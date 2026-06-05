Prețul alimentelor a explodat în 2026, Guvernul vine cu același răspuns: extinderea plafonării adaosurilor comerciale 

Într-o perioadă în care inflația mușcă puternic din veniturile românilor, iar Guvernul a demonstrat că nu are soluții, cel puțin pentru menținerea nivelului actual de trai al românilor, măsura plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază revine în actualitate. Actuala plafonare expiră pe data de 30 iunie, dar ea va fi prelungită până la sfârșitul anului. Ordonanța de urgență pentru prelungirea plafonării a fost publicată în Monitorul Oficial, iar miercuri Comisia pentru agricultură din Camera Deputaților a dat aviz favorabil proiectului pentru aprobarea ordonanței. În prezent, procesatorii pot aplica un adaos comercial de maximum 20% față de costul de producție, iar comercianții au același plafon pentru vânzarea cu amănuntul și cash & carry. Procent care ar urma să se păstreze până la sfârșitul anului.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii Tanczos Barna, plafonarea adaosului comercial contribuie la limitarea majorărilor de preț pentru produsele alimentare de bază, oferind consumatorilor posibilitatea de a achiziționa produse indispensabile la prețuri mai accesibile. „Atât timp cât inflația ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menținută”, a scris oficialul într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Plafonarea nu va împiedica scumpirea produselor

Plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază pe tot lanțul, de la producător la vânzător, nu înseamnă că până la sfârșitul anului produsele respective nu se vor mai scumpi. Prețurile vor continua totuși să suporte influențele provenite din creșterea prețurilor la materii prime, carburanți, energie și chiar cele de ordin salarial, având în vedere că salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu data de 1 iulie.

Ce produse vor avea adaosul comercial plafonat

Produse de panificație și lactate

pâine albă simplă (300-500 g);

lapte de consum de 1 litru, cu 1,5% grăsime, fără tratament UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu de vacă cu 3,5% grăsime, în ambalaje de până la 200 g;

smântână cu 12% grăsime;

unt în ambalaje de până la 250 g.

Produse de bază pentru gătit

făină albă de grâu tip „000”, până la 1 kg;

mălai, până la 1 kg;

zahăr alb tos, până la 1 kg;

ulei de floarea-soarelui, până la 2 litri.

Carne și ouă

ouă de găină calibrul M;

carne proaspătă de pui;

carne proaspătă de porc.

Legume și fructe proaspete

roșii;

ceapă;

castraveți;

morcovi;

ardei;

mere;

pere;

prune;

struguri;

cartofi albi vrac.

Alte produse: magiun în ambalaje de până la 350 g.

Alimentele, mai scumpe cu peste 7% la raft

Prelungirea plafonării vine în contextul în care România se confruntă cu cea mai mare inflație din UE. Potrivit datelor INS, rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7%, comparativ cu aprilie 2025, iar alimentele s-au scumpit cu 7,39% raportat la luna aprilie a anului trecut și cu 2,85% peste nivelul din luna decembrie 2025. Cu excepția produselor de morărit și a legumelor, care au înregistrat o scădere a prețurilor în aprilie 2026 față de aprilie 2025, toate mărfurile alimentare analizate de INS aveau prețuri mai mari în această perioadă.

Carburanții s-au scumpit puternic în 2026

Carburanții sunt un element important care intră în structura costurilor aferentă produselor alimentare. Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, prețul benzinei și al motorinei a înregistrat, în martie 2026, una dintre cele mai abrupte creșteri lunare. Prețul mediu al benzinei a urcat de la 7,97 de lei pe litru la 8,97 de lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 12,5%. În cazul motorinei, scumpirea a fost și mai accentuată, de la 8,20 de lei pe litru la 9,81 de lei pe litru, respectiv aproape 20% într-o singură lună. Raportat la martie 2025, creșterile sunt și mai mari. Benzina s-a scumpit cu 24,4%, iar motorina - cu aproape 30%.

Prețul energiei, creștere de 57%

De asemenea, date publicate de INS arată că energia electrică s-a scumpit cu 57,2% în martie 2026, în comparație cu aceeaşi lună din anul 2025, și cu 54,18% în aprilie față de perioada similară a anului trecut. Reprezentanții industriei alimentare spun că energia are un rol major în costul final al produselor. Transportul, energia electrică și gazele naturale reprezintă aproximativ 20% din costul de producție în multe unități din industria alimentară. Situația este cu atât mai delicată cu cât marjele de profit din industria alimentară sunt foarte mici, de 4-5%. O creștere a costurilor de producție cu 3% împinge companiile din acest sector spre faliment, dacă nu apelează la majorări de prețuri.



