 12.02.2026, prin care s-a aprobat adoptarea Deciziei Finale de Investiţie (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doiceşti, Nuclearelectrica are obligaţii corporative de aducere la îndeplinire a acestor hotărâri. Decizia de investiţie (FID) a fost aprobată având la bază o serie de condiţii suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin şi de cooperare solid, la nivel de parteneriate şi autorităţi, în scopul dezvoltării şi implementării optime a proiectului.



În prezent, echipele de specialişti ale RoPower şi SNN lucrează la adresarea acestor condiţii, o parte din aceste condiţii fiind în sarcina companiilor, iar o alta parte în sarcina autorităţilor guvernamentale. "Suplimentar aspectelor de securitate nucleară, care reprezintă prioritatea absolută în orice proiect nuclear, principala agenda de lucru, începută deja din luna martie 2026, a echipelor de implementare are în vedere asigurarea finanţării, optimizarea continuă a costurilor, obţinerea de drepturi, licenţe, discount-uri, obiectivul final fiind că preţul pe MWh produs să fie unul comercial, accesibil. Practic, modelul optim de configuraţie tehnică care să determine cele mai avantajoase condiţii pentru Romania", se menţionează în comunicat.



Potrivit sursei citate, proiectul SMR este conform planificării ca buget şi etape, considerat robust din punct de vedere al securităţii nucleare, respectat în plan international, cu interes din partea comunităţii investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialişti Romania -SUA, cu atenţie maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor.



Din punct de vedere al finanţării, Nuclearelectrica a contribuit la capitalul social al companiei de proiect RoPower cu suma de 4 milioane euro, similar partenerului Nova Power &Gas.



Suplimentar, în baza hotărârilor acţionarilor SNN, implicit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN nr. 8/19.07.2024, acţionarii SNN (statul roman şi alti acţionari) au aprobat: "majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/împrumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurenta sumei de 243,000,000 USD şi, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adiţional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu menţiunea că accesarea acestui împrumut se vă face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care nu se vă putea asigura finanţarea Proiectului SMR de la Doiceşti din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanţare) şi, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanţare."



În prezent, datoria RoPower Nuclear este integral faţă de Nuclearelectrica, însă Nuclearelectrica are asigurate metode de recuperare a datoriei prin valorificarea producţiei de energie electrică, livrabile şi drept de proprietate intelectuală, măsuri care fac parte din gestionarea riscurilor financiare, aspecte perfect normale unui astfel de proiect.



Nuclearelectrica precizează că pentru finanţarea Proiectului SMR Doiceşti, compania de proiect Ropower Nuclear S.A. are în vedere, pe lângă contribuţiile financiare ale acţionarilor săi de până la acest moment şi atragerea de alte surse de finanţare, astfel cum sunt prevăzute în modelul financiar dezvoltat, printre care: atragerea de noi investitori (interes deja exprimat), accesarea de credite de la Agenţii de export, accesarea de granturi şi alte surse, astfel cum vor fi identificate/disponibile.



"În concluzie, dezvoltarea etapizată a Proiectului SMR Doiceşti, de asemenea aprobată de acţionarii SNN prin strategia de dezvoltare a proiectului, este 100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele şi standardele industriei nucleare. Orice evoluţie în dezvoltarea Proiectului SMR Doiceşti va fi comunicată de Nuclearelectrica cu respectarea prevederilor aplicabile unei companii listate la Bursa de Valori Bucureşti", susţin reprezentanţii Nuclearelectrica.



SNN precizează că are în vedere, de mulţi ani, dezvoltarea programului nuclear românesc, la un nivel fară precedent, atât prin implementarea de reactoare de mare capacitate, cât şi prin evoluţii tehnologice, absolut necesare pentru asigurarea flexibilităţii în sistemul energetic pe termen lung raportat la creşterea ponderii resurselor regenerabile. "Capacitatea unui operator şi a unui stat de a dezvolta capacităţi SMR este un avantaj absolut în ceea ce priveşte securitatea energetică şi dezvoltarea unui întreg ecosistem economic şi energetic", se menţionează în comunicat.



Raţionamentul Nuclearelectrica, implicit strategia de investiţii aprobată de acţionarii SNN, a avut în vedere valorificarea la maxim a potenţialului industriei nucleare româneşti şi poziţionarea acestei industrii cel puţin la nivel regional într-un moment în care la nivel internaţional accentul este pus puternic pe avantajele tehnologiilor SMR. Avantajele dezvoltării şi implementării unui astfel de proiect devin evidente la momentul operaţionalizării şi prin raportare la evoluţia europeană a tehnologiilor SMR, relevă sursa citată.



"Proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor şi prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare derivate din dezvoltarea acestor proiecte. În egală măsură, proiectele de infrastructură mare au nevoie de predictibilitate, stabilitate şi eforturi unite în vederea atingerii obiectivului final", se mai arată în comunicat.



Potrivit Nuclearelectrica, proiectul SMR este unul robust, coordonat de o echipă de specialişti, special formată pentru a asigura implementarea proiectului conform celor mai înalte standarde, norme, ghiduri AIEA şi bune practici internaţionale ale industriei nucleare, fiind iniţiat, dezvoltat şi implementat pentru a oferi României şi programului nuclear românesc o oportunitate fără precedent în cadrul unui parteneriat de tradiţie cu SUA, în industria nucleară, care datează din anii '80, scrie AGERPRES