Statul îți dă bani să produci energie electrică acasă

Românii care doresc să-și instaleze panouri fotovoltaice pe acoperișul casei, cu bani de la stat, trebuie să aibă toate documentele pregătite, peste două săptămâni, când începe înscrierea dosarelor de finanțare online.

Solicitanții trebuie să știe că statul le pune la dispoziție 30.000 de lei de la Fondul pentru Mediu și trebuie să aibă o minimă cofinanțare, din venituri proprii, egală cu 10% din valoarea proiectului, iar o cofinanțare mai mare este benefică, pentru că înseamnă și instalarea unei puteri mai mari, adică și o producție crescută de energie electrică.

De anul acesta, din banii oferiți de stat se pot cumpăra și bateriile de stocare, dar nu se pot achiziționa baterii de stocare pentru panourile instalate anterior. Banii se dau pentru achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW, a instalației de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile, precum și pentru extinderea sistemelor de panouri fotovoltaice instalate, prin montarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW.

Avantajele sunt multiple

Deși mulți români s-au speriat de taxele suplimentare pentru prosumatori, specialiștii care se ocupă de instalarea acestor sisteme spun că investiția este oricum rentabilă, mai ales pentru că acesta este viitorul energiei electrice. „Am constatat, de-a lungul timpului, că interesul pentru aceste tehnologii a crescut constant. Implementarea eficientă a sistemelor fotovoltaice nu doar că aduce beneficii economice pentru utilizatori, dar contribuie activ și la protejarea resurselor naturale. Pentru a fi prosumator este rentabil să ai un consum de energie electrică mai mare, peste 200-300 kw. A fi prosumator sustenabil înseamnă să reduci cât mai mult consumul din rețea și să utilizezi cât mai mult din producția panourilor, iar în felul acesta îți scoți investiția în câțiva ani. Dacă ai un consum de 100-200 kw nu înseamnă că nu este rentabil, ci doar că va dura mai mult până îți amortizezi investiția”, a explicat, pentru Jurnalul, Luminita Ioana Vlaicu, inginer sisteme de Energii Regenerabile, reprezentanta companiei Renerg SRL, cu o vastă experiență în domeniu și o carieră dedicată promovării soluțiilor sustenabile.

Specialista dă un exemplu, pentru cei care vor să înțeleagă avantajele acestei investiții: „Dacă sistemul fotovoltaic produce 500 kw pe lună, iar eu, fiind consumator, utilizez 250 kw din sistem și mai consum 100 din rețea, asta înseamnă că am consumat 350 kw ×1.3lei = 455 lei, dar pentru că sunt prosumator, plătesc doar 100 kw × 0,68 lei = 68 de lei. De fapt, chiar mai puțin, deoarece are loc compensarea cantitativă, deci am câștigat 455-68 = 387 lei care de fapt merg în compensarea sistemului. Însă, din ce am observat, mulți dintre prosumatori, odată cu reducerea facturilor, nici nu se mai uită la aspectul acesta, ci se focusează pe prețul pe care îl primesc pentru energia injectată. Prețul acesteia a scăzut, de la începutul anului, și poate de aici unii au tras concluzia că nu mai e rentabil, dar avantajele sunt multiple”, explică Luminița Vlaicu.

Proces de aplicare digitalizat

Programul de anul acesta vine cu o serie de îmbunătățiri menite să accelereze procesul de adoptare a energiei solare în gospodării. Pe lângă subvenția de până la 30.000 de lei, beneficiarii au acum acces la un proces de aplicare digitalizat, mai eficient și mai transparent. De asemenea, noile reglementări tehnice impuse pentru sisteme asigură un randament mai ridicat și o durabilitate crescută a echipamentelor.

Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie să asigure stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin un an de la data emiterii certificatului de racordare; colectarea de la distanţă a informaţiilor de mai sus, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source; compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală. Toate componentele sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să fie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

Documentele care trebuie să fie înregistrate online, pentru înscrierea în programul de finanțare, se regăsesc în ghidul de finanțare pus la dispoziția beneficiarilor de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Actele care trebuie depuse online

Conform AFM, solicitanții trebuie să se înscrie pentru finanțare cu: actul de identitate, valabil la data înscrierii în aplicaţie; certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie.

Este nevoie și de un extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea. Extrasele de carte funciară pot fi obţinute de solicitant şi în format electronic.

Trebuie să fie înregistrată și copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, va fi nevoie și de un extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar sau deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren. Nu vor fi admise extrasele de carte funciară cu mențiunea „neutilizabile în circuitul civil”.

Documentele emise în format electronic vor fi încărcate de solicitanți în aplicația informatică în același format în care au fost eliberate de autoritățile sau instituțiile emitente. Nu se vor admite documentele reprezentând scan sau print screen după documentul emis în format electronic. După verificarea documentației se pot cere clarificări o singură dată.

După înscriere, se alege instalatorul. Cei înscriși în program au la dispoziție 90 de zile pentru a-și alege un instalator – o firmă care are acest obiect de activitate. Listele cu solicitanții admiși și cei respinși se vor afișa pe site-ul AFM.