Ministrul Economiei a confundat șantierul naval de la Mangalia cu Sidex

Liderul Sindicatului Liber „Navalistul” de pe Șantierul Naval Damen Mangalia a rămas la București, după protestul de miercuri, organizat în fața Ministerului Economiei. Acesta a intrat în greva foamei, în fața instituției, dar ministrul Radu Miruță susține, în continuare, că problemele șantierului vor fi rezolvate de administratorul judiciar și de investitori. Declarațiile ministrului USR nu sunt susținute de protestatari, care prezintă o variantă cu totul diferită față de cea a ministrului. Deși au apărut informații despre presupuși investitori străini care deja salvează șantierul naval de la Mangalia, sindicaliștii au explicat, pentru Jurnalul, că doar s-au copiat câteva fragmente din raportul administratorului judiciar din luna august, dar investițiile respective nu există.

Laurențiu Gobeajă, liderul sindical de la Șantierul Naval Damen, este în greva foamei de miercuri, în fața Ministerului Economiei. Acesta a explicat, pentru Jurnalul, că informațiile care au apărut, imediat după protestul sindicaliștilor de la Damen despre așa-zișii investitori care ar fi ajuns deja pe șantierul naval sunt false. Ar fi vorba despre raportul administratorului judiciar al companiei Damen Shipyards Mangalia SA, din luna august. Dar investitorii privați despre care se spune că ar fi dispuși să dea bani pentru finanțarea capitalului de lucru al șantierului și constituirii garanțiilor necesare contractelor cu clienții de fapt nu există, pentru că nu s-a semnat niciun contract.

„Desigur, au preluat fragmente din Raportul lunar al administratorului judiciar, însă nu este întocmit Planul de reorganizare judiciară. Au avut o conferință de presă, pe 8 august 2025, unde au prezentat această variantă, dar oamenii încă nu și-au primit salariile integral din luna martie și nu avem nimic concret, nu avem noi contracte”, spune liderul de sindicat care acum face greva foamei.

Acesta mai spune că ministrul USR Radu Miruță a prezentat doar ce a spus el în cadrul dialogului cu sindicatul – care a fost, de fapt, un monolog cu strigături din tabăra cealaltă, nu un dialog și nicidecum o încercare de negociere, așa cum prevede Legea dialogului social.

„Îi place să țină monologuri și nu acceptă să fie contrazis cu argumente. Îl deranjează și face niște afirmații nefondate, penibile și absurde. Am văzut ce a postat pe Facebook și e trunchiat”, spune liderul de sindicat.

Ministrul dă vina pe... stat..., deși acum îl reprezintă

În respectiva postare pe pagina de Facebook, ministrul Economiei dă vina pe stat, pentru problemele actuale ale angajaților și ale șantierului naval de la Mangalia. În același timp, chiar ministrul reprezintă statul pe care îl acuză, dar și autoritatea care ar trebui să găsească soluții de redresare a companiei în care el, statul, deține 51% din acțiuni.

„Adevărul are o singură formă și oricât se chinuie unii să-l distorsioneze, iese la suprafață. Se aplică și în cazul șantierului naval de la Mangalia, Damen Shipyards Mangalia. Nemulțumirea oamenilor care au venit azi să protesteze este argumentată, dar asta nu înseamnă că o să le spun ce vor să audă atunci când realitatea este alta. Din minciuna și din bătaia de joc a unor politicieni cu ochii înspre bani din afaceri cu statul, angajații au fost duși cu preșul. Eu nu mint pentru a bucura temporar auzul unor oameni în nevoie. Le spun situația așa cum e ea și care sunt pașii exacți pe care eu îi fac pentru a redresa lucrurile din fundul fântânii în care șantierul a fost aruncat. Asta le-am spus celor prezenți jos, asta le-am demonstrat reprezentanților acestora, în birourile în care i-am invitat”, a scris ministrul Radu Miruță pe Facebook.

Acesta a subliniat că Șantierul naval de la Mangalia (Damen) se află în insolvență, iar din această situație acționarii nu mai pot lua decizii de management. Același lucru le-a spus sindicaliștilor care au protestat în fața Ministerului Economiei, când a fost huiduit de mulțime, miercuri.

Dar ministrul insistă să arate că nu este treaba lui să le rezolve problemele: „(...) decizia aparține reprezentantului judiciar, iar acuzațiile angajaților merg astăzi în direcția greșită. Asta însă nu m-a împiedicat să caut soluții alternative, să analizez cifrele reale și să elaborăm un plan prin care să schimbăm situația. Dar adevărul este că nu se va reuși fără comenzi pentru nave noi, fără un plan coerent și fără voința de a pune stop intereselor politice care se ascund în spatele protestelor. Doar așa putem readuce Șantierul Naval Mangalia acolo unde îi este locul”, a mai scris pe Facebook ministrul Economiei.

Au citit alte documente

În replică, liderul sindical a explicat că Ministerul Economiei a confirmat, în răspunsul transmis Sindicatului Liber Navalistul, că afirmațiile făcute public de ministrul Radu-Dinel Miruță sunt nefondate.

Din gafele pe care le-a făcut până acum, în legătură cu șantierul naval de la Mangalia, Radu Miruță și echipa lui de consilieri au demonstrat că nu înțeleg ce se întâmplă cu Damen. Sindicatului i s-a transmis, de la ministerul de resort, pe 12 septembrie, un răspuns oficial la solicitări, care include o „eroare materială pe care ministrul a corectat-o ulterior” - explică ministerul de resort, într-un document transmis ulterior sindicatului. Ministrul și echipa lui au confundat Damen Mangalia cu Sidex și au transmis un mesaj public despre garanții de stat de 300 de milioane de euro.

Sindicatul spune că această „eroare materială” a făcut foarte mult rău companiei și e mai mult decât o simplă eroare.

„Cele 300 de milioane de euro invocate nu au reprezentat garanții de stat acordate prin EximBank pentru Damen Mangalia. Ministrul Economiei a transmis informații neverificate, cu caracter acuzator, care afectează și mai mult imaginea șantierului naval din Mangalia. Iar apoi, cu nonșalanță, s-a invocat o «eroare materială». Dacă opinia publică este bombardată cu asemenea «erori», efectul este la fel de periculos ca o dronă care lovește o țintă greșită. Odată ce daunele au fost produse, niciun fel de justificare nu mai poate schimba gravitatea situației”, a declarat Laurențiu Gobeajă, în urma răspunsului oficial primit de la Ministerul Economiei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹