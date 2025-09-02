Se vor da afară funcționari publici, chiar dacă nu fac risipă 

Anunțul inițial al Guvernului Bolojan de reducere cu 20% a posturilor din primării și alte instituții publice nu a speriat administrația locală, tocmai pentru că mulți primari au ales să lucreze doar cu jumătate din numărul total al posturilor pe care puteau face angajări. Situația aceasta este de cel puțin un deceniu, iar multe primării nu ar fi avut de suferit dacă s-ar fi tăiat „din pix” posturile neocupate. Dar a refăcut calculele și premierul Bolojan și a înțeles că nu va putea da afară 40.000 de bugetari, dacă aplică tăierile de 20%, ci doar 6.000. Astfel s-a ajuns la suplimentarea până la 45% a tăierii, ca să dispară 70.000 de posturi din totalul de 172.000 și să fie concediați cei 40.000 de angajați. Primăriile vor ajunge să-și desființeze departamente esențiale și nu vor mai putea funcționa.

Calculul inițial al premierului austerității naționale a fost făcut fără a se verifica „risipa” reală din primării și alte instituții din administrația locală. Astfel, ar fi trebuit să plece 40.000 de angajați, din 172.000, prin reducerea cu 20% a posturilor „sinecurilor” despre care explica premierul Bolojan. Surpriza a venit atunci când primarii au declarat că sunt mulțumiți de austeritate, pentru că ei nu trebuie să dea afară pe nimeni. Cei mai mulți au preferat să reducă exact risipa despre care vorbește premierul Bolojan, dar au făcut-o deja, în ultimii 10 ani, angajând doar strictul necesar pentru a putea funcționa primăria.

Acum se vede și intenția reală a actualului Guvern, aceea de a da afară oameni, de a crește șomajul și de a forța migrația românilor către alte țări, în căutarea unor locuri de muncă, pentru că „risipa” declarată nu se confirmă.

Bolojan a aflat că doar 68% din totalul posturilor din administrație sunt ocupate, ceea ce înseamnă că trebuie să crească procentul până reușește să dea afară cel puțin 20.000 de angajați, ca să reducă astfel cheltuielile cu salariile. Cum primăriile mici au schema completată doar până la 50%, cei mai mulți funcționari vor pleca din instituțiile care funcționează în orașele mari, unele având schema de personal completă.

Următorul pas făcut de Guvern, acela de a crește la 45% reducerea posturilor din administrația locală, arată că nu despre reducerea personalului în exces a fost vorba, ci despre distrugerea administrației locale, pentru că după ce vor da afară oamenii esențiali în instituții, aparatul de stat se va bloca.

Se blochează activitatea instituțiilor

În plus, comunele și orașele mici au probleme mari în atragerea unor specialiști fără de care nu pot funcționa instituțiile. Multe primării se plâng, de mai mulți ani, că au deficit de personal și nu găsesc specialiști. Acum nu vor mai avea deloc. Unii primari se întreabă dacă vor fi obligați să desființeze departamentul Juridic sau alte departamente care stau la baza activității primăriilor.

Din punctul de vedere al sindicatelor, ceea ce face Guvernul acum este o încălcare gravă a Codului Muncii și a Legii dialogului social, pentru că sunt concedieri colective mascate de o așa-zisă reformă administrativă absolut nejustificată, mai ales după ce s-a constatat că 34.000 de oameni care ar fi trebuit să fie dați afară de fapt nu erau angajați în primării.

Sunt și alte instituții în aceeași situație, iar activitatea acestora va fi grav afectată, după așa-zisa reformă a administrației.

Greva a început, pe perioadă nedeterminată

Din 29 august, funcționarii din primării au declanșat greva pe perioadă nedeterminată. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a solicitat Guvernului României să oprească procesul arbitrar de reducere cu 20% a personalului din administrația centrală (inclusiv la nivelul Guvernului României, cu instituţiile aflate în coordonare sau subordonare.

Mai sunt afectate Agenţia Naţională Anti-Doping - ANAD, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - ANAP, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon - ANRDMPSG, Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc - IICCMER, INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA „ELIE WIESEL” - INSHR, Laborator Control Doping - LCD, Secretariatul de Stat pentru Culte - SSC Secretariatul General al Guvernului - SGG, Institutul Naţional de Statistică - INS etc.).

FNSA a cerut organizarea unei întâlniri urgente cu reprezentanții sindicali pentru discutarea unei reforme reale și sustenabile, dar Guvernul nu a ținut cont de această solicitare, înainte de a-și asuma răspunderea pe pachetele de austeritate.

„Decizia anunțată de premierul Ilie Bolojan - prin care conducătorii de instituții au la dispoziție doar o săptămână pentru a întocmi listele cu cei care urmează să fie concediați - reprezintă o măsură pripită, lipsită de fundament și de consultare cu partenerii sociali. O astfel de abordare riscă să destabilizeze funcționarea statului și să lase mii de familii fără sprijin”, a transmis federația, subliniind faptul că însuși premierul a recunoscut, în declarațiile făcute pe 13 august 2025, că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului „sunt generatoare de încetinire economică”. „FNSA consideră paradoxal și alarmant faptul că, după ce Executivul admite public că propriile decizii fiscale - inclusiv creșterile de taxe - frânează economia, acum alege să accelereze căderea prin concedieri masive. Practic, Guvernul recunoaște că merge în direcția greșită și totuși apasă pedala”, a mai transmis federația sindicală care se pregătește să participe la mitingul de protest de pe 8 septembrie, alături de profesori, la București.