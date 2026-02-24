Război în Zona Metropolitană: Președintele CJ Ilfov îl amenință pe Ciprian Ciucu că îl lasă cu gunoaiele la ușă

Intenția anunțată de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, de a tăia subvenția alocată societății de Transport București pentru a finanța transportul de călători în zona metropolitană din Ilfov a stârnit nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Ilfov, liberalul Hubert Thuma. Primarul Ciucu este decis să-și pună în aplicare planul, iar proiectul de restructurare a STB prezentat vineri de societate sugerează că această finanțare se va opri. La mijloc este vorba despre o subvenție anuală de circa 230 de milioane de lei. În replică, Hubert Thuma spune că s-ar putea regândi proiectul privind depozitarea deșeurilor din București în Ilfov. Acesta este un nou episod în scandalul dintre cei doi lideri PNL, Ciprian Ciucu și Hubert Thuma. Primarul Capitalei este un apropiat al premierului Ilie Bolojan. Hubert Thuma este, de asemenea, în conflict și cu premierul, el fiind cel mai vocal contestatar din PNL al acestuia. Pe fondul acestui conflict cu primul ministru, Hubert Thuma a cerut recent ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului Ilfov.

Potrivit unei postări pe Facebook a președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, el îi va convoca în această săptămână pe toți primarii din județ pentru a decide în ceea ce privește organizarea unui referendum local în care locuitorii județului să-și spună punctul de vedere referitor la construirea unui depozit de deșeuri la ei în județ unde să fie aduse și deșeurile Capitalei. „(…) în această săptămână mă voi întâlni cu primarii din Ilfov. Suntem într-un stadiu avansat pentru a lansa un referendum pe tema depozitării deșeurilor din București în Ilfov. Nu pentru conflict. Ci pentru că Ilfovul trebuie să fie respectat și consultat când devine «curtea din spate» a Capitalei.

Și mai spun ceva, foarte direct, dacă administrația actuală a Bucureștiului continuă să trateze Ilfovul ca pe o zonă «bună doar să preia problemele» - gunoi, trafic, presiune urbană - atunci Ilfovul va fi obligat să ia măsuri ferme pentru a-și proteja comunitățile”, a transmis șeful județului.

Ce argumente are Thuma

În susținerea punctului său de vedere, șeful județului aduce și o serie de argumente care, în opinia sa, ar justifica continuarea subvenționării de către Primăria Capitalei a transportului din Ilfov. El a spus că menținerea transportului metropolitan este o necesitate justificată de faptul că, deși oficial în Ilfov locuiesc 540.000, în realitate numărul locuitorilor ar depăși un milion, iar majoritatea ar munci în București.

„Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale. Și mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în București, iar banii se contabilizează acolo.

Iată ce ne spun cifrele, fără emoție și fără propagandă:

1. Aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în București. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei.

2. Marii contribuabili din Ilfov au plătit TVA de peste 1,3 miliarde de euro (aproape 7 miliarde lei) către bugetul de stat, din care la Consiliul Județean Ilfov s-au întors 900.000 de euro.

3. Și, poate cel mai greu subiect: în Ilfov se vor depozita anul acesta aproximativ 1 milion de tone de deșeuri din București. Acesta nu e «parteneriat», e o presiune enormă pe comunitățile noastre, pe infrastructură și pe sănătatea oamenilor”, a mai scris Hubert Thuma.

„Eu rămân consecvent: Ilfovenii nu sunt cetățeni de mâna a doua. Ilfovul nu cere privilegii. Cere corectitudine, echilibru și respect într-un parteneriat real București-Ilfov. Transportul metropolitan nu e un moft și nici «pomană». NU pot să tac după ultimele declarații ale primarului general al Capitalei. Săptămâna trecută, la întâlnirea cu liderii grupurilor politice din Consiliul General, acesta s-a plâns că Ilfovul «primește bani» de la București pentru transportul metropolitan (cu referire la cele 230 de milioane cheltuieli STB) și a aruncat vina pe «vremurile» și «complicitatea» actualului președinte al României, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei. Transportul metropolitan este o necesitate pentru București și Ilfov, construită pe o viziune de dezvoltare comună a zonei București-Ilfov. Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, actualul primar general se preface că nu înțelege ce se întâmplă în teren. Fără soluții metropolitane, Bucureștiul se blochează, iar Ilfovul plătește costul real al extinderii Capitalei”. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma

Autorizațiile de construcții ar putea fi sistate

Pe lângă blocarea construirii depozitului de deșeuri, o altă amenințare lansată de Hubert Thuma se referă la sistarea eliberării autorizațiilor de construcție. „După episodul gunoaielor, iau în calcul inclusiv măsura de a sista eliberarea autorizațiilor de construire în Ilfov, până când relația București-Ilfov se așază corect financiar și administrativ.

Știu foarte bine ce ar însemna asta: presiune uriașă pe piața locuințelor, pe dezvoltarea economică, pe infrastructura de servicii și pe mobilitatea oamenilor. Bucureștiul ar resimți imediat efectele, pentru că Ilfovul a devenit supapa de dezvoltare a Capitalei: locuire, logistică, depozite, servicii, forță de muncă”, a mai scris Hubert Thuma.

Consiliul Județean Ilfov a trimis o adresă către autoritățile competente - Ministerul Finanțelor, Guvernul României și Primăria Generală a Capitalei - prin care a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Municipiului București să fie repartizat județului Ilfov.

Subvenția STB, o dispută liberală

Președintele Consiliului Județean Ilfov a subliniat în postarea sa și faptul că s-a ajuns la această dispută deși este coleg de partid, în PNL, atât cu premierul României, cât și cu primarul general.

„Și mai spun ceva, cu toată responsabilitatea: În loc să facem administrație, am ajuns la dispute pe care nu mi le doream. Avem premier, primar general și președinte CJ Ilfov din PNL - partidul care a avut sloganul «Modernizăm România». Ar trebui să modernizăm, nu să ne acuzăm. I-am spus premierului Ilie Bolojan clar: Lupt pentru Ilfov și e perfect legitim ca județul nostru să primească o cotă din IVG-ul încasat la București, pentru că Ilfovul susține zilnic Capitala prin oameni, economie și infrastructură. Domnia sa a promis o discuție aplicată, cu mine și cu primarul general al Capitalei. Din păcate, această discuție nu a mai avut loc”, a scris Hubert Thuma.

Ce a spus primarul general Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat săptămâna trecută în contextul în care vorbea despre restructurarea Societății de Transport București, că aceste linii interurbane subvenționate de Capitală nu se justifică. „Sunt linii care ajung până la Perla (aproape de centrul Bucureștiului - n.r.) venind din Voluntari sau din altă parte. Nu se justifică. Primarii din Ilfov au fost foarte fericiți că o să aibă transport gratis pentru locuitorii lor sau aproape gratis, fără să contribuie semnificativ și s-au lăudat cu acest lucru pe banii Bucureștiului", a afirmat Ciucu.

Depozitul de deșeuri: Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației dă undă verde construirii

Construirea unui depozit de deșeuri în județul Ilfov este un proiect despre care se tot discută în ultimii ani. El ar urma, cel mai probabil să fie construit pe teritoriul administrativ al comunei Vârteju (oraș Măgurele). Luna aceasta au fost predat „Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației pentru obiectivul: centru colectare deșeuri nepericuloase”. Aici ar urma să fie tratate 30 de tone de deșeuri lunar, dintre care 20 de tone vor fi tratate, 7 tone de deșeuri ar urma să fie recuperate și 3 tone eliminate direct. „Pe baza datelor din documentația depusă, activitatea poate funcționa în amplasamentul declarat fără impact semnificativ asupra sănătății populației, raportat la receptorii și distanțele documentate, cu condiția respectării condițiilor obligatorii de funcționare și a controlului operațional al prafului și zgomotului. Concluzia include și condiția gestionării apelor uzate menajere exclusiv în bazin vidanjabil și a apelor pluviale astfel încât să fie prevenite scurgeri necontrolate și antrenarea materialelor fine”, se precizează în concluziile studiului. Astăzi deșeurile menajere ale Bucureștiului sunt duse la depozitul de la Vidra. Depozitul ar urma să ocupe o zonă de 2.500 de metri pătrați și se va afla la o distanță de 110 metri față de o clădire din incinta Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, 126 de metri, respectiv 150 de metri față de cele mai apropiate case din zonă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹