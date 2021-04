U.M Covid Afumați - “Să nu te împuște cu siringa”

Iohannis a scos babele Afumațiului din case. Doar pentru o zi, la inaugurarea centrului mobil de vaccinare al Armatei. Cam vreo două plutoane de doamne de vârsta a treia s-au înrolat la înțepătura cu Moderna. Lumea a fost mulțumită: președintele că a ieșit în public, edilul PNL că, cică, a mers bine acțiunea, oamenii primarului că “s-a mobilizat lumea”. Cam ca la vot.. Ieri, însă, Afumații au “semnat pacea”: pe dimineață, containerul de vaccinare al Armatei părea ca un fel de unitate din care dezertaseră mai toți.

“Eu nu mă duc la vaccinare. Ce sunt io? Cobai? Și mai vine și mutul, ăla, să țină cuvântări, ca la partid. Dar nu vede câți au murit până acum?”. În centrul Afumațiului s-a făcut clacă în stația de autobuz. Până vine cursa de București, oamenii discută despre cel mai important eveniment al locului. De când au apărut angrourile în marginea comunei, nu a mai fost atâta freamăt. “Da’, ce, bă? Noi suntem comună izolată, în creierul munților, de ne-au pus ăștia Armata aici?”, își aruncă unul intriga. O bătrână mormăie în batic - “Maică, eu nu știu de ce au adus mobilu’ aici. Că eu m-am vaccinat de când am avut voie. Da, așa, în prima fază. M-au programat la București”. Femeia nu-și amintește cât să fi trecut de la rapel - @să tot fie. Dar n-a fost greu”. O femeie între două vârste târâie a lene un coș după ea. Se oprește de vorbă pentru o clipă: “Am fost să mă vaccinez. Cu Faizăr”. E întrebată ce zice de venirea președintelui României la Afumați. “A venit doctorul… Nu, fă, nu doctorul, președintele!... Aaa, primarul, să-i dea Dumnezeu sănătate. Că el m-a dus la vaccinat”. Un moș se uită chiorâș: “Mobilizare mare, nene”, șoptește în barbă.

Sectoare și plantoane

Din centrul Capitalei și până în buricul Afumațiului sunt 17,1 kilometri. Comuna din vecinătatea Bucureștiului este legată cu linii de autobuz ce circulă regulat. Ajungi cam în jumătate de ceas. Chiar și așa sunt mulți oameni – mai ales din categoria întâi de vaccinare – care au ocolit înțepătura. Deodată, miercuri, au răsărit în pridvorul Armatei, la centrul mobil. Ieri, însă, au rărit-o.

“Unitatea militară Covid”, râd doi care schimbă, cu rândul, o sticluță cu amestec dubios - “E pe după giratoriu, la școala veche. Da vezi să nu te împuște cu seringa”. În curtea instituției de învățământ, la buza ierbii terenului de fotbal, s-a instalat centrul MApN. E un container de vreo cinci metri în care lumea primește vaccinul. Fluxurile sunt stabilite la aer liber: completezi cererea sub o acoperitoare și aștepți, vizavi, pe băncile cu reclama primăriei. Orice nu pare pacient e interceptat de “planton”: un polițist local cu consemnul învățat. În gardă la drapelul colorat pe Duster, sunt doi polițiști militari. Pe “sectoare” bate bocancul o vârstnică, angajată ca paznic.

În preajma centrului de vaccinare încă se simte emoția vizitei președintelui. Spinările încă sunt drepte, cadrele nu vorbesc. Nu oficial, și fără aprobare. Pe tabla containerului lucește intens sigla acvilei: “Armata României. Întotdeauna la datorie”. La datorie e și “majurul” responsabil cu îndrumarea pacienților. Acum se plictisește un pic. E de la Spitalul Militar, zice, dar nu-și dă în vileag gradul. Uniforma îi e acoperită de halat.

După trecerea prin container, cei vaccinați trebuie să aștepte, la umbră, într-un fel de cort, 15 minute. Ieri dimineață, aici nu erau mai mulți pacienți decât trupe.

“Dacă pleacă centrul, eu ce fac?”

Potrivit coordonatorului centrului mobil de vaccinare, odată cu deschiderea oficială, aici, au fost vaccinate 130 de persoane. “În opt ore! S-a muncit aproape non-stop. Astăzi (ieri n.n.), de la ora opt la ora zece au fost vaccinate 20 de persoane”, spune coordonatorul medical. Nimeni nu poate să spună, însă, de ce comuna Afumați a fost aleasă pentru debutul acestui centru mobil.

O doamnă este un pic neliniștită: nu știe dacă containerul Armatei va rămâne la școală până la rapelul ei. “Dacă centrul se mută, poate să-și facă rapelul la Spitalul Militar. Dar nu știm clar asta”, crede “majurul”. Medicii spun că proiectul are succes: nu au venit doar afumățenii, ci și din jur, de la Petrăchioaia, ba și de la București. A fost și un bărbat din Capitală ce se vaccinase la Bacău și ar fi vrut să nu mai bată drumul pentru rapel. Ghinion! Cei înregistrați, deja, și vaccinați cu prima doză nu mai pot schimba centrul.

Doamna Liana are 63 de ani. N-a apucat să își facă vaccinul, acum a venit de cu prima rază de soare la centrul Armatei. E grăbită să plece, are deja doza de Moderna. “Ce spun cei care nu doresc să se vaccineze sunt doar prostii. Eu am făcut, de mică, vaccinuri și, uite, mă simt bine. Parcă prea e vrajbă între noi”, crede doamna. Și pleacă, fără a mai aștepta cele 15 minute obligatorii de după doză. Vizavi, pe banca antivaccin, râde o alta. Zice că a luat-o bărbate-său, cu insistență, la imunizare. Are 69 de ani și spune că nu a mers cu cei din prima fază fiindcă nu a știut unde și cum să facă. Și nici medicii de familie din comună nu i-au zis nimic – “și zilele trecute am fost la ei și nu au zis nimic de vaccinare”. “Să fi mers la București?! Ce să caut io în pandemia aia?”, stuchește a spaimă femeia. Acum zice că s-a hotărât la argumentul principal al lui bărbate-său: să poată să-și vadă nepoții. Care sunt tocmai la Domnești! “Dar știți că Domneștiul e în carantină, nu?”.

Alarma și Țuicoronavirusul

Apariția unei echipe tv agită înăbușit uniformele. Mai ales pe cele ale localilor. Așa că apare un nou echipaj. Coincidență, la jumătate de oră încep să vină, grăbite, diferite persoane care-și aduc membrii de familiile spre cortul de înregistrare pentru vaccinare. Seamănă cu o duminică electorală “Parcă s-a dat alarma”, spuzește, hoț, paznicul de la școală. E unul de 71 de ani, cu jumate de viață în agricultură grea. Acum își mai adună bani, cu post la Școala Mare. Nu e impresionat de vlăjganul care trage după el un moșneag slăbit de vreme. “Iote, ăsta merge la vaccinare! I-o fi dat Dumnezeu vreun semn?”, glumește paznicul. Zice că a fost halimai mare când a poposit Iohannis la Afumați: “Dar, eu n-am fost în post, am fost în liber. Dar colega s-a plâns că a stat numa’ drepți”. Pe sub ochii lui mai trec doi adolescenți. Paznicul rămâne cu gura căscată: “Iote!!”. Notează grijuliu pe registru orice intră și orice iese din curtea “cazărmii”. Și concluzionează: “Îi văd pe ăștia care vin la vaccinare. Și eu m-am vaccinat aseară. Cu Țuicoronavirus. Două pahare. Și am murit”.

Singur, la soare, “Tataie” se încălzește așteptând Moderna. E un bătrân, bate 75 de ani. Un pic sfios, ține tremurând foaia de înscriere și buletinul. E unul cenușiu, cu stema Republicii Socialiste România. Filele sunt galbene de vreme, moșul e nins de timp. Înainte să vină la centrul de vaccinare și-a pus sacou bun și mască nouă. Povestește că a trecut pandemia de până acum respectând regulile. “Dar mai mult am stat prin casă. Acum am venit fiindcă…i-am văzut pe vecini”.

Centrul mobil de vaccinare al Armatei, pus pentru o vreme la Afumați, a adunat oameni care nu au reușit să ajungă în Capitală pentru doza necesară. Deși există medici de familie, nici pe această linie nu s-a realizat nimic. Conform celor spuse de medicul coordonator al centrului mobil, comuna Afumați ar face parte dintr-o listă de localități ai căror primari au cerut ajutorul. Ieri, la ora 10, la Primăria Afumați, primarul nu venise. Nici viceprimarii.

