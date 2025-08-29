Prevederile „fasciste” din „BoloLegea” austerității naționale

Pachetul al doilea de măsuri de austeritate pe care vrea să-l impună Guvernul Bolojan nu ar trebui să poată trece de Curtea Constituțională, pentru că include o serie de aberații legislative și încălcări grave ale principiilor constituționale.

De exemplu, permisul de conducere ar putea fi suspendat în urma unei contravenții care în Codul Rutier nu este prevăzută suspendarea sau ANAF i-ar putea interzice dreptul de a conduce mașina unui șofer care nu și-a plătit amenda pentru circulație. O altă serie de absurdități e legată de taxele și impozitele locale. De exemplu, pentru neplata acestora, Primăria poate face confiscări ale bunurilor rău-platnicului, angajând executori care își pot stabili singuri un comision oricât de mare. Dacă la unele dintre aceste prevederi s-a renunțat, în urma scandalurilor cu toate categoriile profesionale și cu Societatea Civilă, altele au rămas în forma finală a proiectului de modificare legislativă care s-a trimis la Consiliul Economic și Social (CES).

Măsurile fiscale din al doilea pachet de modificări legislative ale Guvernului Bolojan vizează și modificări ale Codului Rutier, creșterea amenzilor, dar și suspendarea dreptului de a conduce, dacă șoferul nu și-a plătit amenzile. De exemplu: după articolul 104/1 se introduce un nou articol, articolul 104/2 , cu următorul cuprins: „La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază își are domiciliul” - ceea ce reprezintă un amestec al prevederilor din legislația fiscală, cu cea administrativă și cu cea privind circulația pe drumurile publice, dar se încalcă și mai multe drepturi ale omului.

În zona administrativă, cresc amenzile contravenționale, dar crește și pedeapsa pentru neplata acestora, ajungându-se în penal și la executare silită a bunurilor celui care nu plătește: „Dacă în termen de 3 ani de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției, amenda nu a fost achitată, organul fiscal local transmite procesul-verbal de constatare a contravenției la judecătoria de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul pentru ca instanța să dispună: a) transformarea în muncă în folosul comunității; b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile” - ceea ce poate face Primăria.

Dar Primăria poate să apeleze și la executori judecătorești: „(8) Organele fiscale locale pot cesiona creanțele fiscale rezultate din neachitarea amenzilor contravenționale către executori judecătorești sau către operatori economici specializați în recuperarea creanțelor, în vederea colectării acestora, potrivit prevederilor prezentei legi. Cesionarul își adaugă la creanță cheltuielile de executare și o marjă de profit rezonabilă ce se recuperează de la debitorul cedat. Cesionarul datorează Cedentului contravaloarea creanței cesionate. Detaliile cesiunii creanțelor se consemnează într-un contract de cesiune” - mai include textul de modificare legislativă.

Românii vor fi urmăriți cu drone, în propriile curți

Normativul legiferează și urmărirea populației cu drone, pentru a se depista eventuale construcții fără autorizație, în curțile oamenilor, în urma depistării fiind prevăzute amenzi uriașe, dar și impozitarea clădirilor, chiar dacă acestea nu sunt finalizate. Se vor da amenzi și pentru nedeclararea la timp a întârzierii termenului de finalizare a construcției, impozitul urmând să crească periodic, dacă proprietarul nu depune documentele prevăzute de lege:

„La art. 461 după alineatul (9), se introduce un nou alineat, alineatul (91 ) cu următorul cuprins: „În vederea identificării clădirilor edificate cu sau fără autorizație de construire și neînscrise în evidențele fiscale, autoritățile administrației publice locale efectuează inspecții atât pe teren prin inspectori privind disciplina în construcții sau inspectori fiscali, cât și pe baza de imagini satelitare, fotogrametrie sau prin utilizarea aeronavelor fără pilot la bord (drone), putând solicita și date și informații de la Centrul Național de Cartografie. Folosirea dronelor se face cu avizul instituțiilor care asigură respectarea drepturilor garantate inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Imaginile obținute pot fi utilizate ca probe pentru aplicarea sancțiunilor privind disciplina în construcții, în condițiile legislației privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru impunerea din oficiu a clădirilor în condițiile prevederilor art. 7, art. 106 și art. 107 din Legea nr. 227/2015 privind codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.”

În acest context, noutatea este impozitarea parțială, fiind și aceasta prinsă într-o procedură care prevede amendarea proprietarului care nu și-a declarat la timp posibilitatea de a folosi clădirea, chiar dacă nu s-a finalizat construcția. Din acest punct de vedere se nasc multe semne de întrebare, pentru că un reprezentant al administrației locale ar putea considera că se poate folosi o construcție neterminată, fără ca proprietarul să o folosească, realmente.

S-ar putea renunța la politizarea funcțiilor de conducere din Primării

Alte absurdități sunt legate de puterile sporite care li se dau primarilor și politizarea excesivă a instituțiilor, dacă se va vota inclusiv propunerea venită de la Asociația Municipiilor din România – aceea ca funcțiile publice de conducere din aparatul de specialitate al primarilor – directori generali, adjuncți, directori executivi și șefi de servicii – să fie numite pe durata mandatului primarului aflat în funcție.

„Această propunere nu reprezintă o reformă, ci o tentativă de transformare a administrației publice locale într-un sistem de sinecuri politice, transmite federația sindicală, subliniind faptul că se urmărește eliminarea oricărei garanții de independență și profesionalism, pentru ca primarii să-și poată numi nestingheriți protejații”, spun reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. Bogdan Șchiop, președintele FNSA, a explicat că după scandalul care a devenit public, pe această temă, Ministerul Dezvoltării ar fi făcut un pas în spate, respingând propunerea care oricum avea foarte multe elemente de neconstituționalitate.

Comentarii acide ale unui fost judecător CSM

Despre aberațiile juridice și încălcarea principiilor constituționale în acest pachet de măsuri (care va fi împărțit în cinci secțiuni distincte, dar asumat în aceeași zi) s-a exprimat și Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Acesta le descrie – într-o postare pe Facebook – drept „prevederi aberante juridic și fasciste ca viziune în BoloLegea privind administrația locală”.

Prevederi „fasciste” ar fi: „amenda contravențională neachitată în 3 luni duce la creșterea ei automată cu 30%”; amenda contravențională neachitată în 6 luni duce la creșterea ei cu încă 30%; amenda neachitată în 12 luni duce la posibilitatea înlocuirii ei cu amenda penală (????), care la rândul ei poate fi înlocuită cu închisoarea penală după alte 60 de zile”, comentează Toni Neacșu.

Acesta a explicat că în primul rând nu este constituțională o astfel de prevedere. „În România constituțională, răspunderea penală (amendă sau închisoare) nu poate fi atrasă decât pentru săvârșirea de infracțiuni”.

Avocatul comentează și posibilitatea de cedare a creanțelor fiscale locale - taxe, impozite, amenzi – de către Primării unor executori judecătorești „sau recuperatorilor privați care le executa ca fiind chiar creanțe fiscale și își pot pune o marjă de profit. Cât? Oricât vor, că legea nu prevede. BoloRedactorul legii habar nu are că executorii judecătorești nu funcționează cu marje de profit, ci cu onorarii fixe și cheltuieli de executare”, mai comentează Toni Neacșu.

De asemenea, acesta comentează și situația de neplată a amenzii contravenționale de circulație pe drumurile publice care duce la suspendarea automată a dreptului de a conduce, pe termen nelimitat: „Adică până la plata efectivă. Orice amendă la regimul circulației, de exemplu și aceea sancționată cu 3 puncte penalizare, nu cu suspendarea dreptului de a conduce. Nu există cale de atac la instanța de judecată, în caz de eroare, pur și simplu, dacă continui să conduci, săvârșești o infracțiune”, mai explică Neacșu.

Toate aceste erori sunt inacceptabile într-o modificare legislativă și sunt tot atâtea motive pentru care pachetul II de măsuri fiscale de austeritate ale Guvernului Bolojan ar putea să fie respins de Curtea Constituțională a României. Chiar dacă este împărțit în 5 acte normative distincte, în fiecare există astfel de erori sau aberații juridice și încălcări ale principiilor constituționale, dar la CCR va trebui să fie atacate separat.

