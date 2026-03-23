Prețul laptelui îi falimentează pe fermieri, dar Bruxelles-ul ridică din umeri, iar Bucureștiul tace

Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul Daniel Buda spune că a ridicat problema prețului foarte mic al laptelui la poarta fermei și în Comisia pentru Agricultură a Parlamentului European. „Mesajul este clar: prețul laptelui este în scădere, în timp ce costurile pentru fermieri rămân ridicate. Aceasta este realitatea din teren. Fermierii sunt puși în situația de a produce mai mult, dar de a încasa mai puțin. În același timp, costurile cu energia, furajele și transportul continuă să apese tot mai greu asupra fermelor. Este nevoie de măsuri urgente la nivel european pentru stabilizarea pieței și pentru asigurarea unor prețuri corecte la poarta fermei. (…) fermierii au ajuns să vândă laptele abia cu 30 de eurocenți pe litru, în timp ce prețurile la îngrășăminte sunt din ce în ce mai mari, iar prețurile la motorină cresc «din două în două ore», punând în pericol tot mai multe ferme în ceea ce privește viabilitatea economică”, a punctat europarlamentarul român.

Bruxelles: „S-a trecut de punctul critic”

Deși situația este foarte gravă la nivel european, mesajul transmis de comisarul european pentru Agricultură Christophe Hansen este departe de ceea ce așteaptă producătorii de lapte de la Bruxelles. „Cât privește piața laptelui, monitorizăm totul foarte de aproape, avem și bilanțul de sănătate pe care îl facem, și suntem destul de îngrijorați de aceste fluctuații la prețuri. Explicațiile sunt multiple: am avut o producție globală foarte mare, iar în unele state membre UE producția a crescut mai mult, având un impact direct (asupra prețurilor la lapte). Avem și niște turbulențe pe piață, de exemplu, a scăzut exportul către SUA de smântână și alte asemenea produse, și către China a scăzut exportul, dar ce pot să vă spun este că s-a trecut de punctul critic și acum am ajuns în momentul în care prețurile se stabilizează. Dacă acordăm un ajutor prea mare, acest lucru îi va încuraja pe anumiți producători să-și crească producția, ceea ce, firește, nu este efectul dorit, și ne-am întoarce la o nouă scădere a prețurilor”, a spus Christophe Hansen, răspunzând astfel la interpelarea europarlamentarului Daniel Buda.

Situația din România este departe de stabilizare

Dacă pentru comisarul european pentru Agricultură situația de pe piața laptelui merge spre stabilizare, depășindu-se punctul critic, situația crescătorilor de vaci de lapte din România se pare că nu îi este cunoscută acestuia. Într-o scrisoare transmisă Guvernului și Parlamentului săptămâna trecută, ei arătau că la începutul lunii martie costurile de producție pentru un litru de lapte variau între 2,05 și 2,55 de lei/litru, în funcție de dimensiunea fermei, nivelul de producție și gradul de îndatorare al fiecărui producător. În același timp, prețul laptelui la poarta fermei varia între 1,2 și 1,5 lei/litru pentru laptele tranzacționat pe piața spot și între 1,5 și 1,9 lei/litru pentru laptele comercializat pe bază de contracte pe termen mai mare de 90 de zile. Aceste cifre arată că fermierii vindeau în pagubă laptele, iar situația a continuat să se agraveze de la începutul lunii pe fondul scumpirii accelerate a prețului motorinei, care afectează direct transportul laptelui către unitățile de procesare.

„În condițiile în care prețul motorinei ar putea depăși 9,5 lei/litru, comparativ cu media de 7,55 lei/litru în anul 2025, impactul asupra costului de producție al laptelui va crește cu aproximativ 0,20 - 0,25 lei/litru, având în vedere utilizarea motorinei în producerea și transportul furajelor, precum și în activitatea curentă a fermelor. În aceste condiții, pierderile fermierilor pot depăși 35-40% din costul de producție. În același timp, reducerea cu 25-35% a prețului laptelui la poarta fermei nu s-a reflectat în prețul final la raft, ceea ce indică existența unor dezechilibre majore pe lanțul de distribuție și o distribuție inechitabilă a valorii adăugate”, au arătat fermierii în scrisoarea lor.

În timp ce Comisia Europeană vorbește despre o supraproducție de lapte la nivelul UE, în România situația este exact invers. Se produce tot mai puțin, iar piața este invadată de importuri.

Subvenție pentru motorina folosită în agricultură

Între timp, prețul motorinei standard a sărit de 9,5 lei/l și nu va mai trece mult timp până când va ajunge la 10 lei/l. În fața acestei avalanșe de scumpiri, Executivul a decis în ultima sa ședință, care a avut loc săptămâna trecută, joi, să acorde în acest an un sprijin de 620 de milioane de lei pentru fermieri. Subvenția se va acorda ca diferenţă între nivelul accizei standard, prevăzut de Codul Fiscal (2.804,29 de lei/1.000 de litri), şi rata accizei reduse stabilite pentru sectorul agricol (106,72 de lei/1.000 de litri). Astfel, pentru anul în curs, diferenţa de acciză care se va returna fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 de lei/litru. Potrivit Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), prețul carburantului, care depășește 9,5 lei pe litru, a devenit un factor critic pentru fermieri, în condițiile unui consum național anual estimat la peste 650 de milioane de litri.

Ce solicită producătorii de lapte români

- Acordarea unei subvenții de 25 de euro/tonă de lapte livrat, în contextul scăderii cu aproximativ 8% a cantității de lapte colectate la nivel național (de la 996.653 de tone în 2024 la 915.952 de tone în 2025) și a prăbușirii prețului de livrare a laptelui materie primă.

- Identificarea unor soluții temporare pentru limitarea importurilor de lapte, în situațiile în care există indicii privind practici de dumping sau prețuri de ruinare pe piața românească.

- Instituirea unui mecanism de mediere între fermieri, procesatori și retaileri, în vederea stabilirii unui cadru echitabil de funcționare a filierei lactatelor și a utilizării laptelui provenit din fermele românești pentru produsele lactate proaspete.

- Crearea cadrului legislativ pentru introducerea creditului fiscal pentru zootehnie, ca mecanism de stimulare a activității economice și a investițiilor în sectorul zootehnic.

Producem cel mai puțin din UE

La începutul anului 2026, sectorul creșterii vacilor de lapte din România număra aproximativ 375.000 de vaci de lapte înregistrate, dintr-un total de circa 1,2 milioane de bovine. La nivel național există însă un număr limitat de ferme mari, cu cel puțin 250 de vaci de lapte. Datele Eurostat publicate la sfârșitul anului trecut arătau că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește producția de lapte de vacă.

